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Godzilla: Strike Zone filme 1 hafta kala Google Play ve App Store'da yerini aldı

Dünyanın en ünlü canavar filmi serisi Godzilla'nın Holywood yapımı yeni filminin 16 Mayıs tarihindeki ilk gösterimine günler kala, daha önce pek çok yapımda da gördüğümüz filme özel mobil oyunu Google
5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Caner Köksel
Haber Editörü
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Godzilla: Strike Zone filme 1 hafta kala Google Play ve App Store'da yerini aldı
Dünyanın en ünlü canavar filmi serisi Godzilla'nın Holywood yapımı yeni filminin 16 Mayıs tarihindeki ilk gösterimine günler kala, daha önce pek çok yapımda da gördüğümüz filme özel mobil oyunu Google Play ve App Store'da yerini aldı.
 Filmin fragmanında da görülen ve adından çok söz ettiren uçaktan atlama sahnesiyle başlayan oyunda görevimiz şehirde mahsur kalan insanları kurtarmak. 
Aşağıda yer alan trailerını izleyebileceğiniz mobil oyunun App Store linkine buradan , Google Play linkine ise buradan erişebilirsiniz.

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28ky28 5 yıl
Oyun igrenc :s
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mhcd 5 yıl
@olağan_şüpheli bende sırf bryan cranston için gideceğim
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Donanımhaber psm 5 yıl
Film güzel olur ins. Uzun zamandır sinemaya gitmedim belki buna gideriz arkadaslarla
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MuratbanK 5 yıl
İlk Godzilla filmi hakikaten efsaneydi. Pek çok 1980-1990 yılları arası yapımlar efsane demek daha doğru bir tanım olur. 2010'lu yıllarda remake adı altında yeniden çevirip durdukları filmlerin alayı ÇÖP. O kadar teknoloji gelişmiş ama 2 tane 3D sahnesi dışında dişe dokunur hiçbir halt yok ve hatta konunun da içine ediyorlar. Her neyse bu Godzilla filminden de umudum yok.

Lakin efsanevi ilk filmin hatrına hali hazırda da beleşken yükleyelim de bir deneyelim bakalım.

NOT: iOS 5.0 ve üstü istiyor.
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olağan_şüpheli 5 yıl
walter White için izlerim bu filmi.
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