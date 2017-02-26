Google Assistan, Nougat ve Marshmallow kullanan tüm telefonlardan kullanılabilecek

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Google, Android Nougat ve Android Mashmallow işletim sistemlerini kullanan tüm akıllı telefonların Google Assistant’ı kullanabileceğini duyurdu. Yapay zeka teknolojili sanal asistanının kullanıma sunulmasıyla ilgili olarak Google, şu açıklamayı paylaştı:

“Google Assistant bu hafta içerisinde Amerika’da, Avustralya’da, İngiltere’de ve Kanada’da İngilizce dilinde kullanıma sunulacak. Ardından Almanya’da Almanca olarak kullanılabilecek. Gelecek dönemlerde daha fazla dil ekleyeceğiz.”

Yukarıda bulunan açıklamadan da anlaşılabildiği gibi Google Assistant’ın Türkiye’de (Türkçe olarak) kullanıma sunulacağı tarih henüz belli değil. Google, sanal asistanın farklı bir dil üzerinden kullanılıp kullanılmayacağına dair net bir açıklama da yapmadı.

Bu açıklamanın yanı sıra Google, sanal asistanın hızlı erişim şeklini de değiştirdiklerini duyurdu. Google Assistant kullanıcıları, artık sadece Home tuşuna basılı tutarak sanal asistanı kullanabilecekler. Bu güncellemeden önce ana ekrandaki mikrofon ikonuna dokunmak veya “OK Google” komutunu kullanmak gerekiyordu.

http://www.theverge.com/2017/2/26/14728594/google-assistant-android-phones-marshmallow-nougat-rollout