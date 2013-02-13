GlobalFoundries 2017 yılında 7nm fabrikasyon sürecine geçiş yapacak





İşlemci tasarımları ve üretim süreçleri konusunda son yıllarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Artık 28nm fabrikasyon sürecine sahip mobil işlemciler sıklıkla karşımıza çıkarken, masaüstü tarafında ise 22nm sürecine sahip çözümlere rastlıyoruz. Bu yıldan itibaren ise 20nm fabrikasyon süreci ile üretim başlayacakken, önümüzdeki yıllarda üretim süreçleri daha da gelişecek.





İşlemci üretimi yapan firmalardan birisi olan GlobalFoundries, 2017 yılında 7nm fabrikasyon süreci ile hacimli üretime başlamayı planlıyor.





Firmanın uzun dönem planlarına göre, bu yıl 20nm fabrikasyon süreci ile üretime geçilecek. Gelecek yıl ise daha düşük enerji tüketimini yakalayacak olan ve 14nm sürecindeki 3 boyutlu FinFET transistörleri ile 20nm sürecindeki geri hat akışını birleştiren 14nm sürecindeki extreme Mobility XM melez teknolojisinin üretimi artırılacak.





2015 yılına geldiğimizde firma 7nm teknolojisini görücüye çıkaracak. 10nm sürecindeki 3 boyutlu FinFET transistörleri ile 14nm sürecindeki geri hat akışını birleştiren 10nm sürecindeki extreme Mobility XM melez teknolojisi de yine aynı yıl tanıtılacak.





Ayrıca düşük güçte yüksek performans bölümleri LPH, bu yıl 28nm sürecinde kablosuz, mobil bilişim ve dijital tüketici sektörü için üretime başladı. Ardından kablolu uygulamalar ve ağ sistemleri için düşük güç bölümleri LPM, yıl içerisinde 20nm üretim teknolojisi ile üretime başlayacak. Firma, her iki kategori için önce 14nm sürecine sahip XM parçaları, iki yıl sonra ise 10nm sürecine sahip XM parçaları üretmeye başlayacak.





Sektörün en büyük döküm firması haline gelen TSMC, bu yıl aylık bir milyon 300mm wafer üretimine başlarken, yıl sonunda ise üretimi artırmayı planlıyor. GlobalFoundries ise farklı fabrikasyon süreçlerinde aylık 190 000 300mm wafer üretimi kapasitesine sahip.

http://www.tomshardware.com/news/GlobalFoundries-7nm-processing-Common-Platform-14nm-XM-10nm-XM,21050.html#xtor=RSS-980