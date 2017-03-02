Google Assistant, birçok yeni cihazın kullanımına sunuldu

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Google, yalnızca birkaç gün önce tüm Android Nougat ve Android Marshmallow kullanıcılarının Google Assistant’ı kullanabileceğini duyurmuştu. Yapay zekalı sanal asistanın yalnızca bir hafta içerisinde kullanıma sunulacağını belirten Google, bugün Google Assistant’ın bazı ülkelerde indirilmeye sunulduğunu açıkladı.

Google Play Hizmetleri’ne ve Android 6.0 veya daha yeni işletim sistemine sahip olan cihazlardan kullanılabilen Google Assistant, tüm bölgelerde kullanıma sunulmasıyla yaklaşık 500 milyon (1.5 milyar aktif Android telefonun yüzde 32'si) potansiyel kullanıcı sayısına ulaşacak.

Önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi ilk etapta Google Assistant’ın yalnızca Amerika, Avustralya, İngiltere gibi ülkelerde kullanıma sunulması planlanıyor. Sanal asistanın ne zaman ülkemize geleceği henüz belli değil.