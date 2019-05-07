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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla modelleri artık kendi kendine teşhis koyup arızalı parçanın yenisini sipariş edebiliyor

Bir Tesla Model 3 kullanıcısının karşılaştığı bu özelliğin doğruluğu Tesla tarafından da onaylandı. Buna göre araç, arızalı parçayı tespit edip Tesla servisinden yenisini sipariş ediyor. İşte detaylar
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla modelleri artık kendi kendine teşhis koyup arızalı parçanın yenisini sipariş edebiliyor
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Kimi zaman başarılarıyla kimi zaman da büyük sorunlarla gündeme gelen Tesla’nın önünde hala üstesinden gelmesi gereken bazı konular var. Elon Musk’ın “bir numaralı önceliğim” dediği bakım onarım hizmetlerinin iyileştirilmesi de bunların başında geliyor. Tesla modellerinde ortaya çıkan yeni bir özellik, Elon Musk’ın bu konuyu da “otomatiğe bağlamak” istediğini gösteriyor.

Tesla, geçtiğimiz aylarda servis hizmetlerinin kalitesini yükseltmeye yönelik bazı girişimlerde bulunmuştu. Bazı işlemlerin otomasyona bağlanarak zamandan tasarruf edilmesi de bunlardan biriydi. Örneğin; aracın arızalanacağını anlayıp otomatik çekici çağıran bir sistem gibi. Yeni ortaya çıkan bir özelliğe göre, Tesla modelleri arıza tespit konusunda bundan çok daha fazlasını yapabilecek.

Kendi kendine teşhis koyabilen araç, hangi parçanın arızalı olduğuna ve değişim gerekip gerekmediğine kendisi karar verecek. Bununla da yetinmeyip, eğer değişim gerekiyorsa herhangi bir Tesla servisinden arızalı parçanın yenisini sipariş edecek. Son aşamada ise bilgi-eğlence ekranı üzerinden gönderilen bildirim ile aracın sahibini konu hakkında bilgilendirecek. Böylece sürücünün tek yapması gereken şey servise gideceği günü belirlemek olacak.

Bir Tesla Model 3 kullanıcısı tarafından paylaşılan bu özellik, sosyal medyada Tesla hayranlarından olumlu tepkiler aldı. Ayrıca söz konusu özelliğin doğruluğu Tesla tarafından da onaylandı. ABD’li elektrikli araç üreticisi bu özelliği “Doktora gitmek yerine doğrudan eczaneye gitmek gibi” şeklinde tanımladı.

Tesla'nın servis konusundaki en büyük sorunu, kullanıcıların değişecek parçayı çok uzun süre beklemesi. Öyle ki bir tamponun değişmesi için 8 ay bekleyen Tesla sahipleri olduğu söyleniyor. Getirilen bu yeni özelliklerin parça sorununa çare olup olmayacağını bizlere zaman gösterecek. 

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bulentcandan 2 hf. en beğenilen
Adamlar insanların rahatı, huzuru için çalışıyor. Bizde ise normal insanı deli ediyorlar.
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Gordon Gekko 1 hf.
ahmet usta bunu beğenmedi
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TheCaliph_ 2 hf.
Bugun Tesla konusu olmadan uyuyordum az daha.
Biraz da surama Tesla biraz da burama ohhh
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HondatugraL 2 hf.
Peki bana cebinde paran var mı diye soruyor mu ?
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Şeref60 2 hf. yeni yorumcu serafon
Hani haksızda değilsin işin butarafı hiç aklıma gelmemişti
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serafon 2 hf.
Bu teknoloji suistimallere de meyil vermeyecek mi? Bozuk olmayan parça bozuk gösterilebilecek mesela?
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Askaparta 2 hf.
Hala piyasaya oturmadığı için parça temini uzun sürebilir ama güzel gelişmeler.
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Şeref60 2 hf. yeni yorumcu
Yağı suyudamı değiştiremiyoruz dışarda
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NimbleSoul 2 hf. Şeref60
Umarım ironi yapmışsındır.
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SuperchargerrEgeaa 2 hf. Şeref60
Araç elektrikli
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faniseyler 2 hf.
Türkiyede direk engellenmesi gereken bi uygulama. Ben arabamı servise götürmem servisler kazıkçı diyen bi milletiz çünkü.
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bulentcandan 2 hf. en beğenilen
Adamlar insanların rahatı, huzuru için çalışıyor. Bizde ise normal insanı deli ediyorlar.
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oly1786 2 hf.
iyi da yedek parça fiyatı nasıl olacak, Kazım Ustadan uygun fiyatlı parça sipariş edecek mi? Kafamda deli sorular...
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