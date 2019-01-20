Google Asistan'ın yeni tasarımı yayınlandı

Google Lens ve klavye butonları ortaya alındı
Google’un telefon kamerası yardımıyla kitap arama, metin algılama, gösterilen ürünü bulma, kısacası çevrenizdeki nesnelerle ilgili bilgi almanızı sağlayan Lens hizmeti orta kısma alınmış. Mikrofon simgesinin sağ kısmında klavye ile giriş yapma butonu, sol kısmında ise Lens özelliği bulunuyor. Ek olarak eskiden üst tarafta bulunan keşfet butonu aşağıya indirilerek daha ulaşılabilir hale gelmiş. Yeni tasarımın bazı sorunları da var. Örneğin Google Lens’e ulaşmak amacıyla Google Asistan’ı açtıysanız ilk başta dinleme özelliği aktif olduğu için mikrofon ve yanında bulunan butonlarına ulaşamıyorsunuz.
Küçük değişiklikler olarak görülse de Google Asistan’ın geri planda kalan bazı özellikleri daha görünür kılınmak istenmiş. Yeni güncelleme dün itibariyle Google uygulamasının 8.91 versiyonu ile dağıtılmaya başlandı. Şu an için beta aşamasında olan 9.0 sürümüyle birlikte de Google Asistan penceresi yuvarlatılmış köşelere sahip olacak.
https://9to5google.com/2019/01/18/google-assistant-compact-redesign/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sonuç müthiş ulan :)
Hayatımda o arama çubuğunu kullanmış değilim, asistan bilgisine zaten ihtiyacım yok takvim widgeti kullanıyorum zaten. İlla launcher kurmak zorunda mıyım arkadaş. İşin kötüsü kafama göre launcher da bulamadım 18:9 ekranda 7 satır uygulama gösterecek, alltaki tepside 2x5 uygulama veya Widget koymama izin verecek. Rezalet.
En azından lütuf etmiş de asistanı devre dışı bırakmamıza izin vermişler sağolsunlar. Bence en azından şimdilik arabada kullanırken komut vermek dışında mantıklı bir kullanım alanı yok. Oyuncak sadece.
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