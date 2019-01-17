Google 64 bit versiyonu olmayan 32 bit uygulamaların fişini çekmeye hazırlanıyor

Google, uygulama marketinde köklü bir temizliğe başlayacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Google Play'de 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren artık 64 bit işlemcileri desteklemeyen yeni 32 bit uygulama ve güncellemeler yer alamayacak. Ancak uygulamaların eski sürümleri indirilebilir olacak.

2021'de tamamen kaldırılacak

Yapılan açıklamalara göre Unity 5.6 veya daha eski bir sürümle geliştirilmiş oyunların bundan muaf olacağı ve hala güncellenebileceği ifade ediliyor. Ayrıca şirket 1 Ağustos 2021 tarihiden sonra da Google Play'de 64 bit desteği olmayan 32 bit uygulamaları tamamen kaldıracak.

https://android-developers.googleblog.com/2019/01/get-your-apps-ready-for-64-bit.html

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, uygulama politikasındailgili bir değişiklik yapmadığını da belirtiyor. Yani Google Play 32 bit uygulama desteği sunmaya devam edecek. Bu yeniliğin 32 bit uygulamaların aynı zamandade sahip olmaları gerektiği anlamına geliyor.ve'lerin ise şimdilik bu durumdanaçıklandı.