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Google Assistant, birçok yeni cihazın kullanımına sunuldu

Google Assistant’ın tüm Android Marshmallow ve Nougat kullanan cihazlardan kullanılabileceğini duyuran Google, yapay zekalı sanal asistanın indirilmeye sunulduğunu bildirdi.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Google Assistant, birçok yeni cihazın kullanımına sunuldu
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Google, yalnızca birkaç gün önce tüm Android Nougat ve Android Marshmallow kullanıcılarının Google Assistant’ı kullanabileceğini duyurmuştu. Yapay zekalı sanal asistanın yalnızca bir hafta içerisinde kullanıma sunulacağını belirten Google, bugün Google Assistant’ın bazı ülkelerde indirilmeye sunulduğunu açıkladı.

Google Play Hizmetleri’ne ve Android 6.0 veya daha yeni işletim sistemine sahip olan cihazlardan kullanılabilen Google Assistant, tüm bölgelerde kullanıma sunulmasıyla yaklaşık 500 milyon (1.5 milyar aktif Android telefonun yüzde 32'si) potansiyel kullanıcı sayısına ulaşacak.

Önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi ilk etapta Google Assistant’ın yalnızca Amerika, Avustralya, İngiltere gibi ülkelerde kullanıma sunulması planlanıyor. Sanal asistanın ne zaman ülkemize geleceği henüz belli değil.


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Xan'ela 2 yıl en beğenilen zuhuratbaba
zuhuratbaba
Hindistan'a bile bu tarz uygulamalar bizden önce yayınlanırken Türkiye'ye en son yayınlanıyor bilin bakalım neden?

Milyarın üstünde nüfusu olan ülkeye yayınlanmayıp nereye yayınlanacaktı?
zuhuratbabaHindistan'a bile bu tarz uygulamalar bizden önce yayınlanırken Türkiye'ye en son yayınlanıyor bilin bakalım neden?Mi...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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X-FI 2 yıl
android 5 için niye yok? ayrıca allo'nun içindeki asistan konuşmuyor :D bu daha gelişmişi olacak.
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Giresunlufuk 2 yıl
Türkçe gelsinde kullanalım.
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yoksulseytan22 2 yıl
Android lollipop a niye gelmiyor? Lollipop ile Marshmallow arasında çok büyük fark vardı da, biz mi görmedik?
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shadowtr 2 yıl
Google Allo yükleyin asistan içinde gömülü zaten.
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Mesudum 2 yıl
Eskilerin bir lafı vardır:
İnsanoğlu yavrusunu beslerken koyun gibi olmalı, süzülmüş, işlenmiş, tertemiz süt vermeli.
Bir kuşun yavrusunu beslediği gibi bulamaç haline gelmiş, oradan buradan ne varsa toplanmış pis karışımı değil.
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sadrag 2 yıl
Google ve Iphone'un kullanıcı kitlesi ve sayısına bakarak diyebilirim ki Google asistan Siri'den çok daha hızlı gelişecektir..
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kadirirdem 2 yıl
Türkçe dil desteği gelmezse hiçbir işe yaramaz...
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ozbey08 2 yıl
adroid one öncelik yok mu?
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Whippoorwill 2 yıl
Ülkemizde aktif olsa dahi vazgeçilmez olmayacağı kesin.
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shadowmexo 2 yıl
Türkçe dil acilen gelmeli.
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