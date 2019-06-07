Google Arama sonuçlarında aynı site iki kereden fazla görünmeyecek

Teknoloji Editörü
Google tarafından yayınlanan yeni bir arama güncellemesi ile sonuçlar daha çeşitli hâle gelecek. Yapılan açıklamaya göre artık sonuçlar arasında aynı siteden ikiden fazla link gösterilmeyecek. Bu iki link, aramaya göre en alakalı olduğu tespit edilen sayfalar olacak.
Arama sonuçlarında çeşitliliği arttırmak amacıyla yapıldığı söylenen bu güncelleme, Google algoritmalarına bağlı olacak. Eğer algoritmalar aramanın bir sitedeki ikiden fazla şeyle gerçekten ilgili olduğunu düşünürse, yine ikiden fazla sonuç sunulacak. Genel olarak ise bu durum gerçekleşmeyecek denilebilir.kullanıcılardan gelen geri dönüşlere göre henüz her zaman çalışmayan özellik, bazen aynı siteden çok fazla sayfanın sonuçlarda çıkmasına sebep oluyor. Google’ın Arama yetkililerinden Danny Sullivan tarafından yapılan açıklamaya göre özellik zaman içinde geliştirilmeye devam edecek.
https://twitter.com/searchliaison/status/1136739064193998848 Yorum Yaz Paylaş Tweetle