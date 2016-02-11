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Google, Avrupalı kullanıcılar için içerik sansürünü tüm arama siteleriyle genişletiyor

Arama devinin yeni politika değişikliğiyle, Avrupa'daki internet kullanıcıları hangi Google arama motorunu kullanırsa kullansın "Unutulma Hakkı" kapsamında filtrelenmiş içeriği görüntüleyemeyecek.
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Güvenlik
Onur Seven
Haber Editörü
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Google, Avrupalı kullanıcılar için içerik sansürünü tüm arama siteleriyle genişletiyor
Avrupa'daki veri koruma yasalarının dünya üzerindeki diğer bölgelere oranla son derece katı kurallara sahip olduğu bir gerçek. Bu bağlamda Google, Microsoft ve Facebook gibi şirketler genellikle, kıtadaki sıkı mevzuatlar karşısında gizlilik denetleyicileri ve düzenleyiciler ile ters düşmüştür. Mayıs 2014'te çok konuşulan "Unutulma Hakkı" ile ilgili görülen bir davada, Avrupa Birliği Adalet Mahkemesi, bireylerin, Google gibi arama motorlarından kendileriyle ilgili belirli sonuçların kaldırılmasını isteme haklarının olduğu kararına varmıştı.

Bunun üzerine Google yanlış, güncel olmayan ve/veya potansiyel olarak zararlı olan bilgileri arama sonuçlarından kaldırmak için 386.038 bireysel taleple karşı karşıya kalmış ve gönülsüz de olsa, hukukun doğru tarafında yer almak için bu isteklerin çoğunu kabul etmişti. Ancak bu yeterli gelmemiş ve Avrupa Birliği'nin veri koruma yetkilileri, şirketin he zaman için daha fazlasını yapması gerektiğini savunmaya devam etmişti.

Şimdi son gelişmelere göre Amerikan teknoloji devi kıtadaki gizlilik denetleyicileriyle aynı doğrultuda yer almayı kabul etmiş gibi görünüyor. Şirketin daha önceki şeffaflık raporuna göre, içerik kaldırma taleplerinin yüzde 42'si kabul edilmiş ve bunlar Google.co.uk ve Google.fr gibi Avrupa merkezli arama sonuçlarından kaldırmıştı. Google artık bu filtrelemesini google.com ve google.jp gibi tüm arama sitelerini kapsayacak şekilde genişletecek.
Google bunu gerçekleştirebilmek için bugüne kadar olduğu gibi domain tabanlı filtreleme kullanmayacak ve arama sonuçları artık IP adreslerine göre görüntülenecek. Şirket politikasındaki bu değişiklik sadece kıta genelindeki kullanıcılar için geçerli olacağından Avrupa dışından aynı bilgilere erişmeye çalışan kullanıcılar için hiçbir değişiklik olmayacağını belirtelim. Avrupa dışı IP'ye sahip herkes herhangi bir sansür veya kısıtlama olmadan serbest dolaşım imkanına sahip olmaya devam edecek. Avrupa'daki kullanıcıların ise hangi Google arama motorunu kullanırsa kullansın filtrelenmiş içeriği görüntülemesi mümkün olmayacak.

http://www.reuters.com/article/us-google-eu-privacy-idUSKCN0VJ29U Yorum Yaz
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