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Google Assistant ve Alexa, Oscar alacak isimleri ve filmi tahmin ettiler

89. Akademi Ödülleri yarın sahiplerini bulacak. Google Assistant ve Alexa, yapay zeka teknolojileriyle etkinlikte ödül alacak oyuncuları ve yapımları tahmin ettiler.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,1b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Google Assistant ve Alexa, Oscar alacak isimleri ve filmi tahmin ettiler
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Google’ın yapay zeka teknolojisi Google Assistant ve Amazon’un yapay zeka teknolojisi Alexa, yarın düzenlenecek olan 89. Akademi Ödülleri’nde Oscar alacak filmi ve oyuncuları tahmin ettiler. En iyi film, en iyi aktör ve en iyi aktris dallarında ödül alacak isimleri tahmin eden yapay zekalar, kendilerine yöneltilen sorulara farklı cevaplar verdiler.

Google Assistant “Sence en iyi film dalında Oscar ödülünü kim kazanacak?” sorusuna “Benim adayım Arrival. Çeviriyle alakalı bir film ilgi alanıma giriyor. Ayrıca uzaylıları da çok beğendim,” şeklinde cevap veriyor.

Alexa ise aynı soruya “Bu sene en iyi filmi seçmek zor. La La Land ve Moonlight’ı çok beğendim. Her iki film de bu kadar iyi oldukları için tebriği hak ediyor, ancak ben La La Land’ın ödülü alacağını düşünüyorum,” cevabını veriyor.

Google Assistant, en iyi aktör ve aktris dallarında Denzel Washington ve Ruth Negga’nın ödül alacağını düşünüyor. Öte yandan Alexa, Emma Stone’un en iyi aktris ödülünü alacağından emin, fakat en iyi aktör ödülünün Denzel Washington’a mı, yoksa Casey Affleck’e mi gideceği konusunda net bir fikre sahip değil.

Hangi yapay zekanın tahmininin doğru çıkacağını yarın 17:30’da (PT) başlayacak törende öğreneceğiz.


http://venturebeat.com/2017/02/25/google-assistant-picks-arrival-for-oscars-best-picture-alexa-likes-la-la-land/ Yorum Yaz
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blackzeros 2 yıl en beğenilen

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Mcraeconrad 2 yıl
İddaa'da banko kupon yapacak yakında :)
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veleciraptor 2 yıl
İkisi de çuvalladı :)
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dokuzcanlicanavar 2 yıl
alexa doğru bilecek gibi müzikal aday olursa alır genelde
la la land toplar ödülleri
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darkdiva 2 yıl
Alexa tutturacak gibi görünüyor. Google sallamış :)
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orientem 2 yıl
Google tahmin yapmamış ürün yerleştirme yapmış bence
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nefendim 2 yıl orientem
orientem
Google tahmin yapmamış ürün yerleştirme yapmış bence


Hangi ürün Siri yok
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blackzeros 2 yıl en beğenilen

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Biyturs_OnSr 2 yıl
Başlığı görünce ödüller verildi de, yapay zeka doğru tahmin etti zannettim.
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Eeltorm 2 yıl
Eskiden insanlar kendi aralarında tahmin ederdi şimdi birde yapay zekaların tahminlerini konuşur olduk şu işe bak.
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