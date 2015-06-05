GoPro, resmi uygulamasını tüm platformlarda güncelledi

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Aksiyon kamerası pazarının öncü ismi GoPro, geliştirdiği kameraların iOS, Windows Phone ve Android cihazlar üzerinden kontrol edilmesine imkan tanıyan GoPro App uygulamasını güncelledi.
GoPro aksiyon kameralarının kablosuz olarak kontrol edilmesi ve çekilen görüntülerin kolayca paylaşılabilmesi için hazırlanan GoPro App, yayınlanan yeni sürümüyle ise tüm detaylarına burada yer verdiğimiz yeni HERO + LCD aksiyon kamerası modeline destek vermeye başladı. Ayrıca birçok hatadan kurtulan uygulama, kamera eşitleme sürecinde de ciddi iyileştirmeler aldı.
Ücretsiz olarak sunulan GoPro App uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.windowscentral.com/gopro-windows-phone-app-updated-support-new-hero-lcd-camera Yorum Yaz Paylaş Tweetle