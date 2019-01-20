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Google Asistan'ın yeni tasarımı yayınlandı

CES 2019’da duyurulan yeni özelliklerin ardından Google Asistan’ın tasarımında da bazı değişiklikler yapıldı. Gelin eski ve yeni tasarımın farklarına birlikte bakalım.
4 ay
7,5b
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20
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Asistan'ın yeni tasarımı yayınlandı
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Google, sesli asistanıyla ilgili bazı yeni özellikleri CES 2019’da duyurmuştu. Bu özellikler anlaşmalı havayolu şirketleri ile Google Asistan sayesinde check-in yapma ve otel rezervasyonu ayarlama gibi pek çok yeniliği içeriyor. Geçtiğimiz gün yayınlanmaya başlanan güncelleme ile Google Asistan’ın tasarımında da bazı değişimler oldu. 

Google Lens ve klavye butonları ortaya alındı

Google’un telefon kamerası yardımıyla kitap arama, metin algılama, gösterilen ürünü bulma, kısacası çevrenizdeki nesnelerle ilgili bilgi almanızı sağlayan Lens hizmeti orta kısma alınmış. Mikrofon simgesinin sağ kısmında klavye ile giriş yapma butonu, sol kısmında ise Lens özelliği bulunuyor. Ek olarak eskiden üst tarafta bulunan keşfet butonu aşağıya indirilerek daha ulaşılabilir hale gelmiş. Yeni tasarımın bazı sorunları da var. Örneğin Google Lens’e ulaşmak amacıyla Google Asistan’ı açtıysanız ilk başta dinleme özelliği aktif olduğu için mikrofon ve yanında bulunan butonlarına ulaşamıyorsunuz.

Google Asistan'ın yeni tasarımı yayınlandı
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Küçük değişiklikler olarak görülse de Google Asistan’ın geri planda kalan bazı özellikleri daha görünür kılınmak istenmiş. Yeni güncelleme dün itibariyle Google uygulamasının 8.91 versiyonu ile dağıtılmaya başlandı. Şu an için beta aşamasında olan 9.0 sürümüyle birlikte de Google Asistan penceresi yuvarlatılmış köşelere sahip olacak.


https://9to5google.com/2019/01/18/google-assistant-compact-redesign/ Yorum Yaz
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Cute Hentai 4 ay en beğenilen
Çok iyi çalışıyor. Call to mom diyorsun şıp diye valideyi arıyor fakat valide telefonu açmıyor. Google asistan buna bir çözüm bulmalı. :D
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tarama 4 ay
Voice match özelliği hala aktif olmuyor. Bazı forumlarda bazı tavsiyeler ile aktif olsa da bir müddet sonra yine pasif oluyor. "hey Google" ile telefon ekranı kapalıyken bile asistan cevap verebilmesi gerekirken, bu özellik aktif olmuyor.
Voice match özelliği hala aktif olmuyor. Bazı forumlarda bazı tavsiyeler ile aktif olsa da bir müddet sonra yine pasif oluyor. "hey Google" ile telefon ekranı k...
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2 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
SPeaky 4 ay
Ekran açıkken OK ya da Hey Google komutuna tepki vermiyordu artık veriyor.Voice match ekran açıkken aktif oldu bende daha önceden yoktu ana ekranda falan tepki vermiyordu illa uzun basmam gerekiyordu ana ekran tuşuna.Kilit ekranında iken hala tepki yok.
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hasancodek 4 ay
Yüklemeye alıştım ama android versiyonum düşük galiba. yüklemedi :(
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El Fuego 4 ay
Tam bir pil canavari bu asistan. Uyduruk haber akislari, yanlis konumlandirma gibi buglarla dolu. Kapattim, kullanmiyorum.
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khaos 4 ay
Böyle saçmalıklarla oyalıyorlar Asistanın temel görevi telefona elle müdahale edemediğiniz durumlarda (trafik tehlikesi ve cezaları malum) sizin yerinize arama yapma,bilgi sorgulama/verme,sizin için mesaj/mail vs yi sesli olarak okuma/yazma vs dir daha telefonu sesle açamıyoruz. Konum konusunda da rezil durumda hava durumu soruyorum bulunduğum ilin bazen 100 km ötesindeki ili bazen 300 km uzaktaki ili söylüyor.
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Tlg3 4 ay
Vaay guzel
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antique 4 ay
"bana bir şarkı söyler misin?" diyerek bekleyin..
sonuç müthiş ulan :)
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Seyrim 4 ay
Çok ihtiyacımız var böyle şeylere.. Google insanı salak yerine koymaya devam ediyor..
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Askaparta 4 ay
Siri de dahil hala atılacak adım çok. Film gibi yapay zeka bekliyoruz.
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Infinitum 4 ay
Delirttiler beni, şu an iOS'a bağlamış durumdalar, Android 9'da o arama çubuğunu gözümüze sokmak için sanal tuşların hemen üstüne kaldırılamayan arama çubuğu koymuş durumdalar, 1. Sayfada da asistan bilgileri var o da kaldırılamıyor.
Hayatımda o arama çubuğunu kullanmış değilim, asistan bilgisine zaten ihtiyacım yok takvim widgeti kullanıyorum zaten. İlla launcher kurmak zorunda mıyım arkadaş. İşin kötüsü kafama göre launcher da bulamadım 18:9 ekranda 7 satır uygulama gösterecek, alltaki tepside 2x5 uygulama veya Widget koymama izin verecek. Rezalet.
En azından lütuf etmiş de asistanı devre dışı bırakmamıza izin vermişler sağolsunlar. Bence en azından şimdilik arabada kullanırken komut vermek dışında mantıklı bir kullanım alanı yok. Oyuncak sadece.
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dr20mouse 4 ay Infinitum
Launcher'ı değiştirin hocam nova launcher tavsiyemdir. iOS'da böyle bir hakkınız hiç yok.
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FTuberk 4 ay Infinitum
Android one için dediğiniz özellikler kalkıyor. Bunun için uygulamalar gidin orada ana ekran uygulamasının ayarlarına girin göreceksiniz
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baykus_reyis 4 ay
Herkesin Hi/Hey/Ok Google diyerek telefonu açabilmesi saçmalıktan ibaret.
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google, tasarım ve
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