Glympse, geliştirici kitini Android, iOS ve Web için yayınladı

Gerçek zamanlı konum paylaşımı konusunda çözümler sunan Glympse, geliştirici kitini Android, iOS ve Web platformları için yayınladı.

Glympse'nin Android, iOS ve Web için yayınladığı geliştirici kitine ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://developer.glympse.com/

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Geliştirici kitini Android, iOS ve Web için yayınlanmasıyla birlikte geliştiriciler, söz konusu platformlar için geliştirdikleri uygulamalarında Glympse'nin gerçek zamanlı konum yayınlama özelliklerinden faydalanabilecekler. Geliştiriciler Glympse'nin servislerini kullandıkları uygulamaların sayısı 300 bin'i aşmadığı sürece servisler için herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalmayacak.