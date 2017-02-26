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Google Assistan, Nougat ve Marshmallow kullanan tüm telefonlardan kullanılabilecek

Google Assistant’ın, Android Nougat ve Android Marshmallow işletim sistemlerini kullanan tüm akıllı telefonların kullanımına sunulacağı duyuruldu. Sanal asistan bu hafta kullanıma sunulacak.
2 yıl
5,4b
1
14
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Google Assistan, Nougat ve Marshmallow kullanan tüm telefonlardan kullanılabilecek
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Google, Android Nougat ve Android Mashmallow işletim sistemlerini kullanan tüm akıllı telefonların Google Assistant’ı kullanabileceğini duyurdu. Yapay zeka teknolojili sanal asistanının kullanıma sunulmasıyla ilgili olarak Google, şu açıklamayı paylaştı:

Google Assistant bu hafta içerisinde Amerika’da, Avustralya’da, İngiltere’de ve Kanada’da İngilizce dilinde kullanıma sunulacak. Ardından Almanya’da Almanca olarak kullanılabilecek. Gelecek dönemlerde daha fazla dil ekleyeceğiz.

Yukarıda bulunan açıklamadan da anlaşılabildiği gibi Google Assistant’ın Türkiye’de (Türkçe olarak) kullanıma sunulacağı tarih henüz belli değil. Google, sanal asistanın farklı bir dil üzerinden kullanılıp kullanılmayacağına dair net bir açıklama da yapmadı.

Bu açıklamanın yanı sıra Google, sanal asistanın hızlı erişim şeklini de değiştirdiklerini duyurdu. Google Assistant kullanıcıları, artık sadece Home tuşuna basılı tutarak sanal asistanı kullanabilecekler. Bu güncellemeden önce ana ekrandaki mikrofon ikonuna dokunmak veya “OK Google” komutunu kullanmak gerekiyordu.


http://www.theverge.com/2017/2/26/14728594/google-assistant-android-phones-marshmallow-nougat-rollout Yorum Yaz
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deniz.gokcen 2 yıl en beğenilen
Bu forumdaki bazı insanlar cidden çok cahil. Beyefendi Yozgat'ta, Bağcılar'da falan oturuyor ama Google servislerinin çalışmasından şikayetçi...
İnterrail ile 28 AB ülkesinin 20 tanesinde, İskandinavya'da, Rusya, Avusturalya, Japonya ve Amerika dahil olmak üzere dünyanın yarısını gezmiş bir gezgin olarak AB'nin en boktan ülkelerinde bile Google'ın tüm servisleri çalışıyor hatta Edirne'den Yunanistan'a geçin Google'ın Türkiye'de çalışmayan tüm servisleri açılıyor. Örneğin, bir yere gitmek istediğimde oranın sadece posta kodunu yazıyorum ve hangi otobüsle hangi duraktan gideceğimi, nerede inip nereden yürüyeceğimi ve OTOBÜSÜN NE ZAMAN GELECEĞİNİ bile Google Maps çok ayrıntılı bir şekilde gösteriyor.
Bugüne kadar Google Maps benim elim ayağım, gözüm kulağım oldu onun sayesinde dünyanın yarısını gezdim ve hiç kaybolmadım! Kimseye de yol sorma ihtiyacı duymadım. Daha Türkiye 4G'ye geçme hazırlıkları yaparken ben Japonya'da 4G ile 100Mbps'e yakın hızlar görüyordum hem de sudan ucuz komik rakamlara...
Buradan Google'a bok atmadan önce dünyanın Türkiye'den ibaret olmadığını öğrenin ve at gözlüklerinizi çıkartın...
Bu forumdaki bazı insanlar cidden çok cahil. Beyefendi Yozgat'ta, Bağcılar'da falan oturuyor ama Google servislerinin çalışmasından şikayetçi...İnterrail i...
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4 Yanıt Yanıtla +5
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YolumBilgelik 2 yıl
Şu eklediğim resimdeki bölüm Türkçe dilini desteklemedikten sonra Android 4'e bile gelse bizim için bir anlamı yok.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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KraftMK 2 yıl
İşte bu hatadan dönmektir. Zaten Android ios kadar düzenli değil birde bazi ozellikler bazi modellere veriliyordu
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Giresunlufuk 2 yıl
Türkçe olarak gelmesini bir an önce bekliyoruz.
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deniz.gokcen 2 yıl en beğenilen
Bu forumdaki bazı insanlar cidden çok cahil. Beyefendi Yozgat'ta, Bağcılar'da falan oturuyor ama Google servislerinin çalışmasından şikayetçi...
İnterrail ile 28 AB ülkesinin 20 tanesinde, İskandinavya'da, Rusya, Avusturalya, Japonya ve Amerika dahil olmak üzere dünyanın yarısını gezmiş bir gezgin olarak AB'nin en boktan ülkelerinde bile Google'ın tüm servisleri çalışıyor hatta Edirne'den Yunanistan'a geçin Google'ın Türkiye'de çalışmayan tüm servisleri açılıyor. Örneğin, bir yere gitmek istediğimde oranın sadece posta kodunu yazıyorum ve hangi otobüsle hangi duraktan gideceğimi, nerede inip nereden yürüyeceğimi ve OTOBÜSÜN NE ZAMAN GELECEĞİNİ bile Google Maps çok ayrıntılı bir şekilde gösteriyor.
Bugüne kadar Google Maps benim elim ayağım, gözüm kulağım oldu onun sayesinde dünyanın yarısını gezdim ve hiç kaybolmadım! Kimseye de yol sorma ihtiyacı duymadım. Daha Türkiye 4G'ye geçme hazırlıkları yaparken ben Japonya'da 4G ile 100Mbps'e yakın hızlar görüyordum hem de sudan ucuz komik rakamlara...
Buradan Google'a bok atmadan önce dünyanın Türkiye'den ibaret olmadığını öğrenin ve at gözlüklerinizi çıkartın...
4 Yanıt Yanıtla +5
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LambayaFunfDe 2 yıl deniz.gokcen
deniz.gokcen

Bu forumdaki bazı insanlar cidden çok cahil. Beyefendi Yozgat'ta, Bağcılar'da falan oturuyor ama Google servislerinin çalışmasından şikayetçi...

İnterrail ile 28 AB ülkesinin 20 tanesinde, İskandinavya'da, Rusya, Avusturalya, Japonya ve Amerika dahil olmak üzere dünyanın yarısını gezmiş bir gezgin olarak AB'nin en boktan ülkelerinde bile Google'ın tüm servisleri çalışıyor hatta Edirne'den Yunanistan'a geçin Google'ın Türkiye'de çalışmayan tüm servisleri açılıyor. Örneğin, bir yere gitmek istediğimde oranın sadece posta kodunu yazıyorum ve hangi otobüsle hangi duraktan gideceğimi, nerede inip nereden yürüyeceğimi ve OTOBÜSÜN NE ZAMAN GELECEĞİNİ bile Google Maps çok ayrıntılı bir şekilde gösteriyor.
Bugüne kadar Google Maps benim elim ayağım, gözüm kulağım oldu onun sayesinde dünyanın yarısını gezdim ve hiç kaybolmadım! Kimseye de yol sorma ihtiyacı duymadım. Daha Türkiye 4G'ye geçme hazırlıkları yaparken ben Japonya'da 4G ile 100Mbps'e yakın hızlar görüyordum hem de sudan ucuz komik rakamlara...

Buradan Google'a bok atmadan önce dünyanın Türkiye'den ibaret olmadığını öğrenin ve at gözlüklerinizi çıkartın...

boş yapma
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MaFiAMaX 2 yıl deniz.gokcen
Orijinalden alıntı: deniz.gokcen

Bu forumdaki bazı insanlar cidden çok cahil. Beyefendi Yozgat'ta, Bağcılar'da falan oturuyor ama Google servislerinin çalışmasından şikayetçi...

İnterrail ile 28 AB ülkesinin 20 tanesinde, İskandinavya'da, Rusya, Avusturalya, Japonya ve Amerika dahil olmak üzere dünyanın yarısını gezmiş bir gezgin olarak AB'nin en boktan ülkelerinde bile Google'ın tüm servisleri çalışıyor hatta Edirne'den Yunanistan'a geçin Google'ın Türkiye'de çalışmayan tüm servisleri açılıyor. Örneğin, bir yere gitmek istediğimde oranın sadece posta kodunu yazıyorum ve hangi otobüsle hangi duraktan gideceğimi, nerede inip nereden yürüyeceğimi ve OTOBÜSÜN NE ZAMAN GELECEĞİNİ bile Google Maps çok ayrıntılı bir şekilde gösteriyor.
Bugüne kadar Google Maps benim elim ayağım, gözüm kulağım oldu onun sayesinde dünyanın yarısını gezdim ve hiç kaybolmadım! Kimseye de yol sorma ihtiyacı duymadım. Daha Türkiye 4G'ye geçme hazırlıkları yaparken ben Japonya'da 4G ile 100Mbps'e yakın hızlar görüyordum hem de sudan ucuz komik rakamlara...

Buradan Google'a bok atmadan önce dünyanın Türkiye'den ibaret olmadığını öğrenin ve at gözlüklerinizi çıkartın...

Allah'tan siz varsınız da forumun ve ülkenin cahillik seviyesini kurtarıyorsunuz. Ben ve benim gibi şikayet edenler ülkemizde bu hizmetlerin neden geciktiğini soruyor, bundan şikayet ediyor.
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V4LKyR 2 yıl deniz.gokcen
deniz.gokcen

Bu forumdaki bazı insanlar cidden çok cahil. Beyefendi Yozgat'ta, Bağcılar'da falan oturuyor ama Google servislerinin çalışmasından şikayetçi...

İnterrail ile 28 AB ülkesinin 20 tanesinde, İskandinavya'da, Rusya, Avusturalya, Japonya ve Amerika dahil olmak üzere dünyanın yarısını gezmiş bir gezgin olarak AB'nin en boktan ülkelerinde bile Google'ın tüm servisleri çalışıyor hatta Edirne'den Yunanistan'a geçin Google'ın Türkiye'de çalışmayan tüm servisleri açılıyor. Örneğin, bir yere gitmek istediğimde oranın sadece posta kodunu yazıyorum ve hangi otobüsle hangi duraktan gideceğimi, nerede inip nereden yürüyeceğimi ve OTOBÜSÜN NE ZAMAN GELECEĞİNİ bile Google Maps çok ayrıntılı bir şekilde gösteriyor.
Bugüne kadar Google Maps benim elim ayağım, gözüm kulağım oldu onun sayesinde dünyanın yarısını gezdim ve hiç kaybolmadım! Kimseye de yol sorma ihtiyacı duymadım. Daha Türkiye 4G'ye geçme hazırlıkları yaparken ben Japonya'da 4G ile 100Mbps'e yakın hızlar görüyordum hem de sudan ucuz komik rakamlara...

Buradan Google'a bok atmadan önce dünyanın Türkiye'den ibaret olmadığını öğrenin ve at gözlüklerinizi çıkartın...

Çok güzel bir yorum. Sizin sayenizde ülkemizin ne kadar düşük bir seviyede olduğunu tekrar öğrenmiş olduk, sağolun.
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khytr89 2 yıl
apple'a fahiş fiyatları, gereksiz kısıtlamaları ve var olanı süslü kelimelerle allayıp pullayıp yeni bulmuş gibi lanse etmesi gibi şeyler için kızıyorum falan ama Türkçe olarak ilk sanal asistanı Türk halkına sunması gerçekten takdiri hak ediyor.
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Rensjem 2 yıl
Güzel haber
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MaFiAMaX 2 yıl
Apple'ın yıllardır sunduğu hizmeti yeni yeni sunacaklar. Sorsanız dünyanın en büyük yazılım firmalarından biri. Mühendislerini uc uca eklesek güneşe varırlar.
Harita hizmeti de yıllarca Yandex'in yanına bile yaklaşamadı.
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Kefelon 2 yıl
Google Search hali hazırda Türkçe algılayabiliyor zaten. Google Asistana entegre etmek çok zaman almaz. İlk başta çıkar mı bilmem ama 1-2 ay içinde Türkçeleşmiş olur kesinlikle.
Bu arada diğer Android üreticileride asistan yapmaya çalışacağına Google'a destek vermeye çalışsa keşke. Nede olsa hangi firma yaparsa yapsın tüm android kullanıcıları olarak kullanabileceğiz. Market'e yüklemeseler bile xda forumdan birileri hazırlar apk yayınlar :D
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mehmedaltair 2 yıl
Yazık garibim lg de o kadar pixel harici telefonlarda ilk google asistanı biz kullandık demişti
Onlar g6'yı satışa çıkarana kadar herkes deneyip hevesini alır artık
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