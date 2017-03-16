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GoPro’da işler yolunda gitmiyor

Aksiyon kamerası denilince akla gelen ilk şirketlerden olan GoPro, geçen yıl uğradığı zararı henüz kapatabilmiş değil. Gelir hedeflerini tutturmak isteyen şirket 270 çalışanın işine son verecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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GoPro’da işler yolunda gitmiyor
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Ünlü aksiyon kameraları üreticisi GoPro, özellikle Hero 5 kameralarındaki problemler ve büyük umutlarla piyasaya sürdüğü Karma isimli droneları bazı hatalar yüzünden geri çağırması nedeniyle 2016’da toplam 373 milyon dolar zarar açıklamıştı. Bu zararı dengelemek ve karlılığa ulaşmak için geçtiğimiz yıl işten çıkarmalara başlayan ve önce çalışanların yüzde 7'si daha sonra ise yüzde 15'i ile yollarını ayıran şirket, dün küçülmenin devam edeceğini açıkladı.

Şirket dün yaptığı açıklamaya önce iyi haberle başladı. 2016 Yılı her ne kadar kabus gibi geçmiş olsa da GoPro, 2017’nin ilk çeyreği için 190 milyon dolarla 210 milyon dolar arasında bir kazanç bekliyor. Tabi hisse değeri 7.35$ ile tarihinin en düşük seviyesinde olan şirket için bu haber oldukça sevindirici ancak öte yandan 31 Aralık itibariyle 1552 çalışana sahip olan şirket, 270 çalışanın daha işine son vereceğini açıkladı.

Rakipler ve Akıllı Telefonlar Şirketi Zorluyor 

Aksiyon kameraları alanında kendisinden daha ucuz fiyatlı ürünler sunan rakiplerin ortaya çıkması ve  akıllı telefonların giderek daha gelişmiş kameralara sahip olması nedeniyle satışlarda zorlanan şirket, ilk çeyrekten beklediği kazancı yıl geneline yayabilmek ve karlılığı sürdürebilmek adına bu kararı aldığını dile getirdi. Bu kararla birlikte şirket 3 ay içinde ikinci kez işten çıkarma sürecini başlatırken şirket CEO’su Nicholas Woodman, tazminatlarla birlikte yeniden yapılanmanın 10 milyon dolara mal olacağını dile getirdi.

Henüz fazla ayrıntı paylaşılmış olmasa da Nicholas Woodman, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla Hero serisinin yeni üyesi Hero 6’yı bu sene piyasaya süreceklerini kesin olarak dile getirmişti. Şirketin bu yeni aksiyon kamerası ve harcamaların kısıtlanmasıyla birlikte hedeflenen gelire ulaşıp ulaşmayacağı ise merak konusu.


http://www.reuters.com/article/us-gopro-redundancies-idUSKBN16M2ZA Yorum Yaz
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10ff 2 yıl en beğenilen
gayet normal
sjcam xiaomi gibi markalari ceyregi fiyatina almak varken kim ne yapsin gopro yu
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feylosoft 2 yıl
Gopronun en büyük sorunu yüksek çözünürlüğe rağmen kötü görüntü kalitesi. Görüntü kalitesi yoksa kim niye alsın zaten bıraktım geri çağırmaları... DJI'ın standart kameraları bile kat kat iyi görüntü veriyor.
Gopronun en büyük sorunu yüksek çözünürlüğe rağmen kötü görüntü kalitesi. Görüntü kalitesi yoksa kim niye alsın zaten bıraktım geri çağırmaları... DJI'ın stand...
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turkprince 2 yıl
Aynen alternatifleri çok olmaya başladı xiaomi,sony vs. Alt tarafı bi kamera yani :)
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kadirirdem 2 yıl
Xiaomi bu firmayı bitirme niyetinde...
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Eric Cartman. 2 yıl
Firmalar arasında rekabetin sıkı olduğu her yerde kazanan, tüketiciler olur. Xiaomi, SJCam,...vs. firmalar iyi ki bu sektöre el attı da, çok daha makul bir fiyata alabiliyoruz artık aksiyon kameraları.
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Selçuk ALAGÖZ 2 yıl
Xiaomi Yi akar.
1 go pro fiyatına 4-5 tane alırsın. Kendi setini kurarsın.
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axaxa 2 yıl
Alternatifleri olduğu sürece gayet normal.
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ozbey08 2 yıl
aksiyon kamerası pazarının en karlı şirketi sony dir. çünkü sony hem kendi aksiyon kameralarını satıyor hem de çoğu aksiyon kamerası markasına sony sensör satıyor.
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hidrojennn 2 yıl ozbey08
ozbey08

aksiyon kamerası pazarının en karlı şirketi sony dir. çünkü sony hem kendi aksiyon kameralarını satıyor hem de çoğu aksiyon kamerası markasına sony sensör satıyor.

telefonlarda haklısın da aksiyon kameralarda amerikalı ambarella sensörleri kullanılıyor.
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smart1978 2 yıl
4K 960 FPS li cihazlari olmadigi surece isleri zor .
Kazik fiyatlari var.
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aycibin 2 yıl
incelemelere bakıyorum da kalite olarak 3te biri fiyatlı ürünlerden çok daha başarılı.normal kamera çekimlerinde belki ihmal edilebilir ama zorlu koşullarda gopro kalite farkı belirginleşiyor.
bence burdaki tek sorun,herkes giyilebilir kameraları aksiyon kamerası olarak kullanma hevesinde değil.alıyor bisiketle gezerken falan kullanıyor.bu basit kullanımlarda ucuz alterntifler de çoğu insanın işini görüyor.
akıllı telefon kameralarının gopro'yu etkilemesi saçma geldi.telefonla hangi aksiyon sahnesinde çekim yapılabilirki? sualtı,surf,kano,kayak,paraşüt,motorsporları vs...
son olarak doların bize göre pahalılaşması tabi insanımızı daha da uzak tutuyor.çok ciddi ufalmaya gidiyor.umarım toparlanır çünkü bu piyasada çıtayı belirleyen marka her zaman gopro oldu.yani daha iyi alternatiflerinin çıkması için de gopro lazım.
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napolyon94 2 yıl
Sjcam4000 sahibiyim. Ne eyleyeyim GoPro yu
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canguler917 2 yıl
böyle bir şirket için zaten fazla çalışanları varmış diye düşünüyorum
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feylosoft 2 yıl
Gopronun en büyük sorunu yüksek çözünürlüğe rağmen kötü görüntü kalitesi. Görüntü kalitesi yoksa kim niye alsın zaten bıraktım geri çağırmaları... DJI'ın standart kameraları bile kat kat iyi görüntü veriyor.
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