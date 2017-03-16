GoPro’da işler yolunda gitmiyor

Şirket dün yaptığı açıklamaya önce iyi haberle başladı. 2016 Yılı her ne kadar kabus gibi geçmiş olsa da GoPro, 2017’nin ilk çeyreği için 190 milyon dolarla 210 milyon dolar arasında bir kazanç bekliyor. Tabi hisse değeri 7.35$ ile tarihinin en düşük seviyesinde olan şirket için bu haber oldukça sevindirici ancak öte yandan 31 Aralık itibariyle 1552 çalışana sahip olan şirket, 270 çalışanın daha işine son vereceğini açıkladı.
Rakipler ve Akıllı Telefonlar Şirketi Zorluyor
Aksiyon kameraları alanında kendisinden daha ucuz fiyatlı ürünler sunan rakiplerin ortaya çıkması ve akıllı telefonların giderek daha gelişmiş kameralara sahip olması nedeniyle satışlarda zorlanan şirket, ilk çeyrekten beklediği kazancı yıl geneline yayabilmek ve karlılığı sürdürebilmek adına bu kararı aldığını dile getirdi. Bu kararla birlikte şirket 3 ay içinde ikinci kez işten çıkarma sürecini başlatırken şirket CEO’su Nicholas Woodman, tazminatlarla birlikte yeniden yapılanmanın 10 milyon dolara mal olacağını dile getirdi.
Henüz fazla ayrıntı paylaşılmış olmasa da Nicholas Woodman, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla Hero serisinin yeni üyesi Hero 6’yı bu sene piyasaya süreceklerini kesin olarak dile getirmişti. Şirketin bu yeni aksiyon kamerası ve harcamaların kısıtlanmasıyla birlikte hedeflenen gelire ulaşıp ulaşmayacağı ise merak konusu.
http://www.reuters.com/article/us-gopro-redundancies-idUSKBN16M2ZA Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 go pro fiyatına 4-5 tane alırsın. Kendi setini kurarsın.
telefonlarda haklısın da aksiyon kameralarda amerikalı ambarella sensörleri kullanılıyor.
Kazik fiyatlari var.
bence burdaki tek sorun,herkes giyilebilir kameraları aksiyon kamerası olarak kullanma hevesinde değil.alıyor bisiketle gezerken falan kullanıyor.bu basit kullanımlarda ucuz alterntifler de çoğu insanın işini görüyor.
akıllı telefon kameralarının gopro'yu etkilemesi saçma geldi.telefonla hangi aksiyon sahnesinde çekim yapılabilirki? sualtı,surf,kano,kayak,paraşüt,motorsporları vs...
son olarak doların bize göre pahalılaşması tabi insanımızı daha da uzak tutuyor.çok ciddi ufalmaya gidiyor.umarım toparlanır çünkü bu piyasada çıtayı belirleyen marka her zaman gopro oldu.yani daha iyi alternatiflerinin çıkması için de gopro lazım.
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