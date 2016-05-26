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Facebook tüm konuşmalarınızı gizlice dinliyor olabilir

Güney Florida Üniversitesi Kitle İletişim Profesörü Kelli Burns, Facebook'un mikrofon aracılığıyla kullanıcıların konuşmalarını dinlediğini ve haber kaynağında buna göre içerik gösterdiğini söylüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Yayınlanan yeni bir rapor Facebook'un sadece kullanıcıların kişisel bilgileri, ilgi alanları ve çevrimiçi alışkanlıklarından değil aynı zamanda özel konuşmalarından da faydalanabileceğini ortaya koyuyor.
Facebook zaten web sitesinin yardım merkezinde mikrofondan yararlandığını şu cümlelerle itiraf ediyor: "Hayır, konuşmalarınızı kaydetmeyiz. Bir durum güncellemesi yazdığınızda, saptayabildiğimiz müzik ve TV eşleşmeleri temelinde, dinlediğiniz veya seyrettiğiniz şeyleri saptamak için sadece mikrofonunuzu kullanırız."
Ancak bazı uzmanlar Facebook'un kesinlikle şeffaf olmadığına inanıyorlar. Mikrofon özelliği etkinleştirildiğinde Facebook'un özel konuşmaları gizli olarak dinleyebileceğini söylüyorlar. Hatta uygulamayla aktif etkileşim içinde olunmadığında bile bunun gerçekleşebileceğini ifade ediyorlar.
Ayrıca Bkz. "Twitter medya içeriklerini 140 karakter sınırına dahil etmeyecek"
Özellik, haber kaynağında kullanıcıların kişisel ilgi alanlarına yönelik içerik ve reklam görüntüleyebilmeyi sağlayacak şekilde belirli kelimleri dinliyor. NBC raporuna göre bu durum Güney Florida Üniversitesi Kitle İletişim Profesörü Kelli Burns tarafından test edilmiş ve kanıtlanmış durumda. Burns yaptığı denemede mikrofon özelliği açıkken yüksek sesle Afrika'da Safari yapmayı istediğini ve oradaki jiplerden birine binmenin harika olacağını düşündüğünü söylüyor.
Bunu söylemesinin üzerinden sadece 60 saniye geçtikten sonra Facebook hesabının haber kaynağında görüntülenen ilk içerik Safari ile ilgili oluyor. Aynı zamanda jip reklamları da gösterilmeye başlıyor. Burns'a göre insanlar Facebook'un çevrimiçi her hareketi takip ettiğinin farkında değiller. Profesör, Facebook'un akıllı telefonunuz aracılığıyla yaptığınız herşeyi izlediğini belirtiyor.

http://nbc4i.com/2016/05/24/spying-secrets-is-facebook-eavesdropping-on-your-phone-conversations/ Yorum Yaz
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almila1299 3 yıl en beğenilen
Seve seve 1984. BIG BROTHER IS WATCHING YOU! Distopyalar bile bu kadar koyun olabiliceğimizi tahmin edemedi.
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alemburda34 3 yıl
Bir kez daha dizustu bilgisayarimin kamerasina neden bant cektigimi hatirladim :)
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Ömürcan 3 yıl
Android 6 ile bitmedi aslında. Hala daha çoğu izini kapatmayan kullanıcılar mevcut. Adamlara yetiyor.
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mcrew 3 yıl
Samsung akilli tv lerin de konusmalari kaydettigi soyleniyordu.

Facebook uygulamasinda mesajlasma ozellgi bile kaldirildi. Ama dunyanin verisini tutuyor. Dunyanin yerini kapliyor. Resim video yuklemek ve yorum yapmak icin bu kadar yuksek boyutlu bir uygulamayi indirip telefonumu kastiramam.

Bir de eskisi gibi degil facebook. Her yastan insan var. Sayfalarin populerligini arttirmak icin yaptiklari sacma sapan paylasimlar izlesen paylasacaksin zaten, sehitlerimiz icin bir kez paylas, Allah ini seven paylasacak mi tarzi paylasimlar ve insanlarin bunlari bilmeden paylasmasi cok aci. O sayfalarin sahipleri tamamen soysuz.

İnstagram o bakimdan daha iyi daha temiz. Kullanici kitlesi daha genc ve telefonu kastirmiyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Aynı şey başıma geldi şu an facebook'u sadece browser dan kullanıyorum pil tüketimine de olumlu etkisi oldu.
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A.F.Y.D 3 yıl
ben zaten facebook'taki bilgilerin %95'ini yok ettim, yakında kurtulacağım. Bir olay yaşadım polisler bile birini bulmak için hemen facebook instagram twitter kullanıyor. Bence iyi bir fişleme sistemi
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Haggard1963 3 yıl
Dinlemiyor demek komik olur zaten. Kamerayı açıp izliyor da olabilirler. Deli gibi veri depoluyorlar.
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Ömürcan 3 yıl
Android 6 geldi bu olay bitti.
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serafon 3 yıl
bkaakco
Keşke Facebook ile sınırlı olsa. Kim bilir farkında olmadığımız neler var.

facebook dinlemese Google dinler. İkisi de aynı yerin adamları zaten!
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serafon 3 yıl
yok ya onlar cicidir. Kesin biz yapmışızdır tüm kötü şeyleri!!!!
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mehmet4428 3 yıl
Tek facebook olsa iyidi dinlemeyen mi kaldı sanki.
Neden dinliyorlar diyorsanız, genel bir istatistik çıkarmak ve bir açığı kullanmak ona göre yönlendirme yaparlar, çobanın koyunlarını yönlendirmesi gibi.
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V4LKyR 3 yıl
Sanki bilmiyorduk gibi... :)
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Captain_Ivy 3 yıl
Adam, yediği yemeğe kadar sergiliyor kendini zaten. Onun için çok da fifi..
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facebook, dinleme ve
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