Google Assistant artık 5.000'den fazla akıllı ev cihazıyla uyumlu

Google Assistant'ın Siri ve Alexa gibi rakiplerinden çok daha akıllı olduğu sesli komutlarla kontrol edilmesini sağlamak amacıyla kullanıcı deneyimini geliştirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde'ın Siri ve Alexa gibi rakiplerindenolduğu ortaya çıkmıştı . Arama devi evlerdeki tüm cihaz ve aletlerin sadecekontrol edilmesini sağlamak amacıyla kullanıcı deneyimini geliştirmeye çalışıyor.

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Google, dijital asistanının her türlü bağlı cihazla çalışmasını sağlama adına önemli bir ilerleme kaydetti. Şirket yaptığı açıklamada, Assistant'ın artık 5.000'den fazla akıllı ev cihazı ile uyumlu olduğunu duyurdu. Ocak ayında yalnızca 1.500 cihazla uyumlu olduğunu göz önüne alırsak, son birkaç ayda ciddi bir artışın söz konusu olduğu anlaşılıyor.

Google Assistant ile evler daha akıllı hale geliyor

Google Assistant'ın desteklediği cihazlar arasında güvenlik sistemleri, bulaşık makineleri, ışıklar, prizler, termostatlar, fanlar, kilitler, sensörler, kapı zilleri, kameralar, buzdolapları, klimalar, ısıtıcılar vb. gibi birçok akıllı ev aleti var.

Google ayrıca blog yazısında, kullanıcıların Assistant'ı evlerinde en çok TV'de film ve şov programları izlemek ve müzik çalmak için kullandıklarını ortaya koydu. Şirkete göre, "play SportCenter" gibi medya ve eğlence sorguları son altı ayda yüzde 400 arttı.

https://www.blog.google/products/assistant/turning-your-house-smart-home-google-assistant/