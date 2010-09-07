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Google, 8 Eylül'de özel etkinlik yapacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
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Arama motoru olarak çıktığı yolda teknoloji devi olarak devam eden Google, basın kuruluşlarına gönderdiği "gökkuşağı temalı" davetiye ile 8 Eylül yani yarın, Türkiye saatiyle 19:30'da "son teknolojik gelişmelerimizi göstermek ve Google Search'in geçirdiği gelişime daha yakından bakabilmek" amacıyla özel bir etkinlik yapacağını duyurdu.

San Francisco Modern Sanatlar Müzesi'nde (Museum of Modern Art- MoMA) düzenlenecek olan basın toplantısında Google'ın görseller ile arama sistemi Goggles'daki iyileştirme, son teknolojik gelişmeleri duyurabileceği konuşuluyor.

Google'ın Android 1.6 ve üzeri işletim sistemini kullanan kullanıcılara sunduğu Goggles uygulaması hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz...


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