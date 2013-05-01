Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Go Home Dinosaurs, iOS platformu için geliyor

6 yıl
442
1
2
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Go Home Dinosaurs, iOS platformu için geliyor
Fire Hose Games'in kule savunma türündeki oyunu "Go Home Dinosaurs", iOS platformu için geliyor.

Halihazırda PC platformu için indirilebilir içerik olarak sunulan yapım, tarih öncesi dönemde barbeküsünü dinazorlardan korumaya çalışan dişlek bir yaratığın macerasını konu ediniyor. iOS platformu için önümüzdeki ay yayınlanacağı belirtilen yapım, 8.99 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacak. 

iOS platformu için sadece iPad versiyonu yayınlanacak olan Go Home Dinosaurs'un iPad 2 veya üzeri iPad'lerde çalışacağını da belirtelim. 

https://twitter.com/firehosegames Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
K.can.tas 6 yıl en beğenilen
Savunma oyunlarını severim
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
oktayakgoz 6 yıl
qökalp58
Savunma oyunlarını severim

NİYE eksi vermişler bu adama. savunma oyunlarını sevmesi suç mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl en beğenilen
Savunma oyunlarını severim
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Yararlı Android Uygulamaları Rehberi Bölüm 1 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim