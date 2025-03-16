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Tam Boyutta Gör Google, ilk olarak 2016 yılında tanıttığı Google Asistan uygulamasını terk ediyor. Şirket, önümüzdeki aylarda daha fazla kullanıcının varsayılan asistan uygulaması olarak Gemini'ye geçeceğini ve klasik Google Assistant'ın artık kullanılamayacağını açıkladı.

Gemini her yere girecek

Google ayrıca, kulaklıklar, saatler ve otomobilleri de yeni yapay zeka asistanına yükseltmeyi planladığını söyledi. Ek olarka şirket, Gemini'yi hoparlörlerde, TV'lerde ve yayın kutularında sunma planlarını da açıkladı.

Google Asistan sadece, Gemini'nin minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan çok eski cihazlarda çalışabilecek. Google, bu gereksinimleri Android 10 ve en az 2 GB RAM olarak belirledi.

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Google, Pixel 9 serisini Google Asistan yerine varsayılan olarak Gemini ile piyasaya sürdü. Şirket ayrıca, bu geçişi mümkün kılmak için Gemini'ye zaman içinde Asistan'ın temel yeteneklerini vermeye çalıştı.

Geçişin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği belli değil, ancak Android 16 ile piyasaya çıkacak cihazların varsayılan olarak Gemini ile gelmesi sürpriz olmayacaktır.

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Google Asistan dönemi sona eriyor: Yerini Gemini alacak