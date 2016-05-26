Facebook tüm konuşmalarınızı gizlice dinliyor olabilir

Yayınlanan yeni bir rapor Facebook'un sadece kullanıcıların kişisel bilgileri, ilgi alanları ve çevrimiçi alışkanlıklarından değil aynı zamanda özel konuşmalarından da faydalanabileceğini ortaya koyuyor.

Facebook zaten web sitesinin yardım merkezinde mikrofondan yararlandığını şu cümlelerle itiraf ediyor: "Hayır, konuşmalarınızı kaydetmeyiz. Bir durum güncellemesi yazdığınızda, saptayabildiğimiz müzik ve TV eşleşmeleri temelinde, dinlediğiniz veya seyrettiğiniz şeyleri saptamak için sadece mikrofonunuzu kullanırız."

Ancak bazı uzmanlar Facebook'un kesinlikle şeffaf olmadığına inanıyorlar. Mikrofon özelliği etkinleştirildiğinde Facebook'un özel konuşmaları gizli olarak dinleyebileceğini söylüyorlar. Hatta uygulamayla aktif etkileşim içinde olunmadığında bile bunun gerçekleşebileceğini ifade ediyorlar.

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Özellik, haber kaynağında kullanıcıların kişisel ilgi alanlarına yönelik içerik ve reklam görüntüleyebilmeyi sağlayacak şekilde belirli kelimleri dinliyor. NBC raporuna göre bu durum Güney Florida Üniversitesi Kitle İletişim Profesörü Kelli Burns tarafından test edilmiş ve kanıtlanmış durumda. Burns yaptığı denemede mikrofon özelliği açıkken yüksek sesle Afrika'da Safari yapmayı istediğini ve oradaki jiplerden birine binmenin harika olacağını düşündüğünü söylüyor.

Bunu söylemesinin üzerinden sadece 60 saniye geçtikten sonra Facebook hesabının haber kaynağında görüntülenen ilk içerik Safari ile ilgili oluyor. Aynı zamanda jip reklamları da gösterilmeye başlıyor. Burns'a göre insanlar Facebook'un çevrimiçi her hareketi takip ettiğinin farkında değiller. Profesör, Facebook'un akıllı telefonunuz aracılığıyla yaptığınız herşeyi izlediğini belirtiyor.

http://nbc4i.com/2016/05/24/spying-secrets-is-facebook-eavesdropping-on-your-phone-conversations/