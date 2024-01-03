Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önemli ilan platformlarından birisi olan Sahibinden.com’a gece yarısından beri erişim sağlanamıyor. Kullanıcılar en başta yaşanan sorunun kısa süreli olduğunu düşünse de sürecin uzaması çeşitli iddiaları gündeme getirdi. Peki Sahibinden.com çöktü mü, neden açılmıyor? İşte resmi açıklama:

Sahibinden.com açıklama yaptı

Tam Boyutta Gör Sahibinden.com, Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Alan adı hizmeti sağlayan firmayla yaşadığımız teknik bir sorun nedeniyle platformumuza şu anda erişim sağlanamamaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi için ilgili firmanın çalışmaları devam etmekte olup konu çözüldüğünde yeniden bilgilendirme yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Neden böyle bir sorun yaşandı?

Tam Boyutta Gör Sahibinden’e ait olan domaini kontrol ettiğimizde domain statüsünün “clientHold” şeklinde olduğunu görüyoruz. Bu, alan adının geçici olarak askıya alındığı anlamına geliyor. Genellikle alan adı sahibinin ilgili domain kaydını güncellememesi veya domain’in süresi dolması nedeniyle oluşuyor. Öte yandan domain’in DNS'de etkinleştirilmemesini söyleyen bu durum kodu genellikle yasal uyuşmazlıklar, ödeme yapılmaması ve alan adınızın silinmeye tabi tutulması durumunda yürürlüğe giriyor. Yani Sahibinden.com, bir ödeme sorunu da yaşamış olabilir.

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En nihayetinde yaşanan sorunun tam olarak neyden kaynaklandığı henüz net değil. Yani domain başkası tarafından mı alındı yoksa erişim sorununa neden olan başka bir sıkıntı mı var, bunu söylemek mümkün değil. Son olarak 30 Aralık 1999 yılında oluşturulan Sahibinden.com alan adının, 2 Ocak 2024 günü güncellendiğini ve söz konusu güncellemenin, 2022 yılının 30 Aralık tarihine kadar geçerli olduğunu da belirtelim.

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Sahibinden.com’a erişim sorunu yaşanıyor: Resmi açıklama yapıldı