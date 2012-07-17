Google, Antartika'daki gizli tarihi kayıt altına aldı

Haber Editörü
Harita servislerinin öncüsü konumundaki Google, Antartika'ya ait çeşitli fotoğraf ve panaromik görüntüleri kullanıcılara sunarak harita servislerindeki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.
Dünya harikaları projesi kapsamında Antartika'ya ait bazı detaylı görüntüleri haritalar servisi üzerinden paylaşan Google, insanlara oldukça farklı bir deneyim yaşatıyor. Söz konusu görüntüler sayesinde 'Ernst Shackleton' gibi kaşiflerin yaşadığı kulübelerinde detaylarını incelenebiliyor. Kulübelerin çekimini gerçekleştirilirken, Google Haritalar için iç mekan görüntüleri sağlayan kameralar kullanılmış durumda. Google’ın yaptığı açıklamaya göre, çekimlerde kullanılan bu kameralar sayesinde tarihi öneme sahip mekanların en gerçekçi ve en canlı halleriyle yansıtılıyor.
Antartika'ya gitmek gibi bir planınız şu an için yoksa Google'ın kaydettiği Antartika fotoğraflara ve panoramik görüntülere buradan ulaşabilirsiniz.
http://google-latlong.blogspot.nl/2012/07/become-antarctic-explorer-with.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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yandex mapsta bizim ev bile var googlede yok
Evet, kesinlikle katılıyorum. Google'in en sevdiğim ve hatırı sayılır hizmetlerinden biride bu ve Google map tecrübesinin yararları ileride daha iyi işlere olanak tanıyabilir.. Bence kesinlikle görülesi yerler internetden olsa bile :)