Google Arama sonuçlarında aynı site iki kereden fazla görünmeyecek

Google tarafından yayınlanan yeni bir arama güncellemesi ile sonuçlar daha çeşitli hâle gelecek. Yapılan açıklamaya göre artık sonuçlar arasında aynı siteden ikiden fazla link gösterilmeyecek. Bu iki link, aramaya göre en alakalı olduğu tespit edilen sayfalar olacak.

Arama sonuçlarında çeşitliliği arttırmak amacıyla yapıldığı söylenen bu güncelleme, Google algoritmalarına bağlı olacak. Eğer algoritmalar aramanın bir sitedeki ikiden fazla şeyle gerçekten ilgili olduğunu düşünürse, yine ikiden fazla sonuç sunulacak. Genel olarak ise bu durum gerçekleşmeyecek denilebilir.

https://twitter.com/searchliaison/status/1136739064193998848

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