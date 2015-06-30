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Google Çeviri, kullanıcıların desteğiyle artık daha iyi çalışıyor

3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Çeviri, kullanıcıların desteğiyle artık daha iyi çalışıyor
 
Google'ın farklı diller arasında çeviri sunan popüler servislerinden Translate ya da Türkçe karşılığıyla Çeviri, internet devinin bugün verdiği bilgilere göre kullanıcıların yardımıyla artık eskiye oranla daha doğru sonuçlar ortaya koyuyor.
Google Translate bildiğiniz üzere özellikle günlük konuşma dilindeki içeriklerden Türkçe'ye yaptığı çeviriler ile alay konusu oluyor ve bazı diğer etkenlere de bağlı olarak çok doğru sonuçlar ortaya koyamıyor. Buna rağmen günde 100 milyar sözcük çevirisi yaptığı belirtilen servis, bugünden itibaren çeviri kalitesinde gözle görülür bir artış vaat ediyor.
Bu artış gönüllü olarak destek sağlayan yüzbinlerce "tercüme topluluğu" üyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Kişiler çevirilerin düzeltilmesi ve doğru tanımlar noktasında Google'a yardımcı oluyor, Google'da bu çeviriler / yardımlar üzerinden seçilen dilin daha iyi anlaşılması noktasında algoritmasını geliştiriyor.
90'dan fazla dil üzerinde geliştirmelerin devam ettiğini belirten Google'ın hazırladığı özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://googletranslate.blogspot.in/2015/06/google-translate-keeps-getting-better.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl
evet son bikaç gün bunu fark ettim. daha doğru ve anlamlı çeviriyor ve daha da iyi olacağına inanıyorum.
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Grkwnxs 3 yıl
Şu kamera üzerinden anlık çeviri özelliği ne zaman Türkçe desteğine sahip olacak acaba?
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