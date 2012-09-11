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GoDaddy.com saldırıya uğradı, milyonlarca sitede kesinti yaşandı

6 yıl
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Web Siteleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Alan adı kaydı ve site barındırma gibi hizmetler veren GoDaddy.com kısa süre önce saldırıya uğradı. Kendi sitesi dahil olmak üzere sunucularında barındırdığı birçok internet sitesine erişimde kesintiler yaşandı. Gelen son raporlara göre; etkilenen site sayısı milyonları aşmış olabilir.
Şuanda tekrar erişilebilir duruma gelen Go Daddy'yi hedef alan büyük DDoS saldırısı, ilk olarak Anonymous grubuna mal edilse de AnonymousOwn3r adlı bir Twitter hesabını yöneten şahıs tarafından gerçekleştirildiği doğrulandı. Henüz saldırının asıl amacı bilinmiyor. Hesabın sahibi saldırıdan hemen önce, GoDaddy'nin siber güvenliğini test etmek ve dile getiremeyeceği bazı sebeplerden ötürü böyle bir eyleme kalkıştığını ifade etmişti. Saldırganın daha sonra Portekizce mesajlar paylaştığı görüldü ve Brezilya'da ikamet ettiği öğrenildi.
Arizona merkezli GoDaddy, en büyük site barındırma servislerinden biri olmasının yanı sıra dünyanın en geniş alan adı kayıt hizmeti veren şirketi ünvanını da elinde bulunduruyor. Bu site ve sunucularına yapılan saldırıda milyonlarca adrese saatlerce erişim sağlanamadı ve bununla birlikte GoDaddy'nin verdiği e-mail ve telefon hizmetlerinden de yararlanılamadı. AnonymousOwn3r, saldırının uzun sürebileceğini ima eden mesajlar yayınlamış olsa da yetkililer yaşanan kesintilerden haberdar olduklarını ve çalışmalara başladıklarını açıklayarak site sahiplerini rahatlattı.
Servislerinde yaşanan problemler üzerine sosyal medya üzerinden müşterilerini bilgilendiren ve sorunu girmeye başladıklarını müjdeleyen GoDaddy temsilcileri, son olarak çalışmaların halen devam ettiğini açıkladı. Yaklaşık dört saattir devam eden aralıksız çalışmalar, sitelerin önemli bir kısmını tekrar erişilebilir hale getirdi. Resmi sitenin de açılmasıyla şimdilik işler yolunda gidiyor. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için takip etmeye devam edin. 

http://news.cnet.com/8301-1009_3-57509753-83/go-daddy-serviced-web-sites-taken-down-in-apparent-attack/ Yorum Yaz
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alpa07 6 yıl en beğenilen
Bizim dh saldırı yapılmadan çöküyor. :D
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Silent Guardian 6 yıl
Donanım Haber genelde çökük durumda olduğundan Donanım haber kullanıcıları bu haberi önemliymiş gibi görmeyecektir muhtemelen.
1 Yanıt Yanıtla +6
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atomcu 5 yıl
tam alacaktım bu haberi gördüm ama 11 Eylül 2012 deymiş yani sıkıntı yok alabilirim :D
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nurettinaz 6 yıl
Bu sene özellikle web sitelerine yapılan saldırılar çok arttı ve önlenmesi zorlaştı umrarım geçici bir hevestir ve bunu yapan ergenler artık bunlara bir son verirler.
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DH Misafiri 6 yıl
Go Daddy son zamanlarda çok sorunlu. Yaklaşık 2 hafta önce hesabım hacklendi ve kayıtta olan kredi kartı ile Go Daddy içinde yaklaşık 1000 dolarlık harcama yapıldı. Hadi bunu çözdük diyelim. Hosting'deki tüm dosyalar falan her şey gitti. Tam giden dosyaların, site altyapısının kederini yaşarken, geçen hafta da domain'lerden birisi Go Daddy üzerine geçti. Şimdi de bu sorunu çözmeye çalışıyorum. Neyseki call center'ları süper, hızlı çözüm üretiyorlar ama call center'ı ne kadar iyi olursa olsun, bir daha Go Daddy ile çalışmam.
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bocekgrafik 6 yıl
alpa07
Bizim dh saldırı yapılmadan çöküyor. :D

Sadece bununla kalsa iyi yine. Hesaplarımız da güvende değil. Steam guard tipi e-posta hesaplarıyla senkronize çalışan bir güvenlik sistemi gerekiyor buraya da.
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Pcbuilder 6 yıl
Saldırı ile kredi kartı bilgileri açığa çıkmış.Kart bilgileriniz sistemlerinde kayıtlı ise dikkatli olun.
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FRAPS 6 yıl
Donanım haber , sen kendi siteni haber yap, bak 1 haftadır siteye girilmiyor :D
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alpa07 6 yıl en beğenilen
Bizim dh saldırı yapılmadan çöküyor. :D
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Silent Guardian 6 yıl
Donanım Haber genelde çökük durumda olduğundan Donanım haber kullanıcıları bu haberi önemliymiş gibi görmeyecektir muhtemelen.
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DH Misafiri  6 yıl
birkaç gündür ana sayfadayken "sonraki sayfa" butonuna tıkladığımda donanimhaber.com/... adresinden donanimhaber.com/... adresine yönlendiriliyorum ve "Açılmaya çalışılan konum hiçbir zaman sonlanmayacak bir yönlendirme döngüsüne girdi." uyarısı alıyorum. umarım sorunun farkındasınızdır.
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DraGonS 6 yıl
Ne kadar en büyük alan adı toplayıcısı olsalarda, çakallık yapıp müşterinin domainini kilitleyip, sahibine 750$ karşılığı kilitlemeye çalışmakla olmuyor bu işler öğrensinler bakalım. (Benim tarafımdan yaşanmış bir olaydır, gerçi sonra hakkımı aldım) Adam akıllı mühendis alacaklar olmaz bu işer. 50cent icann a veripte milyonlarca domainden o kadar para kazan sen doğru düzgün altyapı kurma.
Daha 2 seneye kadar subdomain açıklarından dolayı kaç kişi telefo oldu. Aptal aptal işler yapıyorlar sonra adamın 1'i (yazıyla BİR) gelip senin azına tükürüyor. Olacağı bu tabi.
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Amedra 6 yıl
Vay be yılların eskimediği GoDaddy'de dokunulmazlık işlemiyormuş. Bu firma bir ara el değiştirmişti diye hatırlıyorum ama yine de süper götürüyorlar.

Şu anda hâlâ sorun devam ediyor, r10'da da bir kaç kişinin mesajlarına bakıyorum onlarda mağdur olmuşlar sanırım. İnşallah en kısa sürede atlatırlar.

Yalnız sitelerinin bile kapalı olması ciddi bir sorun teşkil ediyor olabilir yine de takipteyim bakalım;
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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