Google, Antartika'daki gizli tarihi kayıt altına aldı





Harita servislerinin öncüsü konumundaki Google, Antartika'ya ait çeşitli fotoğraf ve panaromik görüntüleri kullanıcılara sunarak harita servislerindeki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.

http://google-latlong.blogspot.nl/2012/07/become-antarctic-explorer-with.html

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