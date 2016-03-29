Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GoPro, Windows Phone'a desteğini kesti

Windows Phone'u ciddi şekilde destekleyen GoPro da bu platforma olan desteğini kestiğini açıkladı. 3. parti firmaların eko sistemi yavaş yavaş terk ettiğine tanık oluyoruz.
3 yıl
2,3b
1
28
Video Kameralar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Aksiyon kamerası üreticisi GoPro her zaman Windows Phone platformunu ciddi şekilde destekledi. Firma düzenli olarak Windows Phone uygulamasını güncelliyor ve son kamera modellerinin çalıştığından emin oluyordu. Şu an ise durumlar değişmiş görünüyor.
Aralık ayında yapılan açıklamada Lumia 950 ve Lumia 950 XL'ın desteklenmesi firmanın öncelikleri arasında gösteriliyordu, fakat son dönemdeki ekonomik gelişmelerin de etkisiyle olsa gerek GoPro Windows Phone platformuna desteğini kestiğini açıkladı. 
Zaten son dönemlerde 3. parti uygulama üreticilerinin Windows Phone'dan uzaklaştığına şahit olmuştuk, o nedenle bu durum pek de garipsenmeyecektir. Buna karşın eğer GoPro'nuz varsa veya almayı düşünüyorsanız uygulamayı hala Windows Store'dan indirebilirsiniz. 

http://www.phonearena.com/news/GoPro-stops-support-for-Windows-Phone_id79725 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Gördün müüü gördün müü (x2) Nokia'ya çöküp telefon devi olmayı planlarken pazardan yavaş yavaş silinmeyi gördün müüü


1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Emre Kocakaya 3 yıl
Keske su platform gelisse,meydan ios ve androide kalmasa,ne guzel olurdu cesitlilik iyidir.
Ama Microsoft efendi o kadar yazilim bilgisine tecrubeye ragmen hicbirsey yapamaz oldu,ama umudum var hala sanki nedense duzelecegine dair.
Keske su platform gelisse,meydan ios ve androide kalmasa,ne guzel olurdu cesitlilik iyidir.Ama Microsoft efendi o kadar yazilim bilgisine tecrubeye ragmen h...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoksulseytan22 3 yıl
SON DARBEYİ DE NOKİA İNDİRECEK


NOKİA DONANIMI İLE ANDROİD KULLANMA KEYFİ YAKINDA!
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 3 yıl
Daha çok kaybeder böyle olduğu surece...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Millet bu haberi bekliyormuş sanki aylardır. Hadi bayrakları açın :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 3 yıl
GoPro cokta kaliteli urunleri yoktur.



1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl smart1978
smart1978

GoPro cokta kaliteli urunleri yoktur.





Konuyla ne alakası var şimdi?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oktayakgoz 3 yıl
Yarin windows mobile diye uygulama yazar cikar piyasaya. Caninizi sikmayin. Babanizin mali diil. İsinize gelmezse kullanmazsiniznolur biter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 3 yıl
Beter olun kafanızın dikine giderseniz ne kadar dev bir firma olursanız olun aha böyle sürünürsünüz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 3 yıl
Ahaha günün en güzel haberi. Windows Phone'un eriyerek bittiğini görmek harika. Eriye eriye bitin lan üç kağıtçılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yoksulseytan22 3 yıl
SON DARBEYİ DE NOKİA İNDİRECEK


NOKİA DONANIMI İLE ANDROİD KULLANMA KEYFİ YAKINDA!
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22

SON DARBEYİ DE NOKİA İNDİRECEK


NOKİA DONANIMI İLE ANDROİD KULLANMA KEYFİ YAKINDA!

Aynen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-5E274E432 3 yıl
aycibin
nokia dükkanı kapattı.normal microsoft da kına yaksın

Nokia bu sene dönüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 3 yıl
Muhtemelen Microsoft'un tüm wp leri win10'a güncelleme sözü vermesinden dolayı firmalar wp ye desteği kesip win10'a yönelmek için hazırlık yaptı. Microsoft sözünü tutamadı ama firmalar planlarını uygulamaya başladı. wp kullananlar bir süre sonra çoğu uygulamanın teker teker desteğinin sonlanması ile karşılaşabilirler. Win10 güncellemesini alanlar için henüz bir sorun yok bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 3 yıl
"Windows Phone muhteşeem, Windows Phone akıyoor, Windows Phone en iyisiii, Windows Phone Windows Phone Windows Phone" diyenler nerede?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2288 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gopro, aksiyon kamerası ve
3 etiket daha Video Kameralar Ev Elektroniği Alkan Adakaner
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Spotify 1 milyar dolar borçlanma izni aldı 3 yıl Instagram artık 60 saniyelik video paylaşımına olanak sağlıyor 3 yıl HTC 10'un fiyatı Romanya'da ortaya çıktı 3 yıl MediaTek'in 2017 için geliştirdiği Helio X30 çipsetinden ilk detaylar gelmeye başladı 3 yıl Yeni fiyat-performans telefonu Xiaomi Redmi 3 Pro duyuruldu 3 yıl Samsung Galaxy A9 mercek altında 3 yıl Akıllı tahtalara Pardus desteği 3 yıl Yeni Ufuklar, Plüton'un yüzeyindeki donmuş gölü görüntüledi 3 yıl Gigabyte Türkiye canlı yayında sorularınızı cevaplıyor 3 yıl Japonya'nın kara delik avlayan uydusu uzayda kayboldu 3 yıl Oracle, Google’ın peşini bırakmıyor 3 yıl Windows 10 mobil, ekosistemdeki payını artırıyor 3 yıl Periscope, ilk yılında 200 milyon canlı yayına ev sahipliği yaptı 3 yıl Beta aşamasında 7 kez güncellenen iOS 9.3 yine güncellenecek 3 yıl Apple'ın iPhone ekranlarını AMOLED'e yükseltmeme nedenleri azalıyor 3 yıl Samsung Pay Çin'in trilyon dolarlık mobil ödeme pazarına katıldı 3 yıl iPhone SE satışa çıktı 3 yıl TubeLike uygulaması YouTube üzerinden reklamsız müzik seçeneği sunuyor 3 yıl Instagram'ın yeni arama çubukları gizli takipçiliği kolaylaştırıyor 3 yıl Yeni nesil Samsung Galaxy J7 ve Galaxy J5 duyuruldu 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN GoPro, Windows Phone'a desteğini kesti Sonraki WSJ: Playstation 4.5 bu yıl içinde duyurulacak 3 yıl FBI, iPhone'un şifresini Apple'ın yardımı olmadan kırdı 3 yıl Google servisleri Çin'in güvenlik duvarını kısa süreliğine aştı 3 yıl Analiz: BlackBerry donanım üretimine son verebilir 3 yıl Samsung, sektörün ilk 18nm DRAM hacimli üretimine başlıyor 3 yıl Xiaomi 4.3 inçlik yeni bir telefonla iPhone SE'ye rakip olabilir 3 yıl Playstation VR için çıkacak en heyecan verici oyunlar 3 yıl Instagram yeni zaman tüneli akış modelini erteledi 3 yıl Game of Thrones'un 6.sezonundan yeni fragman ve görüntüler 3 yıl Sony, Playstation VR'ı PC platformuna getirmeyi planlıyor 3 yıl LG, Android Marshmallow tabanlı yeni UX 5.0 kullanıcı arayüzünü tanıttı 3 yıl Dokuzuncu gezegen bulundu mu? İşte yeni kanıtlar 3 yıl iPhone SE, Çin’de 3.4 milyon ön sipariş aldı 3 yıl Akıllı telefonlarla rekabet, kamera üreticilerini üst seviyeye yöneltiyor 3 yıl Tablet ve PC için klavye, fare seti Logitech K480 Bluetooth klavye ve M535 Fare 3 yıl Samsung, Galaxy S7 Active versiyonunu doğruladı 3 yıl Android dünyasında yeni tehdit: Triada 3 yıl Netflix, Android tarafında veri tasarruf özelliği sunacak 3 yıl Changelogs ile uygulamalarınızın son sürüm bilgilerini görebilirsiniz 3 yıl Google'a ait bir veri merkezinde 360 derecelik gezintiye çıkabilirsiniz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim