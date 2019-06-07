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Google Arama sonuçlarında aynı site iki kereden fazla görünmeyecek

Arama sonuçlarını çeşitlendirmek adına dağıtılan yeni güncellemeyle birlikte arama sonuçlarında, bir alan adı altında toplanan tüm sitelerden en fazla iki link gösterilecek.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Web Siteleri
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Google tarafından yayınlanan yeni bir arama güncellemesi ile sonuçlar daha çeşitli hâle gelecek. Yapılan açıklamaya göre artık sonuçlar arasında aynı siteden ikiden fazla link gösterilmeyecek. Bu iki link, aramaya göre en alakalı olduğu tespit edilen sayfalar olacak.
Arama sonuçlarında çeşitliliği arttırmak amacıyla yapıldığı söylenen bu güncelleme, Google algoritmalarına bağlı olacak. Eğer algoritmalar aramanın bir sitedeki ikiden fazla şeyle gerçekten ilgili olduğunu düşünürse, yine ikiden fazla sonuç sunulacak. Genel olarak ise bu durum gerçekleşmeyecek denilebilir.
Yeni güncelleme alan adı (domain) tabanlı olduğu için alt alan adları de ana siteye bağlı sayılacak. Tüm alt alan adlarındaki ya da ana alan adındaki sitelerde sonuçlar aranacak ve bunlar arasından en alakalı iki sonuç listelenecek. Twitter’da kullanıcılardan gelen geri dönüşlere göre henüz her zaman çalışmayan özellik, bazen aynı siteden çok fazla sayfanın sonuçlarda çıkmasına sebep oluyor. Google’ın Arama yetkililerinden Danny Sullivan tarafından yapılan açıklamaya göre özellik zaman içinde geliştirilmeye devam edecek.

https://twitter.com/searchliaison/status/1136739064193998848 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nefendim 1 gün
donanımhaber için kötü oldu, ne zaman birşey arasam ilk 5 başlık bu site
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Güney Mestan 1 gün
Çok iyi olmuş bence
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