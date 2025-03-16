Google Asistan dönemi sona eriyor: Yerini Gemini alacak

Gemini her yere girecek
Google ayrıca, kulaklıklar, saatler ve otomobilleri de yeni yapay zeka asistanına yükseltmeyi planladığını söyledi. Ek olarka şirket, Gemini'yi hoparlörlerde, TV'lerde ve yayın kutularında sunma planlarını da açıkladı.
Google Asistan sadece, Gemini'nin minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan çok eski cihazlarda çalışabilecek. Google, bu gereksinimleri Android 10 ve en az 2 GB RAM olarak belirledi.
Google, Pixel 9 serisini Google Asistan yerine varsayılan olarak Gemini ile piyasaya sürdü. Şirket ayrıca, bu geçişi mümkün kılmak için Gemini'ye zaman içinde Asistan'ın temel yeteneklerini vermeye çalıştı.
Geçişin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği belli değil, ancak Android 16 ile piyasaya çıkacak cihazların varsayılan olarak Gemini ile gelmesi sürpriz olmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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