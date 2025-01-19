Hava ve füze savunma sistemi HİSAR-O, havadaki hedefi tam isabetle vurdu

Aselsan ve Roketsan liderliğinde geliştirilen orta irtifa hava savunma füzesi sistemi HİSAR-, kızılötesi arayıcı başlığıyla gerçekleştirilen test atışında havadaki hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Kritik öneme sahip olan HİSAR-O, “Çelik Kubbe”nin olmazsa olmaz parçalarından birisi konumunda.
HİSAR-O’dan tam isabet
"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim etmeye devam ettiğimiz bu yeni nesil sistem, uzak menzil ve yüksek irtifadaki hedefleri tam isabetle vurdu. Bu gurur verici başarıda emeği geçen başta ASELSAN, ROKETSAN ve Başkanlığımız personeli olmak üzere, tüm alt yüklenicilerimize teşekkür ederiz. Ülkemizin savunma teknolojilerindeki yükselişi her geçen gün daha da güçlenerek devam ediyor."
Sabit kanatlı uçak, döner kanatlı uçak, seyir füzeleri, İHA ve hava-yer füzelerini hedefleyen HİSAR-O, askeri üs, liman, tesis ve birliklerin hava tehditlerinden korunmasını amaçlıyor. HİSAR-A ve HİSAR-O, aile bütünlüğü içinde modüler yapıda, farklı platform entegrasyonlarına, değişen atış kontrol ve komuta kontrol altyapılarına uyumlu şekilde tasarlanmış durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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param olsa alacağım helikopter
Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.