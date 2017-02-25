Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2017 Ocar Ödülleri yarın sahiplerini bulacak; yarışta son durum ve favoriler

89.Akademi Ödülleri yarın düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak. Ödüllerin dağıtılmasına saatler kala Oscar yarışındaki son durumu ve favorileri sizler için değerlendirdik.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,3b
1
11
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscarlar, yarın düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak. Bu yıl 89'uncusu düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni yaklaşırken, Oscar yarışında öne çıkan adaylar ve favoriler de belli olmuş durumda.
14 dalda Oscar adaylığı kazanarak Titanic ve All About Eve'in rekoruna ortak olan La La Land, Oscar gecesine de damga vuracak gibi görünüyor. Aday olduğu birçok dalda favori gösterilen filmin 11 dalda Oscar kazanarak Ben-Hur, Titanic ve The
Lord of the Rings: The Return of the King'in en çok Oscar kazanan film rekoruna da ortak olabileceği söyleniyor.
2017 Oscar Ödülleri'nde ana dallardaki adaylar ve favoriler şu şekilde:
En İyi Film
Arrival
Fences
Hacksaw Ridge
Hidden Figures
La La Land
Lion
Manchester By the Sea
Moonlight
Bu yıl Oscar Ödülleri'nde en iyi film için 8 film aday olsa da, yarış aslında ilk günden beri iki film arasında geçiyor; La La Land ve Moonlight. Yılın başında start alan ödül sezonunda her iki filmde adından söz ettirse de, sonunda farkı açan La La Land oldu. Bu yılki Oscar Ödülleri'nde en iyi film dalında bir numaralı favori La La Land. Sürpriz yapabilecek bir film varsa o da Moonlight olur ama bu durum pek mümkün görünmüyor. Sonuç olarak La La Land'in en iyi filmi kazanmaması büyük sürpriz olur.
En İyi Yönetmen
Denis Villeneuve, Arrival
Mel Gibson, Hacksaw Ridge
Damien Chazelle, La La Land
Kenneth Lonergan, Manchester By The Sea
Barry Jenkins, Moonlight 
En iyi film kategorisinde olduğu gibi en iyi yönetmen kategorisinde de yarış La La Land ve Moonlight arasında geçiyor. Ne var ki burada da La La Land'in yönetmeni Damien Chazelle açık ara favori. Genç yönetmen Barry Jenkins, Moonlight ile övgü toplasa da Chazelle karşısında pek şansı yok gibi görünüyor.
En İyi Erkek Oyuncu
Casey Affleck, Manchester By The Sea
Andrew Garfield, Hacksaw Ridge
Ryan Gosling, La La Land
Viggo Mortensen, Captain Fantastic
Denzel Washington, Fences
Bu yılki Oscar yarışında tahmin etmesi en güç kategori kesinlikle en iyi erkek oyuncu kategorisi. Manchester By the Sea'de müthiş bir performans sergileyen Casey Affleck uzun süre favori olarak görülse de son dönemde ibre usta oyuncu Denzel Washington'dan yana dönmüş durumda.
Affleck, Altın Küre ve BAFTA'da en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak yarışa hızlı başlasa da Oyuncular Birliği'nin en iyi erkek oyuncu ödülünü Washington'a vermesi Affleck'in ilk başta düşünüldüğü kadar net bir favori olmadığını gösterdi. Oyuncular Birliği Ödülleri'nin Akademi'ye Altın Küre ve BAFTA'dan daha yakın olduğu göz önüne alındığında, bu dalda favori Denzel Washington gibi görünüyor. Ancak dediğimiz gibi bu yılın en çekişmeli yarışı bu kategoride gerçekleşiyor ve sonunda kimin kazanacağını kestirmek pek mümkün değil.
En İyi Kadın Oyuncu
Isabelle Huppert, Elle
Ruth Negga, Loving
Natalie Portman, Jackie
Emma Stone, La La Land
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins 
En iyi kadın oyuncu kategorisi bu yılın belki de en değişken yarışına sahne oldu. Ödül sezonunun ilk günlerinde Natalie Portman, Jackie'deki performansı ile ön plana çıksa da bugün artık Portman'a pek şans bile verilmiyor. Onun yerine La La Land'deki performansı ile sinemaseverleri etkilemeyi başaran Emma Stone favori gösteriliyor. Stone'a rakip olabilecek bir isim varsa o da Elle filmi ile Altın Küre ödülünü de alan Isabelle Huppert.
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Mahershala Ali, Moonlight
Jeff Bridges, Hell Or High Water
Lucas Hedges, Manchester By The Sea
Dev Patel, Lion
Michael Shannon, Nocturnal Animals 
Bu kategoride ödüle en yakın isim Moonlight'taki performansı ile müthiş bir çıkış yapan Mahershala Ali. Ali'nin en büyük dezavantajı ise filmde çok kısa bir süre görünmesi. Bu da yakın geçecek kategorilerden biri olsa da sonunda ödüle kavuşacak ismin Mahershala Ali olması bekleniyor. Ancak BAFTA'da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Dev Patel de hala yarışın içinde.
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Viola Davis, Fences
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea
Viola Davis. Bu kategoride fazla söze gerek yok açıkçası. Bu yıl ödül Viola Davis'in. Aksi bir durum Oscar tarihinde yaşanan en büyük sürprizlerden biri olur.
Diğer kategorilere geldiğimizde yan ödüllerin büyük bölümünü La La Land'in kazanması bekleniyor. En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Şarkı ve En İyi Müzik filmin favori gösterildiği dallar arasında yer alıyor.
En İyi Uyarlama Senaryo dalında Moonlight favori gösterilirken, En İyi Orjinal Senaryo dalında ise yarışın Manchester by the Sea ile La La Land arasında geçeceği söyleniyor.
En İyi Animasyon dalında bu yıl birçok iyi film yarışsa da yılın en beğenilen filmleri arasında yer alan Zootopia açık ara favori olarak görülüyor.
Yabancı Dalda En İyi Film kategorisinde son günlere kadar Alman filmi Toni Erdmann favori görülse de, Trump'ın Müslüman ülkelere uyguladığı yasak İran filmi The Salesman'ın şansını arttırmış gibi görünüyor. Malum bu yıl Oscar Töreni'nin son derece politik mesajlar içermesi bekleniyor. Akademi üyelerinin Trump'a tepki göstermesi, The Salesman'ı favori konumuna getirmiş durumda.
Son olarak En İyi Belgesel kategorisine gelecek olursak, bu dalda favori, şu ana kadar dağıtılın neredeyse tüm ödüllerde kazanan O.J: Made in America. Sürpriz yapabilecek bir film varsa o da Ava Duvernay'in yönettiği 13th.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
olağan_şüpheli 2 yıl
la la land en iyi balon ödülü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Requiem for a Dream 2 yıl
Moonlight alırsa rezillik olur.Hayatımda izlediğim en kötü filmlerden.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 2 yıl
Bence La La Land öyle beklendiği gibi ödülleri süpürmeyecek. Akademi son yıllarda dengeli bir dağılım sağlamaya çalışıyor. La La Land, En iyi Film dahil bir çok ödül alacaktır ama bu sayı 5 civarı olur. Kadın oyuncu, Yönetmen, OST ve Şarkı dalında %99 La La Land... Sinematografi de olabilir. Yani en fazla 6 ödül alır.
Moonlight'ı izleyene kadar La La Land kesin alır en iyi filmi diyordum ama Moonlight yabana atılacak bir film olmamış. Yardımcı erkek oyuncu da Dev Patel daha önde bence yarışta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ed Wood 2 yıl
En iyi film, yönetmen, kadın ve teknik alanlardaki ödülleri La La Land toplar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waynei 2 yıl
La la land odulleri toplayacak :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BoJack Horseman 2 yıl
Casey Affleck alsın isterim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 2 yıl
La la land en iyi filmi alamaz ama en iyi yönetmeni ve en iyi kadını alır. En iyi filmi de moonlight alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mabovski 2 yıl
La La Land süpürür ödülleri.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IamxMSFT 2 yıl
Hacksaw cok iyiydi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 2 yıl
Viola Davis bütün ödülleri hak ediyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2335 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Oscar ödülleri, 2017 oscar ödülleri ve
8 etiket daha Akademi Ödülleri sinema la la land moonlight 89.akademi ödülleri Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Karşınızda 3 silindirli hot hatch: yeni Ford Fiesta ST 2 yıl Huawei P10 serisi: Yine çok iddialı 2 yıl Google Assistan, Nougat ve Marshmallow kullanan tüm telefonlardan kullanılabilecek 2 yıl X Power 2, devasa bataryasıyla 1 hafta şarj edilmeden kullanılabiliyor 2 yıl LG G6 resmi olarak tanıtıldı 2 yıl İşTeknik: Head Track IR nasıl yapılır? 2 yıl 4 Sony Xperia modelinin fotoğrafı, lansmandan önce sızdırıldı 2 yıl Google, troll yorumları yakalayan yapay zeka geliştirdi 2 yıl Masa tenisi antrenörü olan robot rekorlar kitabına girdi 2 yıl Samsung Display’den 2.5 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Heroes Attack: Alien Shooter, Türk geliştiricilerden zorlu platform oyunu 2 yıl Archos’tan dayanıklılık odaklı Saphir cihazlar 2 yıl BlackBerry KEYone resmi olarak tanıtıldı 2 yıl Elon Musk'ın devrimsel "Güneş Çatısı" bu yıl içerisinde satışa çıkıyor 2 yıl Google Assistant ve Alexa, Oscar alacak isimleri ve filmi tahmin ettiler 2 yıl Birçok Oculus Rift oyunu piyasadan kaldırılma tehdidiyle karşı karşıya 2 yıl Google Spaces kapatılıyor 2 yıl Dubai, ulaşım ağı kurmak için 200 sürücüsüz otomobil satın aldı 2 yıl Çernobil faciası yiyecekleri zehirlemeye devam ediyor 2 yıl Bilim insanları arılara futbol oynamayı öğretti 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2017 Ocar Ödülleri yarın sahiplerini bulacak; yarışta son durum ve favoriler Sonraki Google Allo yakında bilgisayarlardan da kullanılabilecek 2 yıl Razer Power Bank dizüstü modellerini yolda bırakmıyor 2 yıl Okyanuslardaki nükleer kaynak binlerce yıllık enerji sağlayabilir 2 yıl Facebook, hesaplarından atılan ve "hesapları çalınan" kullanıcılar için açıklama yaptı 2 yıl Plantronics BackBeat Pro 2 incelemesi "Klasik tasarım, 24 saat kullanım süresi ve hareket sensörü" 2 yıl Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı 2 yıl Helikopter gibi havalanan uçak gibi uçan drone 2 yıl Yeni iPad Pro modelleri gecikebilir 2 yıl 4$’a akıllı telefon sloganı ile yola çıktı, dolandırıcılıktan göz altında 2 yıl Tesla Powerwall evlerin elektrik masraflarını yüzde 92 azalttı 2 yıl Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor: Tasarı TBMM’ye sunuldu 2 yıl 2si1 "Ryzen" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl CloudFlare'deki güvenlik açığı milyonlarca kişinin bilgilerini sızdırdı 2 yıl Apple, kablosuz şarj teknolojileri için 5 ayrı ekip kurdu 2 yıl Renault, Cenevre'de yeni bir elektrikli araç sürprizi yapacak 2 yıl Xiaomi Pinecone yonga seti detaylanıyor 2 yıl Yeni nesil Nokia 3310 detaylanıyor 2 yıl Google'dan büyük iddia: Uber, 14 bin gizli dokümanımızı çaldı 2 yıl Razer’dan önemli açıklama: eSpor siber tehdit altında 2 yıl Apple alev alıp patlayan iPhone 7 Plus olayını araştırıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim