GlobalFoundries 2017 yılında 7nm fabrikasyon sürecine geçiş yapacak

Haber Editörü
İşlemci tasarımları ve üretim süreçleri konusunda son yıllarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Artık 28nm fabrikasyon sürecine sahip mobil işlemciler sıklıkla karşımıza çıkarken, masaüstü tarafında ise 22nm sürecine sahip çözümlere rastlıyoruz. Bu yıldan itibaren ise 20nm fabrikasyon süreci ile üretim başlayacakken, önümüzdeki yıllarda üretim süreçleri daha da gelişecek.
İşlemci üretimi yapan firmalardan birisi olan GlobalFoundries, 2017 yılında 7nm fabrikasyon süreci ile hacimli üretime başlamayı planlıyor.
Firmanın uzun dönem planlarına göre, bu yıl 20nm fabrikasyon süreci ile üretime geçilecek. Gelecek yıl ise daha düşük enerji tüketimini yakalayacak olan ve 14nm sürecindeki 3 boyutlu FinFET transistörleri ile 20nm sürecindeki geri hat akışını birleştiren 14nm sürecindeki extreme Mobility XM melez teknolojisinin üretimi artırılacak.
2015 yılına geldiğimizde firma 7nm teknolojisini görücüye çıkaracak. 10nm sürecindeki 3 boyutlu FinFET transistörleri ile 14nm sürecindeki geri hat akışını birleştiren 10nm sürecindeki extreme Mobility XM melez teknolojisi de yine aynı yıl tanıtılacak.
Ayrıca düşük güçte yüksek performans bölümleri LPH, bu yıl 28nm sürecinde kablosuz, mobil bilişim ve dijital tüketici sektörü için üretime başladı. Ardından kablolu uygulamalar ve ağ sistemleri için düşük güç bölümleri LPM, yıl içerisinde 20nm üretim teknolojisi ile üretime başlayacak. Firma, her iki kategori için önce 14nm sürecine sahip XM parçaları, iki yıl sonra ise 10nm sürecine sahip XM parçaları üretmeye başlayacak.
Sektörün en büyük döküm firması haline gelen TSMC, bu yıl aylık bir milyon 300mm wafer üretimine başlarken, yıl sonunda ise üretimi artırmayı planlıyor. GlobalFoundries ise farklı fabrikasyon süreçlerinde aylık 190 000 300mm wafer üretimi kapasitesine sahip.
http://www.tomshardware.com/news/GlobalFoundries-7nm-processing-Common-Platform-14nm-XM-10nm-XM,21050.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberlerde bahsedilen 20nm, 28nm hibrid teknolojisidir intel gibi 22nm finfet değildir tam olarak. Diyelm ki AMD aynı fiyata 20nm ürettirtebilseydi, faydalı olur muydu hem AMD hem bizim adımıza? Elbette olurdu ama ne kadar olabileceği biraz muamma. Bulldozer'e göre bakarsak %15-20 cvarlarında belki güç tüketimi azalabilirdi, eğer şu cyclos resomant mesh zımbırtısı olsaydı yine ilave olarak %10-20 arasında ilave güç kullanımı da düşerdi. AMD yeni cell-librarysinin %30 daha az alan kaplayacağını faln göstermişti, en azından FP birimleri için. 20nm ile birleşseydi bu, aynı waferdan daha çok çip çıkartıp maliyeti düşebilir demek, devrelerin yeniden nasıl tasarlandığına göre hem performansı artabilir hemde güç tüketimi düşebilir demek hepsini 20nm ile birlikte değerlendirirsek. Ama şu kadar şu şekil performansa yansır demek çok çok zor. Yaptığı işe göre 22nm IB lere göre, şu anki güç tüketimleri baya bi aşağılara çekilebilirdi orasından eminim ama.
Hocam tabletle eğitim olmaz. Zihinlerin zorlanması çalıştırılması lazım en kağıt kalem en azından klavye lazım ki çift taraflı interaktif bir eğitim olsun. Tablette veri akışı tek yöne oluyorsa çoğunlukla tabiri caizse. Öğrenci kolaycılığa alışıyor. Belki duyu organları daha çok uyarılıyor ama en iyi öğrenme öğrendiklerinden bir şeyler yapmayla olur.
Google çıktı hepimiz daha unutkan olmadık mı? Teknik yaratıcı vb işler yaparken bunlar eksi şeylerdir. Çok küçük parçalardan büyük şeyler oluşur. Tablet tarzı araçlarda bir anda büyük şeyleri görüyorsun yaparken öyle yapamazsın ya da öyle yapılan işlerde teknoloji, özgünlük kalmamıştır Birileri senin için hazırlamıştır.Sen onun yaptığı şeyleri hazır sömürüyorsundur(bu arada da senin paran sömürülüyor; 2 senede eskiyecek cihaza 7.5 milyar dolar vermek ne kadar akıllıca?) yani az önce söylediğim 4. gruptasındır. 1. gruba doğru gittiğinde hazır hiçbirşey bulamayacaksın önceden 1 dakkikada geçtiğin yolu (çünkü orası otoban geniş yol vs) belki 1 senede alacaksın çünkü burası kayalık dağlık ve yolu sen açacaksın ama senin yolun olacak o yolun sonundaki zenginliklere önce sen ulaşacaksın kaymağı sen yiyeceksin.
ülkenin haliyle ilgili bütün düşüncelerimi özetlemişsiniz. tablet hariç her kısmını harfi harfine katılıyor. tablet eğitim yatırımıdır neticede.
Hiçbirşey, sadece onlarım müşterisi olmaya çalışıyoruz, onların müşterisi olacak kadar durumda bile değiliz. Yani bu işin bilimsel kısmı var, teknolojik üretim/mühendislik kısmı var, bunlardan yapılan cihazlar makineler var ve bunları kullanarak oluşturulan ürünler vs var. Biz son kısımda debeleniyoruz. Göz boyamayla gidiyoruz, gerçekte bizim bir yere gitmediğimizi onlar da çok iyi biliyorlar, değilse her tür engellemeyi yaparlardı emin olun. Aksine bizden çok memnunlar sadece biraz daha ilerleyip onların pazarı olmamızı istiyorlar yani o kadar bile değiliz tam olarak. İçler acısı halimiz var; tembeliz, cahiliz, körüz, duygusalız; mantıktan, gerçeklerden, çalışmaktan(gerçek çalışmaktan değilse boş işlerde ve sahtekarlıkta üstümüze yok) zerre haberimiz yok(istisnalar kaideyi bozmaz, ki onlar da azıcık başını kaldırsa, başına vurup oturtuyoruz). Her zaman diyorum; yol, bahçe, tablet ıvır zıvır boşa giden para bunlar. İsraf ve lüks had safhada, adaletsizlik had safhada. Bütün gücümüzü insanımızı eğitmeye (teknik ve ahlaki olarak)harcamalıyız. Çok stratejik planlar yapıp elimizdeki bütün gücü, kurumları buna seferber etmeliyiz. Ancak 20 sene sonra meyve almaya başlarız, 30-40 sene sonra çark kendini çevirmeye başlar, 50-60 sene sonra anlarız faydasını. Ama tabi hiç bir hükümet, görevli bunu düşünmez çünkü ben o zaman yokum, kim düşünürse düşünsün der. Vatanseverlikle vs övünürüz ama hiç alakamız yok. Zıtlıklar, uçlar, siyah/beyaz görenler, hayal aleminde yaşayanların ülkesiyiz ama gözler görmüyor işte, sonumuz hayırlı olur inşallah.
Değerli Ekrem Bey şöyle bir şey yazmış :
"İşlemci üretimi yapan firmalardan birisi olan GlobalFoundries, 2017 yılında 7nm fabrikasyon süreci ile hacimli üretime başlamayı planlıyor. " Dolayısıyla, tespitiniz yanlış.
Bir ikinci mesele ise, konuyla alakasız olabilir ama "herkes" yerine "herkez" yazmışsınız. Bu gerçekten beni üzdü ve rahatsız etti. Doğrusu herke"S"tir.
Ekrem bey dedi diye doğru olacak dimi bravo. Peki sen 2017-2018 tahminlerinin işlevsel 13.5nm EUV 'ye geçiş ile alakalı olduğunu biliyor musun?Ancak o zmanlarda Intel'in 450nm Waferlara anca EUV ve büyük sancılı yatırımlarla geçeceğini? Şundan 8 ay önce Nvidia ağlıyordu, eskiden sadece sorunsuz waferlara para öderken TSMC işi bozup hepsi için para talep ettiği zmanları ne çabuk unuttun? Ayrıcalık isteriz diye milletin TSMC'nin kapısını aşındırdıkları, dışardan ekstra paralar önerildiğini vs. vs. ? ARdından güç bela yeniden anlaşma yapıp TSMC den pay kaptıklarını faln? Qualcomm daha yakın zmana kadar taleplerinin %60'ı karşılanıyor diye ortalığı biribirne katıyordu onlar ne oldu? Bi çok çip üreticisi 28nm de hem yeterli üretim yok hemde maliyetli diye 32 / 40 nm ile devam ederken ne olduda birden herkes gaza gelip 16-14-10nm haberlerine sarılır oldu?
Adamlar 28nm ye dünyanın yatırımını yapmışlar var ve yeni yeni talebi karşılayabilir olmuşlar, gerçekten 2013 sonuna kadar büyük çapta 20nm işlemci / gpu üretilebileceğini mi sanıyorsun? Ekonomik olarak 20nm ye inilebilmesi bile sağda solda haberlerde okuduğunun aksine çok zman alacak, tıpkı 28nm'ye inilmesinde olduğu gibi, ki hala 32nm 'yi uygun bulup burda üretime devam ettiren çok çok fazla sayıda geliştirici var.
Burda benim bahsettiğim mobil SOClardan FPGA'lara, işlemcilere, GPU'lara kadar olan şeyler. Yapısı daha basit olan daha farklı çipler var, onlar daha uygun olarak farklı nodlarda üretilebiliyor, zaten GF/TSMC ve diğerlerinin roadmaplerinde var bahsettiğim şeyler (wifi vs. diye ayrıca bahsi geçiyor).
IBM, Glofo, Samsung EUV konusunda ağızlarını bıçak açmıyor. Hala double patterning ile immersion litho ile devam ediliyor ve bu en sağlıklı olarak en çok 28nm de büyük üretime imkan veriyor. EUV ile 20nm ve aşağısı için daha vakit var. Glofo, TSMC, Samsung vs. ile ilgili haberlere balıklama atlamamk lazım o yüzden. Üretim teknolojisinin gelişmesi ve bunun fiiliyata geçirilmesi, endüstride yaygın olarak kullanılması en en zor şeylerden biri. Bunu ister Waferların 200 mm 'den 300 mm'ye geçiş süreci olarak bak, istersen 40nm'den 28nm'ye geçiş süreci olarak bak. Wafer büyüklüğü konusundaki geçiş her zman en en büyük maliyet ve zorluk olmuştur. Sonra da aynı Wafer üstünde daha küçük üretim teknolojisine ekonomik anlamda geçiş sorun olmaya devam etmiştir.
Sen burda benim yazdıklarımı unutma, bundan 6-8 ay sonra yaygın olarak herkes 28nm kullanmaya başladı de, ben dediklerimi yerim. Yoksa üretim teklonojisindeki gelişim, farklı alanlara hizmet eden farklı mimarilere sahip çipleri geliştirmekten çok çok daha zordur. Dünyaada bu alanda çalışan çok az sayıda şirket var (ASML, GigaPhoton gibi), ama buna karşın bunlara milyarlarca doları bayılmaktan kaçınmayan çok fazla şirket var (Intel, Ibm, glofo vs. gibi).
Bu tür haberlerin bi nevi sansasyon, ooo bak abü adamlar yapıyo gibi şeylere zemin hazırladığını da unutmayın. Dediğim gibi 28nm uzun süre hayatımızda olacak, sen bi AMD, Altera, Xilinix vs. gibi firmaların veya mobil SOC üreten firmaların ana ürünlerinin çoğunluğunu 20nm de ürettirtebildiklerinde gel bana böyel böyle de, kabul edeirm ben yanıldğımı. Ekonomik, yüksek miktarda olmadan kolay kolay olmaz bu işler.
Kimse pahalı ve üretim sıkıntısı oluşabilen bi nodda üretim yaptırmak istemez, şimdiye kadar olduğu gibi. Daha 28nm yeni yeni tam oturmaya başlarken 28 altının ekonomik olacğaını kimse söylemesin şimdiden. Apple, Samsung dışında 28nm isterim dedikten sonra yine bi süre boyunca sıkıntı oluşması muhtemel. Daha geçenlerde Qualcomm'un taleplerinin yeni yeni tam olarak karşılanmaya başlandığı açıklandı. 28 altında rahat rahat herkeze yetecek uygun fiyatlı üretim, burada yada başka yelerde olduğu gibi kolay kolay gerçekleşmeyecek benim anladığım kdarıyla.