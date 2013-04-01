Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google 1 Nisan için Burun sayfası hazırladı

6 yıl
646
1
5
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google 1 Nisan için Burun sayfası hazırladı

Pek çok firma ve internet devinin 1 Nisan nedeniyle ilginç şakalar yaptığına şahit oluyoruz. İlk önce YouTube'un faaliyetlerinin sona erdiğini duyuran Google, şimdi de koku araması yapabildiğiniz Burun adlı teknoloji ile ilgili bir sayfa hazırladı.

Hayata yeni geçmiş ve gelecek vaad eden bir proje havasında hazırlanan eğlence sayfasında Google, arama motorunda artık koku ile ilgili sonuçlara da yer vereceğini belirtiyor. Aroma veritabanında bulunan 15 milyondan fazla koku verisi kullanıcılara sunuluyor. Kokunun ekrandan daha iyi algılanması için de SMELLCD 1,8+ adlı bir teknolojiden faydalanılıyor. Slogan ise Koklamak İnanmaktır şeklinde belirtilmiş.

Ancak arama yaptığınızda karşınıza çöp tenekesi ile ilgili sonuçların çıktığını hatırlatalım. Google'un 1 Nisan sayfasının gün sonunda devre dışı kalacağı belirtiliyor.

https://www.google.com/intl/tr/landing/nose/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
famouse 6 yıl
Xagdas
Keşke önce webcami açsa, sonra koklatsaydı... İnanan salak doludur.

haklısın bay akıllı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Günaydın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexstz 6 yıl
Tamam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 6 yıl
Keşke önce webcam'i açsa, sonra koklatsaydı... İnanan salak doludur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl HTC One kullanım kılavuzu "Özel Video" 6 yıl TG: Zyxel ile modern ofis ve ev ağları üzerine konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim