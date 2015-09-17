GoPro'ya ergonomi ve önemli fonksiyonlar katan kılıf: Exo GP-1

Aksiyon kamerası denildiği zaman akıllara gelen ilk ürünlerden GoPro, günümüzde üretilme amacından farklı olarak daha çok elde taşınıyor ve gövde yapısı gereği çok kullanışlı bir deneyim ortaya koyamıyor. Bu durumu değiştirmeyi amaçlayan GoPro kılıfı Exo GP-1, hayata geçebilmek adına Kickstarter'da destek arıyor.

Alüminyum'dan üretilmiş gövdesiyle GoPro aksiyon kameralarını (Hero 3 ve 4) bünyesinde taşıyan ve onları resmen bir kompakt / aynasız fotoğraf makinesi haline getiren Exo GP-1, geliştirici tarafından belirtildiği kadarıyla bu kombinasyonla elde kullanım için çok daha ergonomik bir gövdeye kavuşuyor ve özel askısı sayesinde rahatlıkla taşınabiliyor.

Sunduğu bu ergonomik avantaj yanında GoPro kameralara optik vizör ekleyen ve bu sayede çekim kolaylığı vaadeden Exo GP-1, alt tarafına konumlandırılan üçayak bağlantısıyla evrensel olarak hemen her aksesuar üzerinde takılabiliyor ve önemli bir detay olarak özel yuvasıyla akıllı telefon, mikrofon ya da harici ışık gibi yardımcı ekipmanları üzerinde taşıyabiliyor.

Site üzerinde 60,000$ toplamak için yola çıkan Exo GP-1, yapılacak en az 245$ bağış ile 2016 Ocak ayında elde edilebiliyor. Açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/exocamera/exo-gp-1-gopro-housing-make-your-gopro-go-further/?ref=kicktraq