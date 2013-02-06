GoPro modellerine özel, tam otomatik insansız hava aracı,"LA100"





GoPo modelleri ile son zamanlarda harika videolar çekiliyor. Oldukça ufak yapıları yanında oldukça yüksek video kalitesi verebilen bu cihazlar, günümüzde hemen hemen her alanda aktif olarak kullanılıyor. Bu amaçla Lehmann Aviation tarafından geliştirilen LA100 isimli insansız hava aracı, GoPro modelleri için özel olarak geliştirilmiş ilk uçuş platformu olma özelliği taşıyor.

Lehmann Aviation tarafından üretilen LA100, GoPro modelleri için özel olarak hazırlanmış bir cihaz. Hiçbir uçuş ya da pilotaj bilgisi gerektirmeyen LA100, tam otomatik bir yapıda hazırlanmış. Gövdesi üzerinde GoPro ürünleri için özel bağlantı noktaları olan LA100, el ile havaya atılarak, daha önceden hazırlanmış olan ve kullanıcılar tarafından değiştirilemeyen uçuş planını izleyebiliyor. Bazı güvenlik kriterleri nedeniyle sadece 5 dakika havada kalabilen cihaz, bu sürenin sonunda belirlenen noktaya iniş yapabiliyor.

Karbon fiber malzemeden üretilen LA100, pervaneli bir motora, 850gr ağırlığa, 92cm kanat açıklığına ve 45cm uzunluğa sahip. 20 ile 80km arasındaki hızlara çıkabilen cihaz, saate 35km hızda esen rüzgarlara karşı koyabiliyor ve -25 ile 60° arasındaki sıcaklıklarda görevine devam edebiliyor. 80 ile 100 metre yüksekliğe kadar çıkabilen LA100, 500m metre çalışma menziline sahip.

Lehmann Aviation tarafından geliştirilen LA100, firmanın resmi sitesi üzerinden $1,275 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.lehmannaviation.com/la/la100.php

http://www.lehmannaviation.com/la/la100.php