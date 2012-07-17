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Google, Antartika'daki gizli tarihi kayıt altına aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Harita servislerinin öncüsü konumundaki Google, Antartika'ya ait çeşitli fotoğraf ve panaromik görüntüleri kullanıcılara sunarak harita servislerindeki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

Dünya harikaları projesi kapsamında Antartika'ya ait bazı detaylı görüntüleri haritalar servisi üzerinden paylaşan Google, insanlara oldukça farklı bir deneyim yaşatıyor. Söz konusu görüntüler sayesinde 'Ernst Shackleton' gibi kaşiflerin yaşadığı kulübelerinde detaylarını incelenebiliyor. Kulübelerin çekimini gerçekleştirilirken, Google Haritalar için iç mekan görüntüleri sağlayan kameralar kullanılmış durumda. Google’ın yaptığı açıklamaya göre, çekimlerde kullanılan bu kameralar sayesinde tarihi öneme sahip mekanların en gerçekçi ve en canlı halleriyle yansıtılıyor.

Antartika'ya gitmek gibi bir planınız şu an için yoksa Google'ın kaydettiği Antartika fotoğraflara ve panoramik görüntülere buradan ulaşabilirsiniz. 
http://google-latlong.blogspot.nl/2012/07/become-antarctic-explorer-with.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jovanovic 6 yıl
Eriyen tarihi kayıt altına aldı yani ?
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ajinco 6 yıl
İlginc birsey
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alpa07 6 yıl
Çok güzel bir uygulama.Yakında canlı olarak ta izleyebiliriz
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DH Misafiri 6 yıl
gereksiz
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LaT1F 6 yıl
Venüs street view yakında :)
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talhadogdu 6 yıl
Şu sokak görünümü Antarktika'ya kadar gitti de bir Türkiye'ye gelemediler...
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El Valiente 6 yıl talhadogdu
talhadogdu

Şu sokak görünümü Antarktika'ya kadar gitti de bir Türkiye'ye gelemediler...

+1
yandex mapsta bizim ev bile var googlede yok
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Zuko 6 yıl
Antarktika.
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irish 6 yıl Zuko
Erchamion

Antarktika.


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RuffdcDittmer 6 yıl
belki de çoğu insanın hayatında hiç bir zaman göremeyeceği yerleri de tüm canlılığıyla gösterme konusunda da oldukça yetenekli.
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E_Aydin35 6 yıl RuffdcDittmer
RuffdcDittmer
belki de çoğu insanın hayatında hiç bir zaman göremeyeceği yerleri de tüm canlılığıyla gösterme konusunda da oldukça yetenekli.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Evet, kesinlikle katılıyorum. Google'in en sevdiğim ve hatırı sayılır hizmetlerinden biride bu ve Google map tecrübesinin yararları ileride daha iyi işlere olanak tanıyabilir.. Bence kesinlikle görülesi yerler internetden olsa bile :)
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alito 6 yıl
çok güzel ve akıllıca bir teknik.
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nevai 6 yıl
Çok şuku olmuş
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