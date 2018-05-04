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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google Assistant artık 5.000'den fazla akıllı ev cihazıyla uyumlu

Google yayınladığı blog yazısında, Assistant ile uyumlu cihaz sayısının 5.000'e ulaştığını duyurdu. Dijital asistan artık çok daha fazla sayıda akıllı ev cihazıyla bağlantı kurabiliyor.
1 yıl
2b
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6
Diğer Ev Elektroniği
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Google Assistant'ın Siri ve Alexa gibi rakiplerinden çok daha akıllı olduğu ortaya çıkmıştı. Arama devi evlerdeki tüm cihaz ve aletlerin sadece sesli komutlarla kontrol edilmesini sağlamak amacıyla kullanıcı deneyimini geliştirmeye çalışıyor.
Ayrıca Bkz. "Apple Watch bir kişinin daha hayatını kurtardı"
Google, dijital asistanının her türlü bağlı cihazla çalışmasını sağlama adına önemli bir ilerleme kaydetti. Şirket yaptığı açıklamada, Assistant'ın artık 5.000'den fazla akıllı ev cihazı ile uyumlu olduğunu duyurdu. Ocak ayında yalnızca 1.500 cihazla uyumlu olduğunu göz önüne alırsak, son birkaç ayda ciddi bir artışın söz konusu olduğu anlaşılıyor.

Google Assistant ile evler daha akıllı hale geliyor

Google Assistant'ın desteklediği cihazlar arasında güvenlik sistemleri, bulaşık makineleri, ışıklar, prizler, termostatlar, fanlar, kilitler, sensörler, kapı zilleri, kameralar, buzdolapları, klimalar, ısıtıcılar vb. gibi birçok akıllı ev aleti var.
Google ayrıca blog yazısında, kullanıcıların Assistant'ı evlerinde en çok TV'de film ve şov programları izlemek ve müzik çalmak için kullandıklarını ortaya koydu. Şirkete göre, "play SportCenter" gibi medya ve eğlence sorguları son altı ayda yüzde 400 arttı.

https://www.blog.google/products/assistant/turning-your-house-smart-home-google-assistant/ Yorum Yaz
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sioux 1 yıl en beğenilen
arkadaş whatsap da siri ye konuşarak yazıyor. iphone tek bir hata yapmıyor.
ben Google haritalarda kozyatağı diyorum Konya anlıyor. bir cümleyi yazdırana kadar hevesim kaçıyor. önce şu işi düzeltsin Google sonra fırına buzdolabına geçsin
arkadaş whatsap da siri ye konuşarak yazıyor. iphone tek bir hata yapmıyor.ben Google haritalarda kozyatağı diyorum Konya anlıyor. bir cümleyi yazdırana ka...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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eraycelik80 1 yıl sioux
Herhangi bir hata Yok Google haritalar da
Kozyatağı diyince hemen yazıyor
Hangi cihaz da sorun oluyor bu dediğiniz
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Xtrud 1 yıl sioux
sioux
arkadaş whatsap da siri ye konuşarak yazıyor. iphone tek bir hata yapmıyor.
ben Google haritalarda kozyatağı diyorum Konya anlıyor. bir cümleyi yazdırana kadar hevesim kaçıyor. önce şu işi düzeltsin Google sonra fırına buzdolabına geçsin

Yav he he...
siouxarkadaş whatsap da siri ye konuşarak yazıyor. iphone tek bir hata yapmıyor.ben Google haritalarda kozyatağı diyorum Konya anlıyor. ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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sioux 1 yıl en beğenilen
arkadaş whatsap da siri ye konuşarak yazıyor. iphone tek bir hata yapmıyor.
ben Google haritalarda kozyatağı diyorum Konya anlıyor. bir cümleyi yazdırana kadar hevesim kaçıyor. önce şu işi düzeltsin Google sonra fırına buzdolabına geçsin
3 Yanıt Yanıtla +11
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DarthWorm 1 yıl sioux
Katılıyorum
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eraycelik80 1 yıl sioux
Herhangi bir hata Yok Google haritalar da
Kozyatağı diyince hemen yazıyor
Hangi cihaz da sorun oluyor bu dediğiniz
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Xtrud 1 yıl sioux
sioux
arkadaş whatsap da siri ye konuşarak yazıyor. iphone tek bir hata yapmıyor.
ben Google haritalarda kozyatağı diyorum Konya anlıyor. bir cümleyi yazdırana kadar hevesim kaçıyor. önce şu işi düzeltsin Google sonra fırına buzdolabına geçsin

Yav he he...
1 Yanıt Yanıtla +4
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Intouchable 1 yıl
80 milyon türkiyeyle değil ama. türkçe getirin şuna yahu!
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