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    Google Play, 2024 yılının en iyi oyunlarını seçti

    Google Play mağazasında 2024 yılının en iyi oyunu seçildi. Aksiyon RPG türündeki AFK Journey sunduğu görsellik ve mücadele sistemi ile bu ödüle layık görüldü.   
    Google Play Tam Boyutta Gör
    Her yıl bünyesindeki oyun ve uygulamalar arasından en iyi seçkiler yapan Google Play, 2024 yılını da tamamladı. Bu yılın en iyi oyunlar listesinde popüler ve az bilinen pek çok yapım kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda. 

    Google Play 2024 en iyi oyunu

    Google Play mağazasında manşet olarak yayınlanan 2024 yılının en iyi oyunları listesinde en iyi oyun ödülü AFK Journey yapımına gitti. AFK Journey özellikle geniş karakter kadrosu ve bolca ödül veren savaş sistemiyle ilgi çekiyor. Etkileyici animasyonlar ve seslendirmeler yanında görsel tasarım da oldukça başarılı. 

    AFK Journey

    Google Play mağazasının belirlediği en iyi oyunlar listesi şu şekilde:

    En İyi Çok Cihazlı Oyun – Clash of Clans

    En İyi Çok Oyunculu Oyun – Squad Busters

    En İyi Gündelik Oyun – Eggy Party

    En İyi Bağımsız Oyun – Yes, Your Grace

    En İyi Hikâye – Solo Leveling: Arise

    Devam Eden En İyi Oyun – Honkai: Star Rail

    Ailelere Yönelik En İyi Oyun – Tab Time World

    Play Pass’te En İyi Oyun – Kingdom Rush 5: Alliance TD

    PC’de Oynanabilen En İyi Google Play Oyunu –https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devsisters.cba" rel="nofollow" target="_blank"> CookieRun: Tower of Adventures
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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