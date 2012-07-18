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Go Daddy, Outright.com'u satın aldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Yazılım
Shady
Haber Editörü
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Alan adı ve hosting gibi ana çalışma alanlarının yanı sıra iş dünyasına sunduğu yazılımsal çözümlerle bildiğimiz Go Daddy, 200.000’den fazla kullanıcısı bulunan Outright.com’u satın aldığını açıkladı.
Go Daddy’nin tepe yöneticisi Warren Adelman, yaptığı açıklamada Outright.com’un Go Daddy ailesine katılmaları için yaptıkları teklifin kabul edilmesinden mutluluk duyduklarını ve Go Daddy’nin küçük işletmelere yazılımsal çözümler sunarak büyümelerine katkı yapmak için heyecanlandığını belirtti. Öte yandan satın alma işleminin ne kadara gerçekleştiğiyle ilgili herhangi bir bilgi ise verilmedi.
Outright.com, sunduğu finans servisi ile küçük ölçekli işletmelerin finansal operasyonlarını tek bir çatı altından, basit ve hızlıca yürütmelerine imkan sunuyor.


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hydrness2040 7 yıl
Öte yandan satın alma işleminin ne kadara gerçekleştiğiyle ilgili herhangi bir bilgi ise verilmedi.
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