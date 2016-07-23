Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Arts&Culture ile tarih dolu günlere hazır olun

Google’ın tarih ve kültürle ilgili en önemli uygulamalarından olan Arts&Culture'ın yayınlanan son güncellemesiyle birlikte artık popüler tarihi mekanları ve müzeleri 360 derece gezebileceksiniz.
2 yıl
4b
1
2
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Aslında geçtiğimiz sene hayata geçirilen ancak içerik kalitesiyle beklentileri tam anlamıyla karşılamayan Arts&Culture, yayınlanan büyük güncellemeyle artık dünyanın farklı coğrafyalarından hikayelerin ve koleksiyonların tek tıkla keşfedilmesini sağlıyor. Adeta her akıllı cihazı birer müzeye çeviren uygulama ile oturduğunuz yerden tarihe damga vuran birçok esere ve yapıya anında ulaşabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "FIFA 17′nin kapak yıldızı açıklandı"
Google Cultural Institute ekibinin dünyanın önde gelen sanat ve kültür topluluklarıyla yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü çalışma neticesinde içeriği zenginleştirilen uygulamada 70 ülkenin tarihi dokusu yer alıyor. Platformda İstanbul’dan ise 867 öge yer alıyor.

Sanal gerçeklik ile maksimum deneyim

Google’ın haritalar servisinde kullanılan ve gerçek görüntülerin elde edilmesini sağlayan Sokak Görünümü özelliğine sahip Arts&Culture’da Hindistan’daki Tac Mahal’i ya da Güney Kutbu'nu sanki oradaymış gibi gezebiliyorsunuz. Üstelik bazı bölgeler için Google Cardboard desteği de sunan servis, günümüzün popüler teknolojisi sanal gerçeklik sayesinde çok daha keyifli ve eğlenceli bir deneyim vadediyor.
Art Recognizer adı verilen özellik ile aynı müzelerdeki gibi ziyaretçilere sesli rehberlik yapan Arts&Culture’da merak ettiğiniz birçok konuda detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Ayrıca sanatçılar, sanat akımları, tarihi olaylar ve tarihi kişiler gibi detaylı filtreleme seçeneğine sahip serviste istediğiniz yere ve esere kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Şimdilik beta sürecindeki web sitesi üzerinden hizmet veren platforma dilerseniz buraya tıklayarak ulaşabilir ya da Android uygulamasını buradan, iOS uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

https://googleblog.blogspot.com.tr/2016/07/the-new-google-arts-culture-on-exhibit.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serci244 2 yıl
Çok güzel bir uygulama bayadır kullanıyorum Google yapmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mrsmrc 2 yıl
İlk kez duyuyorum, kurayım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Nintendo hisseleri tepetaklak: kayıp 6.4 milyar Dolar oldu 2 yıl Prisma nihayet Android’e geldi 2 yıl Qualcomm, yılın ikinci çeyreğinde biraz durgun 2 yıl Mobilite: Galaxy Note 7, LG V20, Meizu MX6, Nokia'nın yeni telefonları ve dahası... 2 yıl Wonder Woman filminin ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Performans canavarı SSD sürücüler 2 yıl Nokia’nın rafa kalkan amiral gemisi ortaya çıktı 2 yıl iPhone 7′nin satış tarihi hakkında önemli iddia 2 yıl YouTube yeni tasarıma geçiş yapmaya başladı 2 yıl Intel 14nm süreci, dördüncü nesle uzadı 2 yıl Cyanogen’de işler iyiye gitmiyor 2 yıl Bir sonraki Mazda MX-5 daha hafif ve verimli olacak 2 yıl Türk Telekom'da şok: İki üst düzey yönetici göz altında! 2 yıl Justice League filminden ilk fragman geldi 2 yıl Verizon, Yahoo’yu 5 milyar dolara satın alıyor 2 yıl Viewsonic VX2263S 21.5 inç monitörü inceliyoruz 2 yıl The Walking Dead'in 7.sezonundan ilk fragman yayınlandı 2 yıl AMD Zen mühendislik örneği internete sızdırıldı 2 yıl Pokemon Go, App Store’da tüm zamanların rekorunu kırdı 2 yıl Facebook sayfalarının yeni tasarımı böyle olacak 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google Arts&Culture ile tarih dolu günlere hazır olun Sonraki iOS 10, bağlantı noktasındaki ıslaklığı haber verecek 2 yıl Fransa, Microsoft’un kullanıcıları takip etmesini istemiyor 2 yıl Curiosity gözlem aracı artık kendi kendisine karar veriyor 2 yıl 599TL'ye Android 7.0 ve 4.5G deneyimi 2 yıl F-35'ler sonbaharda IŞİD hedeflerine saldırabilirler 2 yıl 2si1 "Demokratik Halkın" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Sonnen’den daha verimli akıllı enerji depolama sistemi 2 yıl Intel’in sonraki E serisi işlemcileri, yeni soket gerektirecek 2 yıl Turkcell’den hisse alımı açıklaması 2 yıl AMD gelirleri artırıyor, zararı azaltıyor 2 yıl FIFA 17′nin kapak yıldızı açıklandı 2 yıl Volvo 2021 yılına kadar sürücüsüz araç geliştirmeyi planlıyor 2 yıl Geleceğin otomobiline yakında bakıyoruz: Chevrolet FNR 2 yıl Facebook’un çılgın projesi "Aquila" ilk uçuşunu yaptı 2 yıl Yeni iPhone'ların isimlerindeki sürpriz detay 2 yıl VHS standardı tarihe karışıyor 2 yıl Yeni bir açık, iPhone ve Mac şifrelerinizi 1 mesaj ile çalabiliyor 2 yıl Pascal tabanlı Nvidia Titan X: İşte asıl canavar 2 yıl Yeni Marvel dizisi Luke Cage'in ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl 40 yıl oldu: İşte Mars yüzeyinden gelen ilk fotoğraf Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim