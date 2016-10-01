Google Bilim Fuarı 2016'da ödül alarak göğsümüzü kabartan iki Türk öğrenci: İlayda Sırbaş ve Ezgi Tezer

Google’ın gençleri araştırmaya ve bilime teşvik ederek yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini sağladığı dünyaca ünlü Bilim Fuarı’nın bu yılki kazananları arasında başarılarıyla göğsümüzü kabartan iki Türk öğrenci bulunuyor.

15 yaşlarındaki İlayda Sırbaş ve Ezgi Tezer, "Güçlendirilmiş Beton Binaların Patlama ve Darbeye Karşı Direncini Artıracak Yeni ve Doğa Dostu Bir Yöntem" ismini verdikleri projeleriyle "Topluluk Etki Ödülü"nü (Community Impact Award) alarak büyük bir başarıya imza attılar.

Alüminyum kutularla depreme karşı direnç sağlanıyor

Harici duvarların içine enerji emme özellikleri nedeniyle alüminyum içecek kutuları yerleştirerek binaların darbelere karşı dirençlerini arttıran iki Türk genç, böylelikle patlamalara ve ülkemizdeki deprem gerçeğine karşı sıra dışı bir çözüm üretiyorlar.

"Kuraklığa Karşı Savaşta Meyvelerden Yararlanma" adlı projesiyle 16 yaşındaki Güney Afrikalı Kiara Nirghin kazandı. Bu sene ilk defa dahil edilen bir kategori olan ve dünyada beş kıtayı temsilen birer projenin seçildiği organizasyonda Türkiye’nin seçilmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade eden Tezer ve Sırbaş’ın projelerine buradan ulaşabilir , etkinliğin tekrarını ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Söylemeden geçmeyelim: Google Bilim Fuarı 2016’nın "Grand Prize Winner" ödülünüadlı projesiyle 16 yaşındaki Güney Afrikalıkazandı.