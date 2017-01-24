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2017 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

26 Şubat'ta sahiplerini bulacak olan 89.Akademi Ödülleri (Oscarlar) için adaylar açıklandı. Bu yılın Oscar adaylıklarına tam 14 dalda aday gösterilen La La Land damga vurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
18,3b
1
44
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscarlar, bu yıl 89.kez sahiplerini bulacak. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) üyelerinin oyları ile belirlenen adaylar, bugün düzenlenen etkinlik ile açıklandı.
Bu yıl Oscar yarışının favorileri arasında yer alan ve Altın Küre Ödülleri'nde de müzikal/komedi kategorisinde en iyi film ödülüne layık görülen La La Land, tam 14 dalda Oscar'a aday gösterilerek, Titanic ve Ben-Hur'a ait rekora ortak oldu. Bu yılki Oscar yarışında öne çıkan bir diğer film olan Moonlight ise 8 dalda Oscar'a aday gösterildi. 
Oscar adayları arasında her zaman olduğu gibi bazı sürprizler olsa da, bu yıl adayların büyük bölümü tahminlere uygun şekilde sıralandı. Bu yılki adaylıklar arasında belki de en büyük sürpriz Amy Adams'ın Arrival filmindeki rolü ile en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilmemesiydi. Bu dalda favoriler arasında gösterilen Adams'ın yerine, Altın Küre Ödülleri'ndeki etkileyici konuşması ile sinema dünyasını bir kez daha kendisine hayran bırakan Meryl Streep aday gösterildi.
26 Şubat'ta düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak 89.Akademi Ödülleri için yarışacak adayların tam listesi şu şekilde:
2017 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı
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En İyi Film
Arrival
Fences
Hacksaw Ridge
Hidden Figures
La La Land
Lion
Manchester By The Sea
Moonlight

En İyi Yönetmen
Denis Villeneuve, Arrival
Mel Gibson, Hacksaw Ridge
Damien Chazelle, La La Land
Kenneth Lonergan, Manchester By The Sea
Barry Jenkins, Moonlight

En İyi Kadın Oyuncu
Isabelle Huppert, Elle
Ruth Negga, Loving
Natalie Portman, Jackie
Emma Stone, La La Land
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

En İyi Erkek Oyuncu
Casey Affleck, Manchester By The Sea
Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
Ryan Gosling, La La Land
Viggo Mortensen, Captain Fantastic
Denzel Washington, Fences

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Viola Davis, Fences
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea
2017 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı
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En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mahershala Ali, Moonlight
Jeff Bridges, Hell Or High Water
Lucas Hedges, Manchester By The Sea
Dev Patel, Lion
Michael Shannon, Nocturnal Animals

En İyi Uyarlama Senaryo
Arrival
Fences
Hidden Figures
Lion
Moonlight

En İyi Orijinal Senaryo
Hell Or High Water
La La Land
The Lobster
Manchester By The Sea
20th Century Women

En İyi Görüntü Yönetimi
Arrival
La La Land
Moonlight
Lion
Silence

En İyi Müzik
Jackie
La La Land
Lion
Moonlight
Passenger

2017 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı
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En İyi Görsel Efekt
Deepwater Horizon
Doctor Strange
Rogue One: A Star Wars Story
The Jungle Book
Kubo And The Two Strings

En İyi Kurgu
Arrival
Hacksaw Ridge
Hell Or High Water
La La Land
Moonlight

En İyi Makyaj
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
Suicide Squad

En İyi Yapım Tasarımı
Arrival
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Hail, Caesar
La La Land
Passengers

En İyi Kostüm Tasarımı
Allied
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land

En İyi Orijinal Şarkı
Audition, La La Land
Can’t Stop The Feeling, Trolls
City Of Stars, La La Land
The Empty Chair, Jim: The James Foley Story
How Far I’ll Go, Moana

En İyi Ses Kurgusu
Arrival
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully

En İyi Ses Miksajı
Arrival
Hacksaw
La La Land
Rogue One: A Star Wars Story
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi

2017 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı
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En İyi Animasyon Film
Kubo And The Two Strings
Moana
My Life As A Zuccini
The Red Turtle
Zootopia

Yabancı Dilde En İyi Film
Land Of Mine, Danimarka
A Man Called Ove, İsveç
The Salesman, İran
Tanna, Avustralya
Toni Erdmann, Almanya

En İyi Belgesel
Fire At Sea
I Am Not Your Negro
Life Animated
OJ: Made In America
13th

En İyi Kısa Belgesel
Extremis
4.1 Miles
Joe’s Violin
Watani: My Homeland
The White Helmets

En İyi Kısa Film
Ennemis Interieurs
La Femme et le TGV
Silent Nights
Sing
Timecode

En İyi Kısa Film (Animasyon)
Blind Vaysha
Borrowed Time
Pear Cider And Cigarettes
Pearl
Piper

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bekle yan çarı getiriyom 2 yıl en beğenilen absamet
absamet
La La Land neya kafa mı buluyor bunlar milletle :)

aynen onun yerine cennet mahallesi olmalıydı. en iyi erkek oyuncu da götüngenli ethem bence
absametLa La Land neya kafa mı buluyor bunlar milletle :)aynen onun yerine cennet mahallesi olmalıydı. en iyi erkek oyuncu da g...
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Yanıtla +35
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GoldPunch 2 yıl
4. sınıf sinema öğrencisiyim. Allah'ın izniyle bu dönem mezun olacağım ama hala La La Land'in neden bu kadar çok sevildiğini anlamadım. Sinema'da izledim güzel bir film ama fazla abartılıyor.
4. sınıf sinema öğrencisiyim. Allah'ın izniyle bu dönem mezun olacağım ama hala La La Land'in neden bu kadar çok sevildiğini anlamadım. Sinema'da izledim güzel...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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JusticeLeague 2 yıl
la la land ne la, osuruk..
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2 Avatar Avatar
cervinff 2 yıl
evet güncelleyelim bu haftasonu ödül töreni var. Şunu neden Pazar akşamı yaparlar anlamıyorum. Ctesi yapsalar da izleseydik. Yine ertesi günün haberlerinden öğreneceğiz anlaşılan. Pazartesi sabahın köründe uykusundan feragat edecekler canlı izler ancak.
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cervinff 2 yıl
manchester by the sea filminin türkçe altyazısı bir türlü bulamadım. izlemek istiyorum ama. Altyazı linki verebilecek var mı?
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GunslingeR085 2 yıl
The accountant neden yok listede anlamış değilim.
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elllfbill 2 yıl
En iyi erkek oyuncu Ryan gosling
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Yazmayı_Severim 2 yıl
En iyi filmi dalında adayım La La Land. Göze, kulağa ve birçok duyguya hitap ediyor film. Renklerin kullanımı, görsel çeşitlilik ve müthiş kompozisyonlar seyir zevkini arttırıyor, işin müzikal kısmı da eminim birçok izleyiciyi tatmin etmiştir ki müzikal filmlerden hiç haz etmeyen benim bile hoşuma gitti
La La Land'te ilginç bir şey fark ettim sanki hollywood filmlerinde görmeye alışık olduğumuz tüm "klişe"leri ki bunu "kurgu" olarak da düzeltebiliriz, bünyesinde toplamış. Filmdeki hayalperest karakterler ve atmosfer, sondaki ters köşe, hayallerine kavuşan bir karakter, yoksulluktan zenginliğe yolculuk, yıldızlara uçuşta kullanılan görsel "effect" vs Sanki hollywood'un bir özeti gibi film
Manchester by the Sea, gerçekten çok iyi bir film ancak La La Land gibi bir çeşitliliği yok sadece belirli bir duyguya hitap ediyor ve kendi adıma konuşmak gerekirse görsellik ve genel anlamda müzik adına pek bir şey vermiyor izleyiciye
Filme dair gördüğüm tek sıkıntı oyunculuk, en iyi film dalında adayım müzikal yapım ancak oyunculukta umarım Casey Affleck ulaşır oscar'a
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cervinff 2 yıl Yazmayı_Severim
La la land'ın göze kulağa ve birçok duyguya hitap ettiği bir gerçek. Çok da başarılı olmuş. Renklerin canlılığı gece çekimlerinde bile kaybolmamış. Yalnız bir kaç karede teknik hatalar gördüm. Mahsus mu bırakılmış bilmiyorum, kenarlarda lensten kaynaklanan yamulma ve vignette etkisi vardı. Buna rağmen kurgu ve sinematografik dallarda ve sesle ilgili oscarcıkları alacağını tahmin ediyorum. En iyi filmi alır mı bilemiyorum bence o kadar garanti değil. Müzikal filmleri hiç sevmem normalde, "Sefiller"de yarısında kapattım dayanamadım mesela. Ama La La land ı izlemesi keyifliydi diyebilirim.
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cervinff 2 yıl
9 tane en iyi film adayı var. Bu da demek oluyor ki heykelciği kapmak o kadar kolay olmayacak. Adilane mi değil mi tartışmaları yine devam edecek ama bence La La Land öyle beklenildiği gibi silip süpüremeyebilir.
Biz Türk sinema seyircisi olarak yabancılarca önemsiz kabul edilebilecek görsel efekt oscarına nedense çok önem veriyoruz. Hatta en iyi film oscarı alsın diye tezahürat bile yaparız.
İsterseniz herkes tahminlerini yazsın bakalım kim daha fazla tutturacak? Ayrıca oylama yapan bir site var mı? eskiden ntvmsnbc de yarışma yapılıyordu
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Tom Waits 2 yıl
Yine gömen gömene bakıyorum da. Maşaallah, her zamanki gibi çok bilmişliğimizden taviz vermiyoruz. Aynen devam
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Ed Wood 2 yıl Tom Waits
Tom Waits
Yine gömen gömene bakıyorum da. Maşaallah, her zamanki gibi çok bilmişliğimizden taviz vermiyoruz. Aynen devam


Eleştiren, eleştirdiği şeyin arkasını doldurabiliyorsa sonuna kadar bu hakkını kullanabilir. Olumsuz eleştiri sağlamsa hiçbir sıkıntı yok. Ama özellikle bizim insanımız hiçbir şey okumadan, bir şeyi araştırmadan ve bilgi sahibi olmadan rastgele eleştiriyor. Bunu da öyle mantıksız sebeplerle bağdaştırıyor ki, kendini haklı görebiliyor maalesef. Bir üye mesela yukarıda bir filmin miksajının, filmin müziğiyle aynı olduğunu; sadece ödül sayısı artsın diye kendi kafalarınca verildiğini söylüyor. Bu; daha adaya varmadan taş atıp, palmiye ağacından hindistan cevizi düşürmeye çalışmak gibi bir şey.
Oscar ödül töreni film kavramının dışında, politik ve magazinsel durumları da beraberine alıyor. Çünkü film izleyicilerinin genel olarak toplandığı tek ödül törenidir. Kırmızı halı, şöhretli kişiler, tanıdık simalar derken olay birden 'mutlaka izlenmesi gereken' tören haline geliyor. Bu kadar unsur varken hala daha Oscar'dan 'gerçek' film perspektifiyle ödül dağıtmasını bekleyenler var. Yıllardır değişmedi, değişmeyecek de. Hiçbir kişi Cannes Film Festivali hakkında böyle yorumlar yapamaz. Çünkü ne izledikleri filmlerin türü burayı kabul ediyor ne de ilgilerini çekiyor insanların.
Buradaki akademi üyelerinin çoğu zaten ömürlük isimler. Bir defa üye seçildiğin taktirde ömür boyu burada üye olarak kalıyorsun. 75 yaşında belki kafasında Hollywood klasizmini, Amerikan rüyasını arayan adam da burada üye yani. 2011'de The Artist filmi de böyle çok tartışıldı. Sessiz sinema alanında o keşmekeşi, prodüksiyonu ve görselliği yansıttığı için verdiler ödülü. Aynısı bu yıl La La Land için geçerli. Birçok müzikal vardır bu anlamda. Ancak bunun içine plan sekansları, kurguyu, set dizaynını ve sinematografi gibi 'teknik' detayları ekleyip; insanlara belli bir neşeyle umut aşıladığı için rekor kırdı. Irkçılık, propaganda ve bahsettiğim unsurlar yıllardan beri zaten burada mevcut.
Ben müzikal sevmem bu filmin nesine ödül veriyorlar diye düşünüp de işin içinden sıyrılmak da var tabii. Film ödülleri birçok subjektif açıdan değerlendirilir burada. Fazla da kafa şişirmek istemiyorum ama bu 'boş' yorumlardan daraldım gerçekten.
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Zuko 2 yıl
Snowden de olsaydi keske adaylar arasinda, cok guzel film.
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PHI 2 yıl
Uzun zamandır şöyle bütün ödülleri toplayan bir film yok. Bu sene akademi bunu yapacak sanırım. Ed'in bahsettiği gibi magazinsel boyutu öne çıkaracaklar.
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Andres Escobar 2 yıl
saçmalık abicim tamam güzel filmde 14 dalda oscar adaylığı nedir allah aşkına
Geçen sene %80 lik bi oran tutturmuştum bu sene %90 yapabilecem gibi
gerçektende bomboşş bir sinema yılı oldu istisnalar hariç
95-05 arası gerçektende sinema altın çağını yaşamış şuan daha iyi anlıyorum
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cervinff 2 yıl Andres Escobar
Tırt dallarda bir sürü oscar adaylığı var. En iyi özgün şarkı, en iyi film müziği, en iyi ses miksajı, en iyi ses kurgusu nedir Allah aşkına hepsi aynı şey. 1 tane şarkı 1 tane kurguya verirsin diğer ikisi sırf ödül sayısı artsın diye.
La la land ı dün seyrettim. Öyle aman aman oscarlık değil yani. Görüntüler müzikler danslar güzel senaryo yaramaz. Hadi erkek oyuncu neyse de Emma Stone hiç oynayamamış yahu, aynı filmdeki gibi niye aday anlamadım. Oscarı alırsa kafayı yerim.
Hidden figures gerçekten başarılı. Benim oyum "Hidden Figures"
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