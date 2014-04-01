GoPro, HERO3+ ve HERO3 için hazırladığı yeni çekim aksesuarlarını görücüye çıkarttı

Aksiyon kamerası pazarının lideri konumunda bulunan GoPro, HERO3+ ve HERO3 kamera modelleri için hazırladığı yeni çekim aksesuarlarını kullanıcıların beğenisine sundu.

GoPro tarafından hazırlanan yeni ürünlerin en başında "Blackout Housing" geliyor. Tamamen mat dış gövde rengiyle gizli ya da kameranın dikkat çekmemesi gereken çekimler için kullanışlı bir yapı ortaya koyan hazne, LCD ekranın farklı ışık parlamalarına karşı kapatılmasına izin veriyor, su geçirmiyor (40 metre) ve düz lens camıyla herhangi bir kalite kaybına neden olmadan aktif kamera koruması sağlayabiliyor. Firmanın tanıttığı bir diğer yeni aksesuar ise "The Frame" modeli ismine sahip. Diğer haznelerin aksine kameranın ön ve arka kısmını boş bırakacak şekilde geliştirilen The Frame, kamera portlarına aktif olarak erişim imkanı veriyor, kameranın hızlı şekilde çıkartılıp takılmasını sağlayabiliyor, arka tarafında yer alan ufak kol ile harici batarya ya da LCD ekran gibi ürünleri taşıyabiliyor ve beraberinde gelen özel aparat ile lensin ön elementini koruyabiliyor. Ürün gamına GoPro kameraların sağlam şekilde taşınması veya farklı noktalara tutturulması için "Gooseneck" adlı bir bağlantı kolu da ekleyen firma, "Dual HERO System" hazne aparatıyla da iki adet HERO3+ Black Edition kamerayı yan yana tutarak senkronize çekimler yapılmasına ve bunlardan yazılım temelinde üç boyutlu sonuçlar alınmasına imkan veriyor. GoPro ayrıca yeni donanımları yanında mevcut uygulamalarını da güncellendiğini belirtiliyor.

GoPro'nun yeni aksesuar ürünlerinden Blackout Housing 50$, Gooseneck 20$, The Frame 40$, Dual HERO System ise 199$ fiyat etiketleriyle firmanın resmi satış kanalı üzerinden elde edilebiliyor. Ürünler hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.