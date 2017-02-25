Google Assistant “Sence en iyi film dalında Oscar ödülünü kim kazanacak?” sorusuna “Benim adayım Arrival. Çeviriyle alakalı bir film ilgi alanıma giriyor. Ayrıca uzaylıları da çok beğendim,” şeklinde cevap veriyor.
Alexa ise aynı soruya “Bu sene en iyi filmi seçmek zor. La La Land ve Moonlight’ı çok beğendim. Her iki film de bu kadar iyi oldukları için tebriği hak ediyor, ancak ben La La Land’ın ödülü alacağını düşünüyorum,” cevabını veriyor.
Google Assistant, en iyi aktör ve aktris dallarında Denzel Washington ve Ruth Negga’nın ödül alacağını düşünüyor. Öte yandan Alexa, Emma Stone’un en iyi aktris ödülünü alacağından emin, fakat en iyi aktör ödülünün Denzel Washington’a mı, yoksa Casey Affleck’e mi gideceği konusunda net bir fikre sahip değil.
Hangi yapay zekanın tahmininin doğru çıkacağını yarın 17:30’da (PT) başlayacak törende öğreneceğiz.
http://venturebeat.com/2017/02/25/google-assistant-picks-arrival-for-oscars-best-picture-alexa-likes-la-la-land/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
la la land toplar ödülleri
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