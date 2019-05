2017 Ocar Ödülleri yarın sahiplerini bulacak; yarışta son durum ve favoriler

Sinema dünyasının en prestijli ödülleri olan Akademi Ödülleri, ya da daha çok bilinen adıyla Oscarlar, yarın düzenlenecek seremoni ile sahiplerini bulacak. Bu yıl 89'uncusu düzenlenecek olan Oscar Ödül Töreni yaklaşırken, Oscar yarışında öne çıkan adaylar ve favoriler de belli olmuş durumda.

14 dalda Oscar adaylığı kazanarak Titanic ve All About Eve'in rekoruna ortak olan La La Land, Oscar gecesine de damga vuracak gibi görünüyor. Aday olduğu birçok dalda favori gösterilen filmin 11 dalda Oscar kazanarak Ben-Hur, Titanic ve The

Lord of the Rings: The Return of the King'in en çok Oscar kazanan film rekoruna da ortak olabileceği söyleniyor.

2017 Oscar Ödülleri'nde ana dallardaki adaylar ve favoriler şu şekilde:

En İyi Film

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hidden Figures

La La Land

Lion

Manchester By the Sea

Moonlight

Bu yıl Oscar Ödülleri'nde en iyi film için 8 film aday olsa da, yarış aslında ilk günden beri iki film arasında geçiyor; La La Land ve Moonlight. Yılın başında start alan ödül sezonunda her iki filmde adından söz ettirse de, sonunda farkı açan La La Land oldu. Bu yılki Oscar Ödülleri'nde en iyi film dalında bir numaralı favori La La Land. Sürpriz yapabilecek bir film varsa o da Moonlight olur ama bu durum pek mümkün görünmüyor. Sonuç olarak La La Land'in en iyi filmi kazanmaması büyük sürpriz olur.

En İyi Yönetmen

Denis Villeneuve, Arrival

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Damien Chazelle, La La Land

Kenneth Lonergan, Manchester By The Sea

Barry Jenkins, Moonlight

En iyi film kategorisinde olduğu gibi en iyi yönetmen kategorisinde de yarış La La Land ve Moonlight arasında geçiyor. Ne var ki burada da La La Land'in yönetmeni Damien Chazelle açık ara favori. Genç yönetmen Barry Jenkins, Moonlight ile övgü toplasa da Chazelle karşısında pek şansı yok gibi görünüyor.

En İyi Erkek Oyuncu

Casey Affleck, Manchester By The Sea

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Ryan Gosling, La La Land

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Fences

Bu yılki Oscar yarışında tahmin etmesi en güç kategori kesinlikle en iyi erkek oyuncu kategorisi. Manchester By the Sea'de müthiş bir performans sergileyen Casey Affleck uzun süre favori olarak görülse de son dönemde ibre usta oyuncu Denzel Washington'dan yana dönmüş durumda.

Affleck, Altın Küre ve BAFTA'da en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak yarışa hızlı başlasa da Oyuncular Birliği'nin en iyi erkek oyuncu ödülünü Washington'a vermesi Affleck'in ilk başta düşünüldüğü kadar net bir favori olmadığını gösterdi. Oyuncular Birliği Ödülleri'nin Akademi'ye Altın Küre ve BAFTA'dan daha yakın olduğu göz önüne alındığında, bu dalda favori Denzel Washington gibi görünüyor. Ancak dediğimiz gibi bu yılın en çekişmeli yarışı bu kategoride gerçekleşiyor ve sonunda kimin kazanacağını kestirmek pek mümkün değil.

En İyi Kadın Oyuncu

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

En iyi kadın oyuncu kategorisi bu yılın belki de en değişken yarışına sahne oldu. Ödül sezonunun ilk günlerinde Natalie Portman, Jackie'deki performansı ile ön plana çıksa da bugün artık Portman'a pek şans bile verilmiyor. Onun yerine La La Land'deki performansı ile sinemaseverleri etkilemeyi başaran Emma Stone favori gösteriliyor. Stone'a rakip olabilecek bir isim varsa o da Elle filmi ile Altın Küre ödülünü de alan Isabelle Huppert.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell Or High Water

Lucas Hedges, Manchester By The Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

Bu kategoride ödüle en yakın isim Moonlight'taki performansı ile müthiş bir çıkış yapan Mahershala Ali. Ali'nin en büyük dezavantajı ise filmde çok kısa bir süre görünmesi. Bu da yakın geçecek kategorilerden biri olsa da sonunda ödüle kavuşacak ismin Mahershala Ali olması bekleniyor. Ancak BAFTA'da en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanan Dev Patel de hala yarışın içinde.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

Viola Davis. Bu kategoride fazla söze gerek yok açıkçası. Bu yıl ödül Viola Davis'in. Aksi bir durum Oscar tarihinde yaşanan en büyük sürprizlerden biri olur.

Diğer kategorilere geldiğimizde yan ödüllerin büyük bölümünü La La Land'in kazanması bekleniyor. En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetimi, En İyi Sanat Yönetimi, En İyi Şarkı ve En İyi Müzik filmin favori gösterildiği dallar arasında yer alıyor.

En İyi Uyarlama Senaryo dalında Moonlight favori gösterilirken, En İyi Orjinal Senaryo dalında ise yarışın Manchester by the Sea ile La La Land arasında geçeceği söyleniyor.

En İyi Animasyon dalında bu yıl birçok iyi film yarışsa da yılın en beğenilen filmleri arasında yer alan Zootopia açık ara favori olarak görülüyor.

Yabancı Dalda En İyi Film kategorisinde son günlere kadar Alman filmi Toni Erdmann favori görülse de, Trump'ın Müslüman ülkelere uyguladığı yasak İran filmi The Salesman'ın şansını arttırmış gibi görünüyor. Malum bu yıl Oscar Töreni'nin son derece politik mesajlar içermesi bekleniyor. Akademi üyelerinin Trump'a tepki göstermesi, The Salesman'ı favori konumuna getirmiş durumda.

Son olarak En İyi Belgesel kategorisine gelecek olursak, bu dalda favori, şu ana kadar dağıtılın neredeyse tüm ödüllerde kazanan O.J: Made in America. Sürpriz yapabilecek bir film varsa o da Ava Duvernay'in yönettiği 13th.