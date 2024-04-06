Samsung coştu: Texas’a 44 milyar dolar yatırım

Tam Boyutta Gör Biden hükümetinin ülkede yonga üretimini teşvik ettiği CHIPS yatırım programı meyvelerini veriyor. Kısa süre önce hükümetten 6 milyar dolarlık teşvik alan Samsung, ülkedeki yatırımını iki katına çıkarıyor.

Samsung’dan 44 milyar dolar yatırım

Samsung hali hazırda Texas eyaletinde 20 milyar dolarlık bir döküm tesisine sahipti. Firma yine aynı eyalette 24 milyar dolarlık bir tesis daha planlıyor. Böylece Texas eyaletindeki toplam yatırımı 44 milyar dolara yükselecek.

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Hükümetten 13 milyar dolardan fazla destek alan Intel’in ise ülkedeki yatırımlarının 100 milyar doları bulması bekleniyor. Yine 1.6 milyar dolar kredi ve 1.5 milyar dolar fon alan GlobalFoundries de New York’da yeni bir tesis inşa ediyor. Elbette bu rakamlar alınan teşviklerle biraz kompanse ediliyor.

CHIPS programı sadece yonga tarafında ABD’nin bağımsızlığını sağlamayacak. Hem inşaat aşaması hem de yonga üretim aşamasında 50 binden fazla kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Bu da dolaylı olarak ülkenin kazanması anlamına geliyor.

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