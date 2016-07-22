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FIFA 17′nin kapak yıldızı açıklandı

FIFA serisinin merakla beklenen yeni oyunu FIFA 17'nin kapak yıldızının kim olacağı netlik kazandı. Kullanıcıların katılımıyla gerçekleştirilen anket sonucuna göre kazanan Marco Reus oldu.
2 yıl
5,8b
1
7
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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EA Sports’un yaklaşık iki hafta süren 'FIFA 17'nin kapak yıldızı kim olsun?' anketi nihayet sonuçlandı. Yaklaşık 3.1 milyon oyun kullanıldığı ankette oyunseverler James Rodriguez, Anthony Martial, Marco Reus ve Eden Hazard için tercih yaptılar.
Açıklanan bilgiye göre FIFA 17'nin yeni kapak yüzü Marco Reus oldu. Bu sene Nuri Şahin ve Euro 2016'daki performansıyla dikkat çeken Emre Mor’un da kadrosunda yer aldığı Borussia Dortmund’un kaptanlığını yapacak Reus, FIFA kapaklarına seçilen oyunculardan olduğu için büyük mutluluk duyduğunu ve sahadaki mücadelesiyle destekleyen herkese teşekkür edeceğini dile getirdi.
FIFA 17 yaklaşık 2 ay sonra, 29 Eylül tarihinde PC, PS4, PS3, Xbox One ve Xbox 360 platformları için satışa sunulacak. 

https://www.easports.com/fifa/cover-vote-winner Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ersin ÇAKI 2 yıl en beğenilen
Pes 2017 de açıkladı. Kapak yıldızı Sabri Sarıoğlu.
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tugares 2 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI

Pes 2017 de açıkladı. Kapak yıldızı Sabri Sarıoğlu.

O zaman kapak resmi de ters olur
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Kaiserslautern34 2 yıl
Adam haketti ama.
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BekirTemel 2 yıl
reus düşüşte iken kapak olması olumlu etki yapabilir performansına
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mrtdgci89 2 yıl
Dortmund formasıyla 2017 kapağına çıkıyor.2017'de başka takıma gitmesi an meselesi
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wabaris 2 yıl
eskisi gibi 3 kişi olsaydı
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Manchester United 2 yıl
Reus hak ediyordu.
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Ersin ÇAKI 2 yıl en beğenilen
Pes 2017 de açıkladı. Kapak yıldızı Sabri Sarıoğlu.
1 Yanıt Yanıtla +9
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tugares 2 yıl Ersin ÇAKI
Ersin ÇAKI

Pes 2017 de açıkladı. Kapak yıldızı Sabri Sarıoğlu.

O zaman kapak resmi de ters olur
Yanıtla +4
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