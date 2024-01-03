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    Sahibinden.com’a erişim sorunu yaşanıyor: Resmi açıklama yapıldı

    Sahibinden.com’a erişim sorunu yaşanıyor. Kullanıcılar gece yarısından beri siteye giriş yapamıyor. Peki Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor? İşte resmi açıklama:
    Sahibinden.com’a erişim sorunu yaşanıyor: Resmi açıklama yapıldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin önemli ilan platformlarından birisi olan Sahibinden.com’a gece yarısından beri erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar en başta yaşanan sorunun kısa süreli olduğunu düşünse de sürecin uzaması çeşitli iddiaları gündeme getirdi. Peki Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor? İşte resmi açıklama:

    Sahibinden.com açıklama yaptı

    Sahibinden.com’a erişim sorunu yaşanıyor: Resmi açıklama yapıldı Tam Boyutta Gör
    Sahibinden.com, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

    Neden böyle bir sorun yaşandı?

    Sahibinden.com’a erişim sorunu yaşanıyor: Resmi açıklama yapıldı Tam Boyutta Gör
    Sahibinden’e ait olan domaini kontrol ettiğimizde domain statüsünün “clientHold” şeklinde olduğunu görüyoruz. Bu, alan adının geçici olarak askıya alındığı anlamına geliyor. Genellikle alan adı sahibinin ilgili domain kaydını güncellememesi veya domain’in süresi dolması nedeniyle oluşuyor. Öte yandan domain’in DNS'de etkinleştirilmemesini söyleyen bu durum kodu genellikle yasal uyuşmazlıklar, ödeme yapılmaması ve alan adınızın silinmeye tabi tutulması durumunda yürürlüğe giriyor. Yani Sahibinden.com, bir ödeme sorunu da yaşamış olabilir.

    En nihayetinde yaşanan sorunun tam olarak neyden kaynaklandığı henüz net değil. Yani domain başkası tarafından mı alındı yoksa erişim sorununa neden olan başka bir sıkıntı mı var, bunu söylemek mümkün değil. Son olarak 30 Aralık 1999 yılında oluşturulan Sahibinden.com alan adının, 2 Ocak 2024 günü güncellendiğini ve söz konusu güncellemenin, 2022 yılının 30 Aralık tarihine kadar geçerli olduğunu da belirtelim.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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