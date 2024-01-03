Sahibinden.com’a erişim sorunu yaşanıyor: Resmi açıklama yapıldı

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
Türkiye’nin önemli ilan platformlarından birisi olan
Sahibinden.com’a gece yarısından beri erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar en başta yaşanan sorunun kısa süreli olduğunu düşünse de sürecin uzaması çeşitli iddiaları gündeme getirdi. Peki Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor? İşte resmi açıklama:
Tam Boyutta Gör
Sahibinden.com, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
" Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz." Neden böyle bir sorun yaşandı?
Tam Boyutta Gör
Sahibinden’e ait olan domaini kontrol ettiğimizde domain statüsünün “
clientHold” şeklinde olduğunu görüyoruz. Bu, alan adının geçici olarak askıya alındığı anlamına geliyor. Genellikle alan adı sahibinin ilgili domain kaydını güncellememesi veya domain’in süresi dolması nedeniyle oluşuyor. Öte yandan domain’in DNS'de etkinleştirilmemesini söyleyen bu durum kodu genellikle yasal uyuşmazlıklar, ödeme yapılmaması ve alan adınızın silinmeye tabi tutulması durumunda yürürlüğe giriyor. Yani Sahibinden.com, bir ödeme sorunu da yaşamış olabilir.
En nihayetinde yaşanan sorunun tam olarak neyden kaynaklandığı henüz net değil. Yani domain başkası tarafından mı alındı yoksa erişim sorununa neden olan başka bir sıkıntı mı var, bunu söylemek mümkün değil. Son olarak 30 Aralık 1999 yılında oluşturulan Sahibinden.com alan adının, 2 Ocak 2024 günü güncellendiğini ve söz konusu güncellemenin, 2022 yılının 30 Aralık tarihine kadar geçerli olduğunu da belirtelim.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.