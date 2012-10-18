Google 29 Ekim'de Android etkinliği düzenliyor; Yeni Nexus telefon geliyor!

Teknoloji dünyası için Ekim ayı oldukça bereketli geçiyor diyebiliriz. Dün yapılan Asus PadFone 2 lansmanına ek oplarak 23 Ekim'de Apple'ın iPad Mini'si, 26 Ekim'de Windows 8 işletim sistemi ve 29 Ekim'de de Windows Phone 8 platformu lanse edilecek. Öte taraftan 23 Ekim tarihinde AMD'nin ikinci nesil FX işlemci ailesini de kullanıma sunması bekleniyor. Uzun süredir bilinmekte olan bu yoğun takvime şimdi yeni bir lansman etkinliği daha dahil oldu. Dedikoları bir süredir devam eden yeni Nexus telefon ya da telefonların resmi tanıtımı 29 Ekim'de New York'ta yapılacak.

Google tarafından yollanan resmi davetiye ile bizzat doğrulanan etkinlik için kuşkusuz en önemli detaylardan biri, Microsoft'un yeni nesil akıllı telefon platformu Windows Phone 8 etkinliği ile aynı gün yapılacak olması. Android 4.2 işletim sisteminin tanıtılacağı da öne sürülen lansman çerçevesinde, LG tarafından geliştirilen yeni Nexus telefonu da tanıtılacak. Hatta Google'ın, Nexus sertifika programına geçiş yapark aynı gün birden fazla Nexus telefon tanıtabileceği ve bunlardan birinin de Sony tarafından üretilen cihaz olabileceği iddiası da kulaktan kulağa dolaşmakta. Ancak kesin olan bir detay var ki LG'nin, donanım olarak Optimus G ile büyük benzerlikler taşıyan ancak tasarım ve muhtemelen yazılım sürümü ile ayrışacak yeni telefonu tanıtılmış olacak.

Tüm bunlara ek olarak Android tabanlı akıllı telefon geliştiren pek çok üretici, üst seviye modelleri için muhtemelen 29 Ekim öncesinde Android 4.1 güncellemelerini sunmaya başlayacak. Şu ana kadar yapılan açıklamalar genellikle Ekim sonunu işaret ediyordu. 29 Ekim'de yapılacak olası bir Android 4.2 duyurusu, kullanıcılarda bu yönde bir beklenti oluşturacağı için, üreticiler ellerini çabuk tutarak bu duyuru öncesinde Android 4.1 güncellemesini piyasaya sürebilirler. Görünen o ki Google'ın 29 Ekim'deki Android etkinliği de pek çok gelişmeye gebe gibi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça, hepsini sizlerle buradan paylaşıyor olmaya devam edeceğiz.