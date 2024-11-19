Google Play, 2024 yılının en iyi oyunlarını seçti

Google Play 2024 en iyi oyunu
Google Play mağazasında manşet olarak yayınlanan 2024 yılının en iyi oyunları listesinde en iyi oyun ödülü AFK Journey yapımına gitti. AFK Journey özellikle geniş karakter kadrosu ve bolca ödül veren savaş sistemiyle ilgi çekiyor. Etkileyici animasyonlar ve seslendirmeler yanında görsel tasarım da oldukça başarılı.
Google Play mağazasının belirlediği en iyi oyunlar listesi şu şekilde:
En İyi Çok Cihazlı Oyun – Clash of Clans
En İyi Çok Oyunculu Oyun – Squad Busters
En İyi Gündelik Oyun – Eggy Party
En İyi Bağımsız Oyun – Yes, Your Grace
En İyi Hikâye – Solo Leveling: Arise
Devam Eden En İyi Oyun – Honkai: Star Rail
Ailelere Yönelik En İyi Oyun – Tab Time World
Play Pass’te En İyi Oyun – Kingdom Rush 5: Alliance TD
PC’de Oynanabilen En İyi Google Play Oyunu –https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devsisters.cba" rel="nofollow" target="_blank"> CookieRun: Tower of Adventures
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir