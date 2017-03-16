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ABD iki Rus ajanını Yahoo’ya saldırmakla suçluyor

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre en az 500 milyon Yahoo kullanıcısının hesabının çalındığı 2014’teki siber saldırının arkasında iki Rus ajanı yer alıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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ABD iki Rus ajanını Yahoo’ya saldırmakla suçluyor
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İnternet tarihinin en büyük siber saldırılarından birinin hedefi olan Yahoo, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla 2014’te kendilerine yönelik yapılan saldırıda en az 500 milyon kullanıcının bilgilerinin ele geçirildiğini itiraf etmişti. Böylesine büyük bir saldırının devlet destekli gruplar tarafından yapıldığını düşünen Yahoo’nun açıklamasının ardından saldırının Çinli hackerlar tarafından yapılmış olabileceği düşüncesi akıllara gelmişti ancak ABD Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre saldırının arkasındaki ülke Rusya.

Adalet Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada, en az 500 milyon kullanıcıya ait bilgilerin çalındığı saldırının, Rusya Federal Güvenlik Servisi(Sovyetler Birliği’nin gizli servis ve istihbarat oluşumu olan KGB’nin halefi) adına çalışan iki Rus ajanın ve daha önce de benzer siber saldırılardan tanınan iki hackerın yer aldığını belirtti. Açıklamada ayrıca Rus ajanları Dmitry Dokuchaev ve Igor Sushchin’e yardım eden Alexsey Belan’ın, FBI’ın aradığı isimlerden biri olduğu ve e-ticaret sitelerine yaptığı saldırıların ardından kazandığı paralar sayesinde kötü bir üne sahip olduğu ifade edildi.

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Rus ajanlar, kendilerini riske atmamak ve arkalarında herhangi bir iz bırakmamak amacıyla Yahoo ağına girmesi için Alexsey Belan’ı kullandı. Belan’ın 2013’te bir suçlama nedeniyle tutuklandığı ancak sonrasında serbest bırakıldığı ve Belan’ın olayın ardından Rusya’ya kaçtığı da ifade edildi. Diğer hacker Karim Baratov, 14 Mart'ta Kanada'da tutuklandı.

Yasal İşlem Yapılması Mümkün Değil 

Tabi suçlanan saldırganların kimlikleri belli olsa bile hakkında yasal işlem yapılacak tek ismin Kanadalı Karim Baratov olması bekleniyor zira ABD ve Rusya arasında suçlu iadesi anlaşma bulunmuyor ve bu durumda Rusya’nın ajanlarını ABD’ye teslim etmesi beklenmiyor. FBI ve CIA’in geçtiğimiz yıl ABD’deki seçimlere Rusya’dan siber saldırı yapıldığını iddia etmesiyle iki ülke arasında oluşan gerginliğin, hafızalarda yer eden bu tarihi saldırının da Rusya desteğiyle yapıldığı suçlamasıyla birlikte daha da artacağı düşünülüyor.

Adalet Bakanlığı’nın açıklamasının ardından Yahoo, saldırıyı araştırdıkları ve suçluları belirledikleri için Adalet Bakanlığı’na ve FBI’a teşekkürlerini sundu. Geçtiğimiz yıl Yahoo’nun dev saldırıyla birlikte en az 500 milyon kişinin bilgilerinin çalındığını itiraf etmesinin ardından konuyu araştıran Yahoo Genel Sekreteri Ronald Bell, yeterli bilgiyi edinemediği için geçtiğimiz günlerde istifa etmişti. Yahoo ile Verizon arasındaki pazarlıkların yapıldığı dönemde ortaya çıkan saldırı haberinin ardından Verizon’un satın alma düşüncesinden vazgeçebileceği düşünülse de Verizon, Yahoo ile anlaşmıştı.  


http://www.cnbc.com/2017/03/15/doj-set-to-indict-four-people-in-yahoo-hackings-sources-tell-nbc.html Yorum Yaz
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Xeblion 2 yıl
.
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dr20mouse 2 yıl
Abd saldırı yaparken iyi kendileri saldırıya uğrayınca hemen ağla. Sen siber saldırı yapıyorsan aynısının sana yapılabileceğini bilmen lazım.
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axaxa 2 yıl
Canları sıkılınca rusya..
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Xeblion 2 yıl
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kımyasal 2 yıl
Bu nasıl bir şey,Yahoo ve 500m kullanıcı ayrıca neden Yahoo.Herhalde düşük güvenlik den dolayı bu tür saldırıya uğramışlardır.Sağ tarafdan diğer Yahoo haberlerine bakınca ABD devletinin kölesi olmuş bir şirket olduğu anlaşılıyor.
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profecco 2 yıl
The Americans :)
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dr20mouse 2 yıl
Abd saldırı yaparken iyi kendileri saldırıya uğrayınca hemen ağla. Sen siber saldırı yapıyorsan aynısının sana yapılabileceğini bilmen lazım.
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