GlobalFoundries, Çin'deki tablet odaklı CPU işinin %80'ini üstlenebilir

Arap sermayesinin ileri teknoloji yatırımlarından biri olan ATIC firması, AMD’nin Dresden’ki işlemci üretim tesisine ortak olarak adını duyurmuş ardından hem çeşitli satın almalar ile faaliyetlerine hız vermiş hem de New York’ta inşaası devam eden yepyeni bir fabrika ile sözleşmeli çip üretiminde TSMC’ye rakip olacağına vurgu yapmıştı. Arap Coğrafyasına fabrika kurmak için de çeşitli planları olduğu zaman zaman gündeme gelen GlobalFoundriesi, çip üretiminde yeni nesil teknolojilere hızlı bir şekilde adapte olarak, yeni müşteriler kazanmayı ve büyümeyi hedefliyor.

En büyük müşterisi olan AMD ile organik bağını sürdürmekte olan GlobalFoundries, diğer taraftan akllı cihazlardaki patlamadan yola çıkarak ARM ekosistemini müşteri gamına eklemeyi amaç edinmiş durumda. Gelen haberlere göre GlobalFoundries, Çin merkezli işlemci firması Rockchip ile görüşme halinde. Düşük maliyetli işlemciler üzerine yoğunlaşan Rockchip, özellikle Çin tablet pazarının %80’ine hakim olmasıyla, adı dünya çapında çok popüler olmasa da sahip olduğu potansiyel açısından Çin’deki teknoloji odaklı yeni ekonomi düzeninde büyük önem arz ediyor. Rekabette Tayvan merkezli MediaTek firmasının yükselişine karşı savunmasız kalmak istemeyen firma, GlobalFoundries ile işbirliği yaparak üretim tarafında avantajlı olmak istiyor. MediaTek şu anda memleketlisi olan TSMC’nin 40nma fabrikasyon sürecinden faydalanıyor, Rockchip ise GlobalFoundries’in 28nm sürecine geçerek iddiasını sürdürme peşinde.

;eşitli kaynaklarda yer alan haberlere göre, iki firmanın yöneticileri geçtiğimiz günlerde Londra’da bir araya geldi. GlobalFoundries cephesi 28nm wafer örneklerini göstererek, hacimli üretim tarafında gelinen son noktayı ve şirketin sahip olduğu imkanları anlattı. Yapılan onca yatırım sonrasında teknoloji temelini oluşturan ve artık müşteri arayışına yönelen GlobalFoundries, Rockchip işbirliğinin kesinlik kazanması halinde her firmanın iddialı olmak istediği Çin pazarına hızlı bir giriş yapmış olacak. Üstelik bu gelişme dolaylı yoldan da olsa AMD adına bir takım fırsatlar ya da yeni yakınlaşmalara zemin oluşturabilir. Şirket şu an için akıllı telefon ve tabletlere birincil seviyede öncelik veriyor olmasa da, buradaki fırsatlar için farklı alternatifleri de değerlendirebilir. Döküm firması olarak sözleşmeli üretim tarafında rekabet alevlenecek gibi görünüyor. TSMC’nin bu alandaki üstünlüğü devam ederken, GlobalFoundries de iddialı olmayı öte taraftan Intel de belli müşterilerle benzer anlaşmalar yapmayı planlıyor olabilir.