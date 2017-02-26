Google Assistan, Nougat ve Marshmallow kullanan tüm telefonlardan kullanılabilecek

“Google Assistant bu hafta içerisinde Amerika’da, Avustralya’da, İngiltere’de ve Kanada’da İngilizce dilinde kullanıma sunulacak. Ardından Almanya’da Almanca olarak kullanılabilecek. Gelecek dönemlerde daha fazla dil ekleyeceğiz.”
Yukarıda bulunan açıklamadan da anlaşılabildiği gibi Google Assistant’ın Türkiye’de (Türkçe olarak) kullanıma sunulacağı tarih henüz belli değil. Google, sanal asistanın farklı bir dil üzerinden kullanılıp kullanılmayacağına dair net bir açıklama da yapmadı.
Bu açıklamanın yanı sıra Google, sanal asistanın hızlı erişim şeklini de değiştirdiklerini duyurdu. Google Assistant kullanıcıları, artık sadece Home tuşuna basılı tutarak sanal asistanı kullanabilecekler. Bu güncellemeden önce ana ekrandaki mikrofon ikonuna dokunmak veya “OK Google” komutunu kullanmak gerekiyordu.
http://www.theverge.com/2017/2/26/14728594/google-assistant-android-phones-marshmallow-nougat-rollout Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnterrail ile 28 AB ülkesinin 20 tanesinde, İskandinavya'da, Rusya, Avusturalya, Japonya ve Amerika dahil olmak üzere dünyanın yarısını gezmiş bir gezgin olarak AB'nin en boktan ülkelerinde bile Google'ın tüm servisleri çalışıyor hatta Edirne'den Yunanistan'a geçin Google'ın Türkiye'de çalışmayan tüm servisleri açılıyor. Örneğin, bir yere gitmek istediğimde oranın sadece posta kodunu yazıyorum ve hangi otobüsle hangi duraktan gideceğimi, nerede inip nereden yürüyeceğimi ve OTOBÜSÜN NE ZAMAN GELECEĞİNİ bile Google Maps çok ayrıntılı bir şekilde gösteriyor.
Bugüne kadar Google Maps benim elim ayağım, gözüm kulağım oldu onun sayesinde dünyanın yarısını gezdim ve hiç kaybolmadım! Kimseye de yol sorma ihtiyacı duymadım. Daha Türkiye 4G'ye geçme hazırlıkları yaparken ben Japonya'da 4G ile 100Mbps'e yakın hızlar görüyordum hem de sudan ucuz komik rakamlara...
Buradan Google'a bok atmadan önce dünyanın Türkiye'den ibaret olmadığını öğrenin ve at gözlüklerinizi çıkartın...