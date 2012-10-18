Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google 29 Ekim'de Android etkinliği düzenliyor; Yeni Nexus telefon geliyor!

6 yıl
3,4b
1
24
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Teknoloji dünyası için Ekim ayı oldukça bereketli geçiyor diyebiliriz. Dün yapılan Asus PadFone 2 lansmanına ek oplarak 23 Ekim'de Apple'ın iPad Mini'si, 26 Ekim'de Windows 8 işletim sistemi ve 29 Ekim'de de Windows Phone 8 platformu lanse edilecek. Öte taraftan 23 Ekim tarihinde AMD'nin ikinci nesil FX işlemci ailesini de kullanıma sunması bekleniyor. Uzun süredir bilinmekte olan bu yoğun takvime şimdi yeni bir lansman etkinliği daha dahil oldu. Dedikoları bir süredir devam eden yeni Nexus telefon ya da telefonların resmi tanıtımı 29 Ekim'de New York'ta yapılacak.
Google tarafından yollanan resmi davetiye ile bizzat doğrulanan etkinlik için kuşkusuz en önemli detaylardan biri, Microsoft'un yeni nesil akıllı telefon platformu Windows Phone 8 etkinliği ile aynı gün yapılacak olması. Android 4.2 işletim sisteminin tanıtılacağı da öne sürülen lansman çerçevesinde, LG tarafından geliştirilen yeni Nexus telefonu da tanıtılacak. Hatta Google'ın, Nexus sertifika programına geçiş yapark aynı gün birden fazla Nexus telefon tanıtabileceği ve bunlardan birinin de Sony tarafından üretilen cihaz olabileceği iddiası da kulaktan kulağa dolaşmakta. Ancak kesin olan bir detay var ki LG'nin, donanım olarak Optimus G ile büyük benzerlikler taşıyan ancak tasarım ve muhtemelen yazılım sürümü ile ayrışacak yeni telefonu tanıtılmış olacak.
Tüm bunlara ek olarak Android tabanlı akıllı telefon geliştiren pek çok üretici, üst seviye  modelleri için muhtemelen 29 Ekim öncesinde Android 4.1 güncellemelerini sunmaya başlayacak. Şu ana kadar yapılan açıklamalar genellikle Ekim sonunu işaret ediyordu. 29 Ekim'de yapılacak olası bir Android 4.2 duyurusu, kullanıcılarda bu yönde bir beklenti oluşturacağı için, üreticiler ellerini çabuk tutarak bu duyuru öncesinde Android 4.1 güncellemesini piyasaya sürebilirler. Görünen o ki Google'ın 29 Ekim'deki Android etkinliği de pek çok gelişmeye gebe gibi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça, hepsini sizlerle buradan paylaşıyor olmaya devam edeceğiz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
WoXeD 6 yıl en beğenilen
telefon arayüzlerini artık üreticiler mıncıklamasın.Yok sense yok touchwiz.google ne ise o olsun.isteyen kullanıcı istediği gibi değiştiyor zaten.tek arayüz altında her telefona hemen çıksın şu güncellemeler.2bintl para verilip alınan telefonlar hala 4.1 güncellemesi alamamış ama bakıldığında galaxy nexus ve bi önceki nexus 4.1.2 güncellemesini almış.Android telefon alırken artık mutlaka nexus olmasına dikkat edeceğim.
telefon arayüzlerini artık üreticiler mıncıklamasın.Yok sense yok touchwiz.google ne ise o olsun.isteyen kullanıcı istediği gibi değiştiyor zaten.tek arayüz alt...
Devamını Gör
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
DH Misafiri 6 yıl
mert1907
Google kendi fabrikasını kursun kendi telefonunu tabletini üretsin Android i sadece kendisi kullansın :D

ondan sonra her android telefonuna min 1500 lira fiyat biçilsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
varevolverine 6 yıl
WoXeD
telefon arayüzlerini artık üreticiler mıncıklamasın.Yok sense yok touchwiz.google ne ise o olsun.isteyen kullanıcı istediği gibi değiştiyor zaten.tek arayüz altında her telefona hemen çıksın şu güncellemeler.2bintl para verilip alınan telefonlar hala 4.1 güncellemesi alamamış ama bakıldığında galaxy nexus ve bi önceki nexus 4.1.2 güncellemesini almış.Android telefon alırken artık mutlaka nexus olmasına dikkat edeceğim.

Adamların amacı bunu dedirtmekti zaten :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sharpie 6 yıl
tarih wp8 tanıtımıyla aynı gün....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onbeskarakterli 6 yıl
4 mavi bina + 2 kırmızı bina = Android 4.2
Konferansın yeri bilinse de bir diğer ayrıntı da davetiyedeki siluetin New York'a ait olması. Konferans da New York'ta.
Ayrıca "The playground is open" Google Now'ın API'ının geliştiricilere açılacağı anlamına gelebilir.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jacobıan 6 yıl onbeskarakterli
onbeskarakterli

4 mavi bina + 2 kırmızı bina = Android 4.2

Konferansın yeri bilinse de bir diğer ayrıntı da davetiyedeki siluetin New York'a ait olması. Konferans da New York'ta.

Ayrıca "The playground is open" Google Now'ın API'ının geliştiricilere açılacağı anlamına gelebilir.

benimde dikkatimi çekti resim ama daha 4.1 bile yeterince kullanıcı payına sahip değilken 4.2 yi çıkarmak mantıksız olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
k@llone 6 yıl
kımyasal
fuckulteliBilgisayarlar için bir Windows geliyor, herkes aynı anda bilgisayarına kurabiliyor, donanım üreticilerinin sayfalarından da gerekli sürücüleri yüklüyorlar olup bitiyor. Androidte bu mantıkla çalışsa ya, yeni Android sürümü gelince hemen her telefona yüklense, sonrasıda üretici üzerine istediği geliştirmeleri bir özelleştirme güncellemesi olarak sunsa.
mobil cephesinde işler öyle yürümüyor malesef

Bu şekilde yapsalar şuan ki gibi çılgın satış rakamlarına ulaşamazlar malesef, kimsenin işine gelmiyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pergamonist 6 yıl k@llone
k@llone

kımyasal

fuckulteliBilgisayarlar için bir Windows geliyor, herkes aynı anda bilgisayarına kurabiliyor, donanım üreticilerinin sayfalarından da gerekli sürücüleri yüklüyorlar olup bitiyor. Androidte bu mantıkla çalışsa ya, yeni Android sürümü gelince hemen her telefona yüklense, sonrasıda üretici üzerine istediği geliştirmeleri bir özelleştirme güncellemesi olarak sunsa.
mobil cephesinde işler öyle yürümüyor malesef


Bu şekilde yapsalar şuan ki gibi çılgın satış rakamlarına ulaşamazlar malesef, kimsenin işine gelmiyor.


Kısaca açıklarmısın?
Neden işlerine gelmiyor firmaların?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 6 yıl
çifte bayram
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Cumhuriyet bayramımızı kutlamaları takdire şayan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 6 yıl
Bilgisayarlar için bir Windows geliyor, herkes aynı anda bilgisayarına kurabiliyor, donanım üreticilerinin sayfalarından da gerekli sürücüleri yüklüyorlar olup bitiyor.
Android'te bu mantıkla çalışsa ya, yeni Android sürümü gelince hemen her telefona yüklense, sonrasıda üretici üzerine istediği geliştirmeleri bir özelleştirme güncellemesi olarak sunsa.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muratal 6 yıl
29 Ekim güzel bir zamanlama olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl fuckulteli
fuckulteli
Bilgisayarlar için bir Windows geliyor, herkes aynı anda bilgisayarına kurabiliyor, donanım üreticilerinin sayfalarından da gerekli sürücüleri yüklüyorlar olup bitiyor.
Android'te bu mantıkla çalışsa ya, yeni Android sürümü gelince hemen her telefona yüklense, sonrasıda üretici üzerine istediği geliştirmeleri bir özelleştirme güncellemesi olarak sunsa.

mobil cephesinde işler öyle yürümüyor malesef
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
my54 6 yıl
29 Ekim bayramına mı denk getirmişler. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Nexus'lar safkan,Android= Nexus(google)dır.Bunun ötesi var mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr.bahaeddin 6 yıl
Olay sadece launcher değil. Framework denen bir zımbırtı var. menüler falan da klasik android'den farklı oluyor Sense ve Touchwizde. Yine aynı şekilde içinde barındırdığı Smart View, pop-up play vb kendine özgü özellikler de bu framework sayesinde oluyor. Samsungun bunları Androidin saf frameworküne yerleştirebilmenin bi yolunu bulmalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FERFEROS 6 yıl
Umarım Nexus Sertifika programını gerçekleştirirler . O zaman harika olur. Sensation kullanıyorum hala ICS deyim. Çeşitli ROMlar mevcut ama sorunları var onların.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3385 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, android 4.2 ve
4 etiket daha lg nexus android google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: iPad 4, LG Nexus 4, Galaxy S III Mini Türkiye Çıkışı, HTC'nin 5-inç telefonu,Oppo Find, iPad Mini ve daha fazlası 6 yıl ASUS PadFone2 "En Android, En Tablet, En Telefon" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim