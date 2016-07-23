Google Arts&Culture ile tarih dolu günlere hazır olun

Aslında geçtiğimiz sene hayata geçirilen ancak içerik kalitesiyle beklentileri tam anlamıyla karşılamayan Arts&Culture, yayınlanan büyük güncellemeyle artık dünyanın farklı coğrafyalarından hikayelerin ve koleksiyonların tek tıkla keşfedilmesini sağlıyor. Adeta her akıllı cihazı birer müzeye çeviren uygulama ile oturduğunuz yerden tarihe damga vuran birçok esere ve yapıya anında ulaşabiliyorsunuz.



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Google Cultural Institute ekibinin dünyanın önde gelen sanat ve kültür topluluklarıyla yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü çalışma neticesinde içeriği zenginleştirilen uygulamada 70 ülkenin tarihi dokusu yer alıyor. Platformda İstanbul’dan ise 867 öge yer alıyor. ekibinin dünyanın önde gelen sanat ve kültür topluluklarıyla yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü çalışma neticesinde içeriği zenginleştirilen uygulamada 70 ülkenin tarihi dokusu yer alıyor. Platformda’dan ise 867 öge yer alıyor.

Sanal gerçeklik ile maksimum deneyim

Google’ın haritalar servisinde kullanılan ve gerçek görüntülerin elde edilmesini sağlayan Sokak Görünümü özelliğine sahip Arts&Culture’da Hindistan’daki Tac Mahal’i ya da Güney Kutbu'nu sanki oradaymış gibi gezebiliyorsunuz. Üstelik bazı bölgeler için Google Cardboard desteği de sunan servis, günümüzün popüler teknolojisi sanal gerçeklik sayesinde çok daha keyifli ve eğlenceli bir deneyim vadediyor.

Art Recognizer adı verilen özellik ile aynı müzelerdeki gibi ziyaretçilere sesli rehberlik yapan Arts&Culture’da merak ettiğiniz birçok konuda detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Ayrıca sanatçılar, sanat akımları, tarihi olaylar ve tarihi kişiler gibi detaylı filtreleme seçeneğine sahip serviste istediğiniz yere ve esere kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Şimdilik beta sürecindeki web sitesi üzerinden hizmet veren platforma dilerseniz adı verilen özellik ile aynı müzelerdeki gibi ziyaretçilere sesli rehberlik yapan Arts&Culture’da merak ettiğiniz birçok konuda detaylı bilgi alabiliyorsunuz. Ayrıca sanatçılar, sanat akımları, tarihi olaylar ve tarihi kişiler gibi detaylı filtreleme seçeneğine sahip serviste istediğiniz yere ve esere kolaylıkla erişebiliyorsunuz. Şimdilik beta sürecindeki web sitesi üzerinden hizmet veren platforma dilerseniz buraya tıklayarak ulaşabilir ya da Android uygulamasını buradan , iOS uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

https://googleblog.blogspot.com.tr/2016/07/the-new-google-arts-culture-on-exhibit.html