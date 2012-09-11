GoDaddy.com saldırıya uğradı, milyonlarca sitede kesinti yaşandı





Alan adı kaydı ve site barındırma gibi hizmetler veren GoDaddy.com kısa süre önce saldırıya uğradı. Kendi sitesi dahil olmak üzere sunucularında barındırdığı birçok internet sitesine erişimde kesintiler yaşandı. Gelen son raporlara göre; etkilenen site sayısı milyonları aşmış olabilir.

Şuanda tekrar erişilebilir duruma gelen Go Daddy'yi hedef alan büyük DDoS saldırısı, ilk olarak Anonymous grubuna mal edilse de AnonymousOwn3r adlı bir Twitter hesabını yöneten şahıs tarafından gerçekleştirildiği doğrulandı. Henüz saldırının asıl amacı bilinmiyor. Hesabın sahibi saldırıdan hemen önce, GoDaddy'nin siber güvenliğini test etmek ve dile getiremeyeceği bazı sebeplerden ötürü böyle bir eyleme kalkıştığını ifade etmişti. Saldırganın daha sonra Portekizce mesajlar paylaştığı görüldü ve Brezilya'da ikamet ettiği öğrenildi.

Arizona merkezli GoDaddy, en büyük site barındırma servislerinden biri olmasının yanı sıra dünyanın en geniş alan adı kayıt hizmeti veren şirketi ünvanını da elinde bulunduruyor. Bu site ve sunucularına yapılan saldırıda milyonlarca adrese saatlerce erişim sağlanamadı ve bununla birlikte GoDaddy'nin verdiği e-mail ve telefon hizmetlerinden de yararlanılamadı. AnonymousOwn3r, saldırının uzun sürebileceğini ima eden mesajlar yayınlamış olsa da yetkililer yaşanan kesintilerden haberdar olduklarını ve çalışmalara başladıklarını açıklayarak site sahiplerini rahatlattı.

Servislerinde yaşanan problemler üzerine sosyal medya üzerinden müşterilerini bilgilendiren ve sorunu girmeye başladıklarını müjdeleyen GoDaddy temsilcileri, son olarak çalışmaların halen devam ettiğini açıkladı. Yaklaşık dört saattir devam eden aralıksız çalışmalar, sitelerin önemli bir kısmını tekrar erişilebilir hale getirdi. Resmi sitenin de açılmasıyla şimdilik işler yolunda gidiyor. Yeni gelişmelerden haberdar olmak için takip etmeye devam edin.

http://news.cnet.com/8301-1009_3-57509753-83/go-daddy-serviced-web-sites-taken-down-in-apparent-attack/