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GoPro, HERO3+ ve HERO3 için hazırladığı yeni çekim aksesuarlarını görücüye çıkarttı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro, HERO3+ ve HERO3 için hazırladığı yeni çekim aksesuarlarını görücüye çıkarttı
Aksiyon kamerası pazarının lideri konumunda bulunan GoPro, HERO3+ ve HERO3 kamera modelleri için hazırladığı yeni çekim aksesuarlarını kullanıcıların beğenisine sundu.
GoPro tarafından hazırlanan yeni ürünlerin en başında "Blackout Housing" geliyor. Tamamen mat dış gövde rengiyle gizli ya da kameranın dikkat çekmemesi gereken çekimler için kullanışlı bir yapı ortaya koyan hazne, LCD ekranın farklı ışık parlamalarına karşı kapatılmasına izin veriyor, su geçirmiyor (40 metre) ve düz lens camıyla herhangi bir kalite kaybına neden olmadan aktif kamera koruması sağlayabiliyor. Firmanın tanıttığı bir diğer yeni aksesuar ise "The Frame" modeli ismine sahip. Diğer haznelerin aksine kameranın ön ve arka kısmını boş bırakacak şekilde geliştirilen The Frame, kamera portlarına aktif olarak erişim imkanı veriyor, kameranın hızlı şekilde çıkartılıp takılmasını sağlayabiliyor, arka tarafında yer alan ufak kol ile harici batarya ya da LCD ekran gibi ürünleri taşıyabiliyor ve beraberinde gelen özel aparat ile lensin ön elementini koruyabiliyor. Ürün gamına GoPro kameraların sağlam şekilde taşınması veya farklı noktalara tutturulması için "Gooseneck" adlı bir bağlantı kolu da ekleyen firma, "Dual HERO System" hazne aparatıyla da iki adet HERO3+ Black Edition kamerayı yan yana tutarak senkronize çekimler yapılmasına ve bunlardan yazılım temelinde üç boyutlu sonuçlar alınmasına imkan veriyor. GoPro ayrıca yeni donanımları yanında mevcut uygulamalarını da güncellendiğini belirtiliyor.
GoPro'nun yeni aksesuar ürünlerinden Blackout Housing 50$, Gooseneck 20$, The Frame 40$, Dual HERO System ise 199$ fiyat etiketleriyle firmanın resmi satış kanalı üzerinden elde edilebiliyor. Ürünler hakkında hazırlanan tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.

http://gopro.com/news/stoke-out-your-creativity-with-new-gopro-mounts-accessories-and-software Yorum Yaz
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Emre Kocakaya 5 yıl
Sony action cam`ler daha basarili.
Youtipta karsilastirmalari var izleyip karar verin :p ,ben gopro tam alamaya niyetliydimki sony actin cam`leri gordum ve gopro almaktan vazgectim,o derece basarili sonyler yani :).
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shimoda 5 yıl
Hemen her spora desteği var da hocam, babasının hayrına mı destekliyor :) Bu destek sayesinde bu kadar bilinir bir ürün ve marka oldu şimdi de kaymağını yiyor.
Kamerayı aksesuarsız kullanma imkanı çok kısıtlı. İki aksesuar aldın mı cüzdan boşalıyor. LCD ekran ve dış çerçeve alayım dedin mi bütçe yetmiyor. Tamam extrem sporlar para işi ve buna niyetlenen de cüzdanı düşünmeyecek ama insaf.
Standart bir tripod yuvası (koruma kabı olmadan kullanabilmek için) ve dahili ekranı olmadan almam, elimden geldiğince de aldırmam
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mustiki212 5 yıl
dişli rakip demeyelimde elindeki imkanı ii kullandı. Hemen hemen her spora desteği var. Bu kadar aksesuar ve kaliteli ürün bence bu başarıyı haketsede bahalı be yaw...:S
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Elsa 5 yıl
Dişli rakibi olmayınca piyasanın kaymağını Intel gibi yiyiyor
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