Samsung coştu: Texas’a 44 milyar dolar yatırım

Samsung’dan 44 milyar dolar yatırım
Samsung hali hazırda Texas eyaletinde 20 milyar dolarlık bir döküm tesisine sahipti. Firma yine aynı eyalette 24 milyar dolarlık bir tesis daha planlıyor. Böylece Texas eyaletindeki toplam yatırımı 44 milyar dolara yükselecek.
Hükümetten 13 milyar dolardan fazla destek alan Intel’in ise ülkedeki yatırımlarının 100 milyar doları bulması bekleniyor. Yine 1.6 milyar dolar kredi ve 1.5 milyar dolar fon alan GlobalFoundries de New York’da yeni bir tesis inşa ediyor. Elbette bu rakamlar alınan teşviklerle biraz kompanse ediliyor.
CHIPS programı sadece yonga tarafında ABD’nin bağımsızlığını sağlamayacak. Hem inşaat aşaması hem de yonga üretim aşamasında 50 binden fazla kişiye istihdam sağlaması bekleniyor. Bu da dolaylı olarak ülkenin kazanması anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...