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Twitter silah emojisini su tabancasıyla değiştirdi

Platformunda kötüye kullanımı azaltmaya çalışan Twitter, emoji setinde değişikliğe giderek şiddet çağrıştıran silah emojisini, yeşil su tabancasıyla değiştirdi...
1 yıl
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD merkezli mikro blog platformu Twitter, silah emojisini kullanımdan kaldırarak onun yerine yeşil su tabancası getirdi. Popüler sosyal medya sitesi, 12 Nisan 2018 güncellemesi kapsamında büyüteç simgesinin değiştirilmesi, bıçak emojisine detay eklenmesi ve silah yerine su tabancası sunulması da dahil olmak üzere emoji setinde birkaç estetik değişiklik yaptı.
Ayrıca Bkz. "Teknoloji şirketi Firstface, Apple'ın Touch ID'yi kendilerinden çaldığını açıkladı"
Bu hamle son zamanlarda platformunda kötüye kullanımı azaltmanın yollarını arayan şirket için küçük ama güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Şiddet algısı yaratabilecek bir emojinin kullanımdan kaldırılması ve onun yerine çocuklara yönelik bir oyuncak getirilmesi doğru yönde atılmış bir adım gibi görünüyor.

Su tabancası fikrini ilk Apple uygulamıştı

Apple, 2016 yılında yeşil su tabancası emojisini uygulayan ilk şirketti ve o zamandan bu yana Samsung, Twitter ve WhatsApp silah emojilerini su tabancasıyla değişti. Ancak hala Google, Facebook, Messenger, LG ve Microsoft başta olmak üzere silah emojisini kullanmayı sürdüren çok sayıda şirket var.

https://blog.emojipedia.org/twemoji-2-6-emoji-changelog/ Yorum Yaz
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Pizza Steve 1 yıl en beğenilen
Adamların evlerinde tam otomatik tüfekler var. sıradan vatandaşın ne işi olur silahla diye düşünmesinler. Emojiyi su tabancasına çevirerek, olan bütün suçları bilgisayar oyunlarına atarak çözüm arasınlar. Garip memleket.
Adamların evlerinde tam otomatik tüfekler var. sıradan vatandaşın ne işi olur silahla diye düşünmesinler. Emojiyi su tabancasına çevirerek, olan bütün suçları b...
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tripmaker 7 ay
WhatsApp'ta böyle oldu
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ysrsmh 1 yıl
Ahahah, öldürecek olan su tabancası ile de öldürür :d Neyse Twitter Takipçi işleri bir garip yürüyor :)
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Mianfei 1 yıl
Bunlarda ayrı bi salak yav
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FlyingUnderpants 1 yıl
Su tabancası ile oynadığım günleri özledim ...
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absamet 1 yıl
Ooollleeeyyyy bende re zaman değişecek bu emoji diyordum beni şiddete teşvik ediyor ya!!!
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Pizza Steve 1 yıl en beğenilen
Adamların evlerinde tam otomatik tüfekler var. sıradan vatandaşın ne işi olur silahla diye düşünmesinler. Emojiyi su tabancasına çevirerek, olan bütün suçları bilgisayar oyunlarına atarak çözüm arasınlar. Garip memleket.
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