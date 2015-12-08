Google Authenticator'a önemli güncelleme

Milyonlarca kiş tarafından kullanılan Android için Google Authenticator, yeni sürümüyle önemli bir destek kazandı.

Google Authenticator bildiğiniz üzere akıllı telefonunuzdan 2 adımlı doğrulama kodları oluşturmanıza imkan tanıyor. Google hesabına giriş sürecine fazladan bir güvenlik katmanı ekleyen uygulama, Android tarafında yapılan yeni güncellemesiyle ilk olarak kullanıcı arayüzünde ciddi iyileştirmeler alıyor ve yeni tema ile uygulama simgesi kullanıcıları bekliyor.

Yeni sürümüyle aynı zamanda hata düzeltmesi ve performans geliştirmeleri de alan Android için Google Authenticator, önemli bir destek olaraksa artık Android Wear cihazlara destek veriyor. Bu sayede Google hesabına giriş yapmak için telefon yerine Android Wear işletim sistemli akıllı saatler de aktif olarak kullanılabiliyor. Yani hesaba giriş için gereken doğrulama kodu isteğinize bağlı olarak saatinize gelebiliyor.

Uygulamanın ücretsiz sunulan hem iOS hem Android sürümüne ücretsiz olarak aşağıdan ulaşabilirsiniz

https://googleonlinesecurity.blogspot.com.tr/2015/12/a-new-version-of-authenticator-for.html