Google Asistan'ın yeni tasarımı yayınlandı

Google, sesli asistanıyla ilgili bazı yeni özellikleri CES 2019’da duyurmuştu. Bu özellikler anlaşmalı havayolu şirketleri ile Google Asistan sayesinde check-in yapma ve otel rezervasyonu ayarlama gibi pek çok yeniliği içeriyor. Geçtiğimiz gün yayınlanmaya başlanan güncelleme ile Google Asistan’ın tasarımında da bazı değişimler oldu.

Google Lens ve klavye butonları ortaya alındı

Google’un telefon kamerası yardımıyla kitap arama, metin algılama, gösterilen ürünü bulma, kısacası çevrenizdeki nesnelerle ilgili bilgi almanızı sağlayan Lens hizmeti orta kısma alınmış. Mikrofon simgesinin sağ kısmında klavye ile giriş yapma butonu, sol kısmında ise Lens özelliği bulunuyor. Ek olarak eskiden üst tarafta bulunan keşfet butonu aşağıya indirilerek daha ulaşılabilir hale gelmiş. Yeni tasarımın bazı sorunları da var. Örneğin Google Lens’e ulaşmak amacıyla Google Asistan’ı açtıysanız ilk başta dinleme özelliği aktif olduğu için mikrofon ve yanında bulunan butonlarına ulaşamıyorsunuz.

Küçük değişiklikler olarak görülse de Google Asistan’ın geri planda kalan bazı özellikleri daha görünür kılınmak istenmiş. Yeni güncelleme dün itibariyle Google uygulamasının 8.91 versiyonu ile dağıtılmaya başlandı. Şu an için beta aşamasında olan 9.0 sürümüyle birlikte de Google Asistan penceresi yuvarlatılmış köşelere sahip olacak.

https://9to5google.com/2019/01/18/google-assistant-compact-redesign/