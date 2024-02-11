Android Auto güncellemesi, Google Asistan'ı kullanılamaz hale getirdi

Son güncelleme, Google Asistan’ı bozmuş gibi görünüyor. Sesli komut verilmeden önce de hata mesajı aldıklarını belirten kullanıcılar var. Google’ın destek forumlarında çeşitli başlıklarla bildirilen düzinelerce rapor var ancak net bir çözüm yolu paylaşımı yok. Sorunun Android Auto 11.1 güncellemesi ya da daha büyük olasılıkla yeni Google uygulaması güncellemesinden kaynaklandığı tahmin ediliyor. Sorun tüm kullanıcıları etkilemiyor ancak nadir görülen bir durum olmadığı da açık.
Google'ın yakın zamanda sorunu gideren bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.