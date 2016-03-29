GoPro, Windows Phone'a desteğini kesti

Aksiyon kamerası üreticisi GoPro her zaman Windows Phone platformunu ciddi şekilde destekledi. Firma düzenli olarak Windows Phone uygulamasını güncelliyor ve son kamera modellerinin çalıştığından emin oluyordu. Şu an ise durumlar değişmiş görünüyor.

Aralık ayında yapılan açıklamada Lumia 950 ve Lumia 950 XL'ın desteklenmesi firmanın öncelikleri arasında gösteriliyordu, fakat son dönemdeki ekonomik gelişmelerin de etkisiyle olsa gerek GoPro Windows Phone platformuna desteğini kestiğini açıkladı.

Zaten son dönemlerde 3. parti uygulama üreticilerinin Windows Phone'dan uzaklaştığına şahit olmuştuk, o nedenle bu durum pek de garipsenmeyecektir. Buna karşın eğer GoPro'nuz varsa veya almayı düşünüyorsanız uygulamayı hala Windows Store'dan indirebilirsiniz.

http://www.phonearena.com/news/GoPro-stops-support-for-Windows-Phone_id79725