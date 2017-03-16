GoPro’da işler yolunda gitmiyor

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Ünlü aksiyon kameraları üreticisi GoPro, özellikle Hero 5 kameralarındaki problemler ve büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Karma isimli droneları bazı hatalar yüzünden geri çağırması nedeniyle 2016’da toplam 373 milyon dolar zarar açıklamıştı. Bu zararı dengelemek ve karlılığa ulaşmak için geçtiğimiz yıl işten çıkarmalara başlayan ve önce çalışanların yüzde 7'si daha sonra ise yüzde 15'i ile yollarını ayıran şirket, dün küçülmenin devam edeceğini açıkladı.

Şirket dün yaptığı açıklamaya önce iyi haberle başladı. 2016 Yılı her ne kadar kabus gibi geçmiş olsa da GoPro, 2017’nin ilk çeyreği için 190 milyon dolarla 210 milyon dolar arasında bir kazanç bekliyor. Tabi hisse değeri 7.35$ ile tarihinin en düşük seviyesinde olan şirket için bu haber oldukça sevindirici ancak öte yandan 31 Aralık itibariyle 1552 çalışana sahip olan şirket, 270 çalışanın daha işine son vereceğini açıkladı.

Rakipler ve Akıllı Telefonlar Şirketi Zorluyor

Aksiyon kameraları alanında kendisinden daha ucuz fiyatlı ürünler sunan rakiplerin ortaya çıkması ve akıllı telefonların giderek daha gelişmiş kameralara sahip olması nedeniyle satışlarda zorlanan şirket, ilk çeyrekten beklediği kazancı yıl geneline yayabilmek ve karlılığı sürdürebilmek adına bu kararı aldığını dile getirdi. Bu kararla birlikte şirket 3 ay içinde ikinci kez işten çıkarma sürecini başlatırken şirket CEO’su Nicholas Woodman, tazminatlarla birlikte yeniden yapılanmanın 10 milyon dolara mal olacağını dile getirdi.

Henüz fazla ayrıntı paylaşılmış olmasa da Nicholas Woodman, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla Hero serisinin yeni üyesi Hero 6’yı bu sene piyasaya süreceklerini kesin olarak dile getirmişti. Şirketin bu yeni aksiyon kamerası ve harcamaların kısıtlanmasıyla birlikte hedeflenen gelire ulaşıp ulaşmayacağı ise merak konusu.

http://www.reuters.com/article/us-gopro-redundancies-idUSKBN16M2ZA