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GoPro için yeni bir kamera sabitleme aparatı: SLICK

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro için yeni bir kamera sabitleme aparatı: SLICK
 
Stabilite arttıkça popüler aksiyon kamerası GoPro ile çekilen videolar çok daha etkileyici hale geliyor. Bunu gören geliştiriciler de birçok çözüm ile karşımıza çıkıyor. Bu noktada Indiegogo'yu ziyaret eden SLICK, sonuçlarıyla beğeni topluyor ve hedefine emin adımlarla ilerliyor.
Site üzerinde koyduğu 50,000$ hedefin 42,411$'lık bölümünü toplayan SLICK, temel olarak GoPro kameralarla kask ya da göğüs gibi noktalarda çok daha stabil çekimler yapılmasına imkan tanıyor. Bağlantı noktasında standart bağlantı aparatlarını kullanan ürün, bünyesinde yer alan üç adet motor ile 3 eksende dengeleme gerçekleştiriyor ve aşağıda yer alan videoda da görebileceğiniz üzere görevini oldukça iyi şekilde yerine getirebiliyor.
Tamamen su geçirmez gövdesiyle aksiyona hazır olan SLICK, 300 gram ağırlığıyla büyük yük getirmezken, 2 saat batarya ömrüyle yeterli bir kullanım süresi ortaya koyuyor ve bataryası değiştirilebildiği için çok büyük sorun yaşatmıyor. Micro USB portu üzerinden şarj olabilen aparat, GoPro'nun kısa süre önce duyurduğu ufak boyutlu Hero 4 Session'a da uyum sağlıyor.
Yapılacak en az 229$ bağış ile 2016 Mart ayında elde edilebilen SLICK'ın yapabildiklerini aşağıda izleyebilirsiniz.
GoPro için yeni bir kamera sabitleme aparatı: SLICK
 

https://www.indiegogo.com/projects/slick-stabilizer-a-motorized-gopro-steadicam#/story Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
savinelli 4 yıl
aksiyon kamerası aldıktan sonra neden yapmıyorlar dediğim stabilizasyon işi sonunda yapılmış. umarım video daki kadar iyidir..
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aycibin 4 yıl
direk şu reklam aklıma geldi.açık ara izlediğim en iyi telefon reklamı :)


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