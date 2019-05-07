Tesla modelleri artık kendi kendine teşhis koyup arızalı parçanın yenisini sipariş edebiliyor

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Kimi zaman başarılarıyla kimi zaman da büyük sorunlarla gündeme gelen Tesla’nın önünde hala üstesinden gelmesi gereken bazı konular var. Elon Musk’ın “bir numaralı önceliğim” dediği bakım onarım hizmetlerinin iyileştirilmesi de bunların başında geliyor. Tesla modellerinde ortaya çıkan yeni bir özellik, Elon Musk’ın bu konuyu da “otomatiğe bağlamak” istediğini gösteriyor.

Tesla, geçtiğimiz aylarda servis hizmetlerinin kalitesini yükseltmeye yönelik bazı girişimlerde bulunmuştu. Bazı işlemlerin otomasyona bağlanarak zamandan tasarruf edilmesi de bunlardan biriydi. Örneğin; aracın arızalanacağını anlayıp otomatik çekici çağıran bir sistem gibi. Yeni ortaya çıkan bir özelliğe göre, Tesla modelleri arıza tespit konusunda bundan çok daha fazlasını yapabilecek.

Kendi kendine teşhis koyabilen araç, hangi parçanın arızalı olduğuna ve değişim gerekip gerekmediğine kendisi karar verecek. Bununla da yetinmeyip, eğer değişim gerekiyorsa herhangi bir Tesla servisinden arızalı parçanın yenisini sipariş edecek. Son aşamada ise bilgi-eğlence ekranı üzerinden gönderilen bildirim ile aracın sahibini konu hakkında bilgilendirecek. Böylece sürücünün tek yapması gereken şey servise gideceği günü belirlemek olacak.

Bir Tesla Model 3 kullanıcısı tarafından paylaşılan bu özellik, sosyal medyada Tesla hayranlarından olumlu tepkiler aldı. Ayrıca söz konusu özelliğin doğruluğu Tesla tarafından da onaylandı. ABD’li elektrikli araç üreticisi bu özelliği “Doktora gitmek yerine doğrudan eczaneye gitmek gibi” şeklinde tanımladı.

Tesla'nın servis konusundaki en büyük sorunu, kullanıcıların değişecek parçayı çok uzun süre beklemesi. Öyle ki bir tamponun değişmesi için 8 ay bekleyen Tesla sahipleri olduğu söyleniyor. Getirilen bu yeni özelliklerin parça sorununa çare olup olmayacağını bizlere zaman gösterecek.