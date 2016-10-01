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Google Bilim Fuarı 2016'da ödül alarak göğsümüzü kabartan iki Türk öğrenci: İlayda Sırbaş ve Ezgi Tezer

13-18 yaş aralığındaki öğrencilere yönelik düzenlenen Google Bilim Fuarı'nda "Topluluk Etki Ödülü"nü, depreme karşı binaların direncini arttıran yaratıcı projeleriyle iki Türk öğrenci kazandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Google’ın gençleri araştırmaya ve bilime teşvik ederek yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini sağladığı dünyaca ünlü Bilim Fuarı’nın bu yılki kazananları arasında başarılarıyla göğsümüzü kabartan iki Türk öğrenci bulunuyor.
15 yaşlarındaki İlayda Sırbaş ve Ezgi Tezer, "Güçlendirilmiş Beton Binaların Patlama ve Darbeye Karşı Direncini Artıracak Yeni ve Doğa Dostu Bir Yöntem" ismini verdikleri projeleriyle "Topluluk Etki Ödülü"nü (Community Impact Award) alarak büyük bir başarıya imza attılar.

Alüminyum kutularla depreme karşı direnç sağlanıyor

Harici duvarların içine enerji emme özellikleri nedeniyle alüminyum içecek kutuları yerleştirerek binaların darbelere karşı dirençlerini arttıran iki Türk genç, böylelikle patlamalara ve ülkemizdeki deprem gerçeğine karşı sıra dışı bir çözüm üretiyorlar.
Bu sene ilk defa dahil edilen bir kategori olan ve dünyada beş kıtayı temsilen birer projenin seçildiği organizasyonda Türkiye’nin seçilmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade eden Tezer ve Sırbaş’ın projelerine buradan ulaşabilir, etkinliğin tekrarını ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Söylemeden geçmeyelim: Google Bilim Fuarı 2016’nın "Grand Prize Winner" ödülünü "Kuraklığa Karşı Savaşta Meyvelerden Yararlanma" adlı projesiyle 16 yaşındaki Güney Afrikalı Kiara Nirghin kazandı.

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pranis 3 yıl en beğenilen
o değil de neden bizim göğsümüz kabarıyor ? türk diyeler mi ?
Biz sahip çıktık mı ? kaynak sağladık mı ? değer verdik mi ?
Kandırmayalım kendimizi, en nefret ettiğim ne tiksindiğim şey budur, bizim niye göğsümüz kabarsın ? Ne yaptın senin ne faydan oldu genç beyinlere ?
Kendilerini tebrik eder başarılarının devamını dilerim, bu kadar yobazın içerisinden çıkıp bunları başarmak çok büyük bir şey.
o değil de neden bizim göğsümüz kabarıyor ? türk diyeler mi ?Biz sahip çıktık mı ? kaynak sağladık mı ? değer verdik mi ?Kandırmayalım kendimizi, en n...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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starcloth 3 yıl
Tebrikler gerçekten ülke politikası olarak böyle parlak zihinlere tüm imkanlarla destek olunmalı.Genç dehaları yurtdışına kaptırmamamız ülke geleceği açısından kritik öneme sahip.
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DH Misafiri 3 yıl
Yerel televizyonda depremden bahsedildi. Belki dediğini gibi kullanılamaz onu bilmiyorum ancak tv'de depremle ilgili bölüm geçti.
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MaFiAMaX 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Yerel televizyonda depremden bahsedildi. Belki dediğini gibi kullanılamaz onu bilmiyorum ancak tv'de depremle ilgili bölüm geçti.

TV haberciliğindeki durumlar içler acısı. Haber ajansı metni neyse onlar da onu okuyor. Bakın bir çok haberde tüm siteleri gezin aynı metin vardır. Yanlış varsa hepsinde vardır. Daha iki ay önce iki defa bir gazetenin yanlış haberini hem onlara haber verdim hem de Twitter dan yazdım. Kimse geri dönüp bakmıyor bile.
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DH Misafiri 3 yıl
Videoda depremden bahsediliyor.
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MaFiAMaX 3 yıl
Bilgili olunmayan konularda haber yapılırken çok dikkat etmek gerekli. Editör bu haberi yaparken kaynak göstermediğine göre projeyi okuyup haber yaptığını anlıyorum. Ben de projeyi okuduğunda depreme dayanıklılık ile ilgili bir açıklama göremedim, yazması da imkansız zaten!
Proje konusu bina dış duvarlarına kullanılmış alüminyum kutularının eklenmesi ile patlamalara karşı direncin arttırılması.
Yalnız, proje çalışmalarında beton duvarlar test edilmiş. Sade beton duvar ile alüminyum kutulu beton duvarlar.
Binaların dış duvarları beton yapılmaz, tuğla, kaplama, vs gibi yapı malzemeleri kullanılır. Beton hem çok ağırdır hem de içinde demir olmadan yapılırsa binaya katkı değil zarar verir. Bina dış duvarlarının betonarme (demirli beton) duvar yapılabilmesi genelde statik olarak da elverişli değildir. Maliyet ayrı sorun zaten.
Bu kadar açıklamayı insanlar haberi okuyup yanlış izlenime kapılmasın diye yaptım.
Bu yöntem kullanılsa kullanılsa yapı etrafındaki duvarlarda kullanılabilir. Bir askeri tesisin duvarı gibi. Ya da fabrikadaki tehlikeli maddeleri bulunduğu oda duvarlarında.
İnşaat Yüksek Mühendisi bir arkadaşınız.
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gun 3 yıl MaFiAMaX
Aynen güvenlik küvetlerinin kullanacağı yok bunu başka şeyler kullanırlar, onun yerine plastik uzun liflerle güçlendirilmiş olsa daha iyi.
Çevreci olsun diye çöp poşetlerinden yapılmış olsun ama önce halat gibi kıvırarak koyalım birde betonarmenin içine koyalım böylece taşıyıcı sistemlere yanal kuvvetlere karşı ekstra direnç kazandırmış oluruz bu sefer herhalde.
Tabii karışımı fazla kaçırırsanız yarar yerine zararda verebilir. Tabii ben lise öğrencisi değilim inşaat mühendisi de değilim.
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DH Misafiri 3 yıl
Videoda depremden bahsediliyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Yerel televizyonda depremden bahsedildi. Belki dediğini gibi kullanılamaz onu bilmiyorum ancak tv'de depremle ilgili bölüm geçti.
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kadirirdem 3 yıl
ögrenzileri tebrik ederim fakat , Ülkemizde kazansalardı çok çok daha iyi olurdu...
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sniper23 3 yıl
Kendilerine ABD'de başarılar dilerim.
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simbolmina 3 yıl
Arkadaşlar İzmir Özel Fatih koleji öğrencisiymiş. Her şey imkan nihayetinde, yoksa beyin bedava; herkeste var. İmkan ve enerji buldukça yapıyor, yapabiliyor insanlar. Muvaffakiyetler dilerim.
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DH Misafiri 3 yıl
Ledli ekmek saklama kabi daha iyi :)
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Glitz 3 yıl
Sevindirici bir haber.Yeni Türkiye'de kalsaydı büyük ihtimalle ancak tecavüz taciz haberlerine konu olacaklardı. Kaçın kurtarın kendinizi.
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ufuk172 3 yıl
Aferin kızlar!
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