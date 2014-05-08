Godzilla: Strike Zone filme 1 hafta kala Google Play ve App Store'da yerini aldı

Dünyanın en ünlü canavar filmi serisi Godzilla'nın Holywood yapımı yeni filminin 16 Mayıs tarihindeki ilk gösterimine günler kala, daha önce pek çok yapımda da gördüğümüz filme özel mobil oyunu Google Play ve App Store'da yerini aldı.

Filmin fragmanında da görülen ve adından çok söz ettiren uçaktan atlama sahnesiyle başlayan oyunda görevimiz şehirde mahsur kalan insanları kurtarmak.

Aşağıda yer alan trailerını izleyebileceğiniz mobil oyunun App Store linkine buradan , Google Play linkine ise buradan erişebilirsiniz.