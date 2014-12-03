Gmail eklentileri doğrudan Drive ile düzenlenebilecek





Gmail ve Drive entegrasyonunu sürekli güçlendiren Google, son olarak döküman düzenlenmesi konusunda önemli bir adım daha atıyor.





Bundan sonra Gmail ile gelen döküman eklentilerinizi tek bir tıklama ile Drive üzerinde düzenleyebileceksiniz. Gmail döküman eklentisini otomatik olarak dönüştürerek Docs, Sheets veya Slides uygulamasına aktaracak. Kullanıcı da anında düzenlemeye başlayabilecek.





Ayrıca fonksiyonda tam dosya geçmişi gibi özellikler de aynen yer alacak. Google bu özellik ile kullanıcıların çok daha hızlı bir şekilde eklentilerini düzenleyebilmelerini sağlamak istiyor.

http://www.talkandroid.com/228260-you-can-now-automatically-convert-office-attachments-in-gmail-into-google-drive-files