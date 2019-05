2017 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscarlar, bu yıl 89.kez sahiplerini bulacak. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) üyelerinin oyları ile belirlenen adaylar, bugün düzenlenen etkinlik ile açıklandı.

Bu yıl Oscar yarışının favorileri arasında yer alan ve Altın Küre Ödülleri'nde de müzikal/komedi kategorisinde en iyi film ödülüne layık görülen La La Land, tam 14 dalda Oscar'a aday gösterilerek, Titanic ve Ben-Hur'a ait rekora ortak oldu. Bu yılki Oscar yarışında öne çıkan bir diğer film olan Moonlight ise 8 dalda Oscar'a aday gösterildi.

Oscar adayları arasında her zaman olduğu gibi bazı sürprizler olsa da, bu yıl adayların büyük bölümü tahminlere uygun şekilde sıralandı. Bu yılki adaylıklar arasında belki de en büyük sürpriz Amy Adams'ın Arrival filmindeki rolü ile en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilmemesiydi. Bu dalda favoriler arasında gösterilen Adams'ın yerine, Altın Küre Ödülleri'ndeki etkileyici konuşması ile sinema dünyasını bir kez daha kendisine hayran bırakan Meryl Streep aday gösterildi.

26 Şubat'ta düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak 89.Akademi Ödülleri için yarışacak adayların tam listesi şu şekilde:

En İyi Film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester By The Sea

Moonlight



En İyi Yönetmen

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester By The Sea

Barry Jenkins, Moonlight



En İyi Kadın Oyuncu

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins



En İyi Erkek Oyuncu

Casey Affleck, Manchester By The Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell Or High Water

Lucas Hedges, Manchester By The Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals



En İyi Uyarlama Senaryo

Arrival

Fences

Hidden Figures

Lion

Moonlight



En İyi Orijinal Senaryo

Hell Or High Water

La La Land

The Lobster

Manchester By The Sea

20th Century Women



En İyi Görüntü Yönetimi

Arrival

La La Land

Moonlight

Lion

Silence



En İyi Müzik

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

En İyi Görsel Efekt

Deepwater Horizon

Doctor Strange

Rogue One: A Star Wars Story

The Jungle Book

Kubo And The Two Strings



En İyi Kurgu

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell Or High Water

La La Land

Moonlight



En İyi Makyaj

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad



En İyi Yapım Tasarımı

Arrival

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Hail, Caesar

La La Land

Passengers



En İyi Kostüm Tasarımı

Allied

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land



En İyi Orijinal Şarkı

Audition, La La Land

Can’t Stop The Feeling, Trolls

City Of Stars, La La Land

The Empty Chair, Jim: The James Foley Story

How Far I’ll Go, Moana



En İyi Ses Kurgusu

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully



En İyi Ses Miksajı

Arrival

Hacksaw

La La Land

Rogue One: A Star Wars Story

En İyi Animasyon Film

Kubo And The Two Strings

Moana

My Life As A Zuccini

The Red Turtle

Zootopia



Yabancı Dilde En İyi Film

Land Of Mine, Danimarka

A Man Called Ove, İsveç

The Salesman, İran

Tanna, Avustralya

Toni Erdmann, Almanya



En İyi Belgesel

Fire At Sea

I Am Not Your Negro

Life Animated

OJ: Made In America

13th



En İyi Kısa Belgesel

Extremis

4.1 Miles

Joe’s Violin

Watani: My Homeland

The White Helmets



En İyi Kısa Film

Ennemis Interieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode



En İyi Kısa Film (Animasyon)

Blind Vaysha

Borrowed Time

Pear Cider And Cigarettes

Pearl

