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Google 64 bit versiyonu olmayan 32 bit uygulamaların fişini çekmeye hazırlanıyor

Google Play, 1 Ağustos 2019 tarihinden başlayarak artık 64 bit işlemcileri desteklemeyen yeni 32 bit uygulama veya güncellemeleri kabul etmeyeceğini açıkladı. İşte konunun detayları.
4 ay
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10
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, uygulama marketinde köklü bir temizliğe başlayacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Google Play'de 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren artık 64 bit işlemcileri desteklemeyen yeni 32 bit uygulama ve güncellemeler yer alamayacak. Ancak uygulamaların eski sürümleri indirilebilir olacak.

2021'de tamamen kaldırılacak

Yapılan açıklamalara göre Unity 5.6 veya daha eski bir sürümle geliştirilmiş oyunların bundan muaf olacağı ve hala güncellenebileceği ifade ediliyor. Ayrıca şirket 1 Ağustos 2021 tarihiden sonra da Google Play'de 64 bit desteği olmayan 32 bit uygulamaları tamamen kaldıracak.
Google, uygulama politikasında 32 bit desteğiyle ilgili bir değişiklik yapmadığını da belirtiyor. Yani Google Play 32 bit uygulama desteği sunmaya devam edecek. Bu yeniliğin 32 bit uygulamaların aynı zamanda 64 bit sürüme de sahip olmaları gerektiği anlamına geliyor. Wear Os ve Android TV'lerin ise şimdilik bu durumdan etkilenmeyeceği açıklandı.

https://android-developers.googleblog.com/2019/01/get-your-apps-ready-for-64-bit.html Yorum Yaz
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Slayer M4chine 4 ay en beğenilen
Resimde "64 bit destekli telefonlar için 64 bit olmayan uygulamalar indirilemeyecek" yazıyor
.
Über süper DH haberciliği yine iş başında
.
Resimde "64 bit destekli telefonlar için 64 bit olmayan uygulamalar indirilemeyecek" yazıyor.Über süper DH haberciliği yine iş başında
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crazywinner3 4 ay
Haberi yazan arkadaş sen cidden orijinal haberle yazdığın haberin alakası olmadığının farkında mısın ? Araya koyduğun resime bile baksan anlayacaksın. 32 bit uygulamaların bittiği yok, 64 bit telefonlar için 32 bit uygulama indirilemeyeceği söyleniyor. Yani 64 bit desteği olmayan telefonunu dilediğin gibi kullanmaya devam edeceksin.
Edit: Başlık ve içerik değişmiş.
Haberi yazan arkadaş sen cidden orijinal haberle yazdığın haberin alakası olmadığının farkında mısın ? Araya koyduğun resime bile baksan anlayacaksın. 32 bit uy...
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sniper23 4 ay
32 bit pisliği ile Skyrim oynar iken az uğraşmadım. Tez zaman 32-bit olayından kartarırız umarım.
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SEO-Uzmanı 4 ay
keşke bahar temizliğini yaza bırakmasaydı
bu yüzden 6 ay daha demode telefonlar piyasada
saf müşterileri kazıklamaya devam edecek !
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esmerbuyucu 4 ay
Play Store'un 2021'de gerçekleştireceği hedef App Store'un 2017'de gerçekleştirdiği hedef. Arada 4 senelik fark var, gerisini siz düşünün 😂
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Askaparta 4 ay
Zorla iki katı pahalı telefon aldıracaklar.
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crazywinner3 4 ay
Haberi yazan arkadaş sen cidden orijinal haberle yazdığın haberin alakası olmadığının farkında mısın ? Araya koyduğun resime bile baksan anlayacaksın. 32 bit uygulamaların bittiği yok, 64 bit telefonlar için 32 bit uygulama indirilemeyeceği söyleniyor. Yani 64 bit desteği olmayan telefonunu dilediğin gibi kullanmaya devam edeceksin.
Edit: Başlık ve içerik değişmiş.
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KenNoKage 4 ay crazywinner3
İngilizcesi benim ki gibiyse normaldir. :)
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Spider_hip 4 ay
Hala steam de bile 64bit os diye yazar. Bu devirde artık zaten 32bit olayının bitmiş olması gerekmiyor mu? 32 bit kullanan adamın steam de işi ne? Anlamış değilim.
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Seyrim 4 ay
Gereksiz bir karar bence.. Tamamen telefon tüketimini hızlandırma amaçlı bence..
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Slayer M4chine 4 ay en beğenilen
Resimde "64 bit destekli telefonlar için 64 bit olmayan uygulamalar indirilemeyecek" yazıyor
.
Über süper DH haberciliği yine iş başında
.
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cengiz7 4 ay
Sanki android piyasasını canlandırmak için insanları 64 bit destekli yeni telefonları almaya itebilmek için yapılmış bir adım. Yoksa 64 bit destekli bir telefon, 32 bit destekli bir uygulamayı aynı performansta çalıştırabiliyor zaten
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uygulama, google play ve
5 etiket daha 64 bit 32 bit Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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