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GoPro modellerine özel, tam otomatik insansız hava aracı,"LA100"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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GoPro modellerine özel, tam otomatik insansız hava aracı,

GoPo modelleri ile son zamanlarda harika videolar çekiliyor. Oldukça ufak yapıları yanında oldukça yüksek video kalitesi verebilen bu cihazlar, günümüzde hemen hemen her alanda aktif olarak kullanılıyor. Bu amaçla Lehmann Aviation tarafından geliştirilen LA100 isimli insansız hava aracı, GoPro modelleri için özel olarak geliştirilmiş ilk uçuş platformu olma özelliği taşıyor.
Lehmann Aviation tarafından üretilen LA100, GoPro modelleri için özel olarak hazırlanmış bir cihaz. Hiçbir uçuş ya da pilotaj bilgisi gerektirmeyen LA100, tam otomatik bir yapıda hazırlanmış. Gövdesi üzerinde GoPro ürünleri için özel bağlantı noktaları olan LA100, el ile havaya atılarak, daha önceden hazırlanmış olan ve kullanıcılar tarafından değiştirilemeyen uçuş planını izleyebiliyor. Bazı güvenlik kriterleri nedeniyle sadece 5 dakika havada kalabilen cihaz, bu sürenin sonunda belirlenen noktaya iniş yapabiliyor. 
 
GoPro modellerine özel, tam otomatik insansız hava aracı,
Karbon fiber malzemeden üretilen LA100, pervaneli bir motora, 850gr ağırlığa, 92cm kanat açıklığına ve 45cm uzunluğa sahip. 20 ile 80km arasındaki hızlara çıkabilen cihaz, saate 35km hızda esen rüzgarlara karşı koyabiliyor ve -25 ile 60° arasındaki sıcaklıklarda görevine devam edebiliyor. 80 ile 100 metre yüksekliğe kadar çıkabilen LA100, 500m metre çalışma menziline sahip.
Lehmann Aviation tarafından geliştirilen LA100, firmanın resmi sitesi üzerinden $1,275 fiyat etiketi ile satın alınabiliyor. Ayrıca ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videolarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. 
http://www.lehmannaviation.com/la/la100.php

http://www.lehmannaviation.com/la/la100.php Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Be All My Sins Remembered 6 yıl
5 dakika Çok kısa
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warrer 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

5 dakika Çok kısa

Valla 7 dakika havada kalabilen bir multikopterim var 7 dakikada bir dizinin jeneriğini çekebiliyorum :) kısa ama çok kısa değil :)
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eternity 6 yıl
1275 dolar yani Türk lirasi ile 6 binlira.
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kiziltutku 6 yıl
Aklı başında değil bu insanların :D
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duru-kan 6 yıl eternity
eternity

1275 dolar yani Türk lirasi ile 6 binlira.

Dolar cinsinden iyiymiş ama türk lirası çok pahalı gibi nedense? :)
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Jacoff 6 yıl
GoPro'nun kullanıldığı her alanda 'hayat' var. Adamlar yaşamasını biliyor.
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Mr.Legend 6 yıl
Cihaz çok güzel ya. Ben de RC Helikopterci biri olarak şu anda aklım hayalim durdu ne kadar güzel bir cihaz bu
. Yalnız 5 dakika olayı az olmuş. Güneş paneli falan takılabilir miydi acaba. Aküsü/bataryası kaç mAh merak ettim
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Lord of the Shadows 6 yıl
O paraya giriş seviyesi Pro RC Heli alınıp serbest çekim yapılır.
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aspirin_00 6 yıl
kanatlara günej enerjili paneller ve kanat kısıma içine bölümler halinde hidrojenle doldurulmuş kapsüllerle dengelense ve pervaneye dişli sistem koyulsa havada kalma zamanı çok uzayacaktır teori olarak.
güzel hobi :D
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warrer 6 yıl
Arkadaşlar bu tip cihazlarda pil/ağırlık dengesi uçuş süresi olarak yansımaktadır bize... bu süre uçaklarda daha uzundur normalde fakat muhtemelen ağırlık olmaması adına düşük bir pil koymuşlar... bu cihaz satın alınıp pil modifikasyonu ile süresi uzatılabilir... benim hexa kopterim 9kg ile kalkış yapıp 7 dakika havada kalıyor... sadece pil ağırlığı 2.7kg :}
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KaleyDeskop 6 yıl
bizim devlet bu gibi cihazları 2012de üretmeye başladı ya argeye yatırım yoksa olmaz bişey bizden
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cagataykoroglu 6 yıl
Bu tür şeylere bir sınırlama getirilmesi lazım.
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İrfan.S 6 yıl
Bir şekilde üzerine yazılım atılır ve sınırlamalar kaldırılır. Yoksa bu alete 1.275$ vermek pekte mantıklı değil.
Bugatti alıpta 250km/s'lik elektronik hız sınırı koydurmak gibi birşey..
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