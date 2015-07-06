GoPro'dan kompakt boyutlarıyla dikkat çeken yeni aksiyon kamerası: Hero4 Session

Aksiyon kamerası denildiği zaman akıllı gelen ilk firmalardan GoPro, uzun zamandır tercih ettiği tasarım dilinden farklı bir çizgide hazırladığı yeni aksiyon kamerası Hero4 Session'u kullanıcıların beğenisine sundu.

Yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere tasarımsal olarak serinin geneline oranla farklı bir yapısı bulunan GoPro Hero4 Session, verilen teknik bilgilere göre Hero 4 Black'den yaklaşık %50 oranında daha ufak ve %40 oranında daha hafif bir seçenek oluşturuyor. Aksiyon kamerası bu haliyle konumlandırıldığı noktada daha az yer kaplıyor, daha az dikkat çekiyor.

Zorlu şartlara herhangi bir ekstra kılıfa ihtiyaç duymadan dayanabildiği söylenen kamera, maksimum 1920 x 1080 piksel çözünürlükte saniyede 60 kare videolar çekebiliyor. Aynı zamanda ihtiyaca bağlı 1440p (4:3) sabiyede 30 kare, 720p saniyede 100 kare , 960p (4:3) çekim modlarını da kullanıcılarına sunan Hero4 Session, fotoğraf tarafında ise 8MP çözünürlükte çekimler yapabiliyor ve direkt olarak kendi içerisinde saniyede 10 kare çekim ile Time Lapse yani zaman atlamalı içerikler üretebiliyor.

10 metre suyun altında görev yapmaya devam edebilen Hero4 Session, micro SD hafıza kartlarını kullanırken, boyutları itibariyle hoş görülmesi gereken değiştirilmeyen bataryasını standart micro USB portu üzerinden doldurabiliyor. Kompakt gövdesinde bulunan çift mikrofon yardımıyla ortamda bulunan gürültü ve rüzgar sesine bağlı olarak otomatik ayarlamalar yapabilen aksiyon kamerası, herhangi bir ekstra kılıf kullanmadığı için de söylendiği kadarıyla oldukça yüksek ses kalitesi ortaya koyabiliyor.

Üzerinde batarya, çekim modu ve çekim süresi hakkında bilgi verebilen ufak bir LCD ekran yer alan GoPro Hero4 Session, Bluetooth ve WiFi kablosuz bağlantı teknolojileriyle akıllı telefonlar üzerinden rahatlıka kontrol edilebiliyor ve sunduklarını aşağıda yer alan video ile gözler önüne seriyor. GoPro Hero 4 Silver ile aynı olarak 400$ fiyatı bulunan Hero4 Session, 12 Temmuz tarihinde raflardaki yerini alıyor.

http://techcrunch.com/2015/07/06/gopro-reinvents-its-action-camera-with-the-hero4-session/?ncid=rss