Google 1 Nisan için Burun sayfası hazırladı





Pek çok firma ve internet devinin 1 Nisan nedeniyle ilginç şakalar yaptığına şahit oluyoruz. İlk önce YouTube'un faaliyetlerinin sona erdiğini duyuran Google, şimdi de koku araması yapabildiğiniz Burun adlı teknoloji ile ilgili bir sayfa hazırladı.





Hayata yeni geçmiş ve gelecek vaad eden bir proje havasında hazırlanan eğlence sayfasında Google, arama motorunda artık koku ile ilgili sonuçlara da yer vereceğini belirtiyor. Aroma veritabanında bulunan 15 milyondan fazla koku verisi kullanıcılara sunuluyor. Kokunun ekrandan daha iyi algılanması için de SMELLCD 1,8+ adlı bir teknolojiden faydalanılıyor. Slogan ise Koklamak İnanmaktır şeklinde belirtilmiş.





Ancak arama yaptığınızda karşınıza çöp tenekesi ile ilgili sonuçların çıktığını hatırlatalım. Google'un 1 Nisan sayfasının gün sonunda devre dışı kalacağı belirtiliyor.

https://www.google.com/intl/tr/landing/nose/