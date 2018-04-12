Twitter silah emojisini su tabancasıyla değiştirdi

ABD merkezli mikro blog platformu Twitter, silah emojisini kullanımdan kaldırarak onun yerine yeşil su tabancası getirdi. Popüler sosyal medya sitesi, 12 Nisan 2018 güncellemesi kapsamında büyüteç simgesinin değiştirilmesi, bıçak emojisine detay eklenmesi ve silah yerine su tabancası sunulması da dahil olmak üzere emoji setinde birkaç estetik değişiklik yaptı.

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Bu hamle son zamanlarda platformunda kötüye kullanımı azaltmanın yollarını arayan şirket için küçük ama güçlü bir mesaj niteliği taşıyor. Şiddet algısı yaratabilecek bir emojinin kullanımdan kaldırılması ve onun yerine çocuklara yönelik bir oyuncak getirilmesi doğru yönde atılmış bir adım gibi görünüyor.

Su tabancası fikrini ilk Apple uygulamıştı

Apple, 2016 yılında yeşil su tabancası emojisini uygulayan ilk şirketti ve o zamandan bu yana Samsung, Twitter ve WhatsApp silah emojilerini su tabancasıyla değişti. Ancak hala Google, Facebook, Messenger, LG ve Microsoft başta olmak üzere silah emojisini kullanmayı sürdüren çok sayıda şirket var.

https://blog.emojipedia.org/twemoji-2-6-emoji-changelog/