Google Arama yeni tasarımında web sitelerinin adlarını ve logolarını gösteriyor

Bugünden itibaren Google, yeni Arama tasarımını mobile sunuyor. Mobil bir cihazdan arama yaptığınızda artık sonuçların üstünde web sayfasının adını ve logosunu göreceksiniz. Google, bu sonuçlar arasında sizin “işinize yarayan bir reklam” göstereceğinde bunu kalın yazılmış reklam etiketiyle ve web adresiyle yapacak. Yeni tasarım Google’ın sonuçlara ek aksiyonlar eklemesine de imkan sağlayacak. Bu aksiyonlar arasında direkt olarak sonuç sayfasından sinema bileti almak, bir podcasti oynatmak gibileri yer alacak.

Firmanın bu değişikliklerle ulaşmak istediği hedef, bilgi kaynağının neresi olduğunu daha kolay anlaşılır hâle getirmek olarak açıklandı. Google tarafından yayınlanan bir blog gönderisinde ise şu sözler kullanıldı:

“Yıllar içerisinde webde yer alan bilginin miktarı ve formatı ciddi anlamda değişti. Bu değişiklikler arasında fotoğraf ve videoların yükselişi ve 3 boyutlu objeleri AR ile görüntülenmesi yer alıyor. Bunlara bağlı olarak artık Google Arama’nın da değişme vakti geldi.”

https://www.blog.google/products/search/new-design-google-search/

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Şimdilik mobile geldiğini bildiğimiz özellik, çok yüksek ihtimalle yakın zamanda masaüstü sürüme de taşınacaktır.