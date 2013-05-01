Fire Hose Games'in kule savunma türündeki oyunu "Go Home Dinosaurs", iOS platformu için geliyor.





Halihazırda PC platformu için indirilebilir içerik olarak sunulan yapım, tarih öncesi dönemde barbeküsünü dinazorlardan korumaya çalışan dişlek bir yaratığın macerasını konu ediniyor. iOS platformu için önümüzdeki ay yayınlanacağı belirtilen yapım, 8.99 TL'lik bir fiyat etiketine sahip olacak.





iOS platformu için sadece iPad versiyonu yayınlanacak olan Go Home Dinosaurs'un iPad 2 veya üzeri iPad'lerde çalışacağını da belirtelim.

https://twitter.com/firehosegames