FIFA 17′nin kapak yıldızı açıklandı

EA Sports’un yaklaşık iki hafta süren 'FIFA 17'nin kapak yıldızı kim olsun?' anketi nihayet sonuçlandı. Yaklaşık 3.1 milyon oyun kullanıldığı ankette oyunseverler James Rodriguez, Anthony Martial, Marco Reus ve Eden Hazard için tercih yaptılar.

Açıklanan bilgiye göre FIFA 17'nin yeni kapak yüzü Marco Reus oldu. Bu sene Nuri Şahin ve Euro 2016'daki performansıyla dikkat çeken Emre Mor’un da kadrosunda yer aldığı Borussia Dortmund’un kaptanlığını yapacak Reus, FIFA kapaklarına seçilen oyunculardan olduğu için büyük mutluluk duyduğunu ve sahadaki mücadelesiyle destekleyen herkese teşekkür edeceğini dile getirdi.

FIFA 17 yaklaşık 2 ay sonra, 29 Eylül tarihinde PC, PS4, PS3, Xbox One ve Xbox 360 platformları için satışa sunulacak.

https://www.easports.com/fifa/cover-vote-winner