Android Auto güncellemesi, Google Asistan'ı kullanılamaz hale getirdi

Tam Boyutta Gör Sesli komutlar, Android Auto, Apple CarPlay ve diğer bilgi-eğlence sistemlerinde kilit özellik. Arama başlatma, müziği kontrol etme, varış noktalarını ayarlama ve daha birçok işlem Google Asistan aracılığıyla daha hızlı gerçekleştirilebiliyor. Ancak, Android Auto’yu güncelleyen kullanıcılardan bazıları, sesli komut verdiklerinde “Hay aksi, bir şeyler ters gitti” hata mesajıyla karşılaştıklarını bildirmeye başladı.

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Son güncelleme, Google Asistan’ı bozmuş gibi görünüyor. Sesli komut verilmeden önce de hata mesajı aldıklarını belirten kullanıcılar var. Google’ın destek forumlarında çeşitli başlıklarla bildirilen düzinelerce rapor var ancak net bir çözüm yolu paylaşımı yok. Sorunun Android Auto 11.1 güncellemesi ya da daha büyük olasılıkla yeni Google uygulaması güncellemesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Sorun tüm kullanıcıları etkilemiyor ancak nadir görülen bir durum olmadığı da açık.

Google'ın yakın zamanda sorunu gideren bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

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Yeni Android Auto sorunu: Google Asistan çalışmıyor!