2017 Oscar Ödülleri için adaylar açıklandı

Haber Editörü
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscarlar, bu yıl 89.kez sahiplerini bulacak. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS) üyelerinin oyları ile belirlenen adaylar, bugün düzenlenen etkinlik ile açıklandı.
Bu yıl Oscar yarışının favorileri arasında yer alan ve Altın Küre Ödülleri'nde de müzikal/komedi kategorisinde en iyi film ödülüne layık görülen La La Land, tam 14 dalda Oscar'a aday gösterilerek, Titanic ve Ben-Hur'a ait rekora ortak oldu. Bu yılki Oscar yarışında öne çıkan bir diğer film olan Moonlight ise 8 dalda Oscar'a aday gösterildi.
Oscar adayları arasında her zaman olduğu gibi bazı sürprizler olsa da, bu yıl adayların büyük bölümü tahminlere uygun şekilde sıralandı. Bu yılki adaylıklar arasında belki de en büyük sürpriz Amy Adams'ın Arrival filmindeki rolü ile en iyi kadın oyuncu dalında aday gösterilmemesiydi. Bu dalda favoriler arasında gösterilen Adams'ın yerine, Altın Küre Ödülleri'ndeki etkileyici konuşması ile sinema dünyasını bir kez daha kendisine hayran bırakan Meryl Streep aday gösterildi.
26 Şubat'ta düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak 89.Akademi Ödülleri için yarışacak adayların tam listesi şu şekilde:
En İyi Film
Arrival
Fences
Hacksaw Ridge
Hidden Figures
La La Land
Lion
Manchester By The Sea
Moonlight
En İyi Yönetmen
Denis Villeneuve, Arrival
Mel Gibson, Hacksaw Ridge
Damien Chazelle, La La Land
Kenneth Lonergan, Manchester By The Sea
Barry Jenkins, Moonlight
En İyi Kadın Oyuncu
Isabelle Huppert, Elle
Ruth Negga, Loving
Natalie Portman, Jackie
Emma Stone, La La Land
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
En İyi Erkek Oyuncu
Casey Affleck, Manchester By The Sea
Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
Ryan Gosling, La La Land
Viggo Mortensen, Captain Fantastic
Denzel Washington, Fences
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Viola Davis, Fences
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mahershala Ali, Moonlight
Jeff Bridges, Hell Or High Water
Lucas Hedges, Manchester By The Sea
Dev Patel, Lion
Michael Shannon, Nocturnal Animals
En İyi Uyarlama Senaryo
Arrival
Fences
Hidden Figures
Lion
Moonlight
En İyi Orijinal Senaryo
Hell Or High Water
La La Land
The Lobster
Manchester By The Sea
20th Century Women
En İyi Görüntü Yönetimi
Arrival
La La Land
Moonlight
Lion
Silence
En İyi Müzik
Jackie
La La Land
Lion
Moonlight
Passenger
En İyi Görsel Efekt
Deepwater Horizon
Doctor Strange
Rogue One: A Star Wars Story
The Jungle Book
Kubo And The Two Strings
En İyi Kurgu
Arrival
Hacksaw Ridge
Hell Or High Water
La La Land
Moonlight
En İyi Makyaj
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
Suicide Squad
En İyi Yapım Tasarımı
Arrival
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Hail, Caesar
La La Land
Passengers
En İyi Kostüm Tasarımı
Allied
Fantastic Beasts and Where to Find Them
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En İyi Orijinal Şarkı
Audition, La La Land
Can’t Stop The Feeling, Trolls
City Of Stars, La La Land
The Empty Chair, Jim: The James Foley Story
How Far I’ll Go, Moana
En İyi Ses Kurgusu
Arrival
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully
En İyi Ses Miksajı
Arrival
Hacksaw
La La Land
Rogue One: A Star Wars Story
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
En İyi Animasyon Film
Kubo And The Two Strings
Moana
My Life As A Zuccini
The Red Turtle
Zootopia
Yabancı Dilde En İyi Film
Land Of Mine, Danimarka
A Man Called Ove, İsveç
The Salesman, İran
Tanna, Avustralya
Toni Erdmann, Almanya
En İyi Belgesel
Fire At Sea
I Am Not Your Negro
Life Animated
OJ: Made In America
13th
En İyi Kısa Belgesel
Extremis
4.1 Miles
Joe’s Violin
Watani: My Homeland
The White Helmets
En İyi Kısa Film
Ennemis Interieurs
La Femme et le TGV
Silent Nights
Sing
Timecode
En İyi Kısa Film (Animasyon)
Blind Vaysha
Borrowed Time
Pear Cider And Cigarettes
Pearl
Piper
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aynen onun yerine cennet mahallesi olmalıydı. en iyi erkek oyuncu da götüngenli ethem bence