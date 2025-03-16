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    Google Asistan dönemi sona eriyor: Yerini Gemini alacak

    Google, önümüzdeki aylarda daha fazla kullanıcının varsayılan asistan uygulaması olarak Gemini'ye geçeceğini ve klasik Google Asistan'ın artık kullanılamayacağını açıkladı.
    Google Asistan dönemi sona eriyor: Yerini Gemini alacak Tam Boyutta Gör
    Google, ilk olarak 2016 yılında tanıttığı Google Asistan uygulamasını terk ediyor. Şirket, önümüzdeki aylarda daha fazla kullanıcının varsayılan asistan uygulaması olarak Gemini'ye geçeceğini ve klasik Google Assistant'ın artık kullanılamayacağını açıkladı.

    Gemini her yere girecek

    Google ayrıca, kulaklıklar, saatler ve otomobilleri de yeni yapay zeka asistanına yükseltmeyi planladığını söyledi. Ek olarka şirket, Gemini'yi hoparlörlerde, TV'lerde ve yayın kutularında sunma planlarını da açıkladı.

    Google Asistan sadece, Gemini'nin minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan çok eski cihazlarda çalışabilecek. Google, bu gereksinimleri Android 10 ve en az 2 GB RAM olarak belirledi.

    Google, Pixel 9 serisini Google Asistan yerine varsayılan olarak Gemini ile piyasaya sürdü. Şirket ayrıca, bu geçişi mümkün kılmak için Gemini'ye zaman içinde Asistan'ın temel yeteneklerini vermeye çalıştı.

    Geçişin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği belli değil, ancak Android 16 ile piyasaya çıkacak cihazların varsayılan olarak Gemini ile gelmesi sürpriz olmayacaktır.

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