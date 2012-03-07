Google, Chrome tarayıcısında 14 güvenlik açığını yamadı, geliştiricilere 47 000$ dağıttı

İnternet tarayıcıları, internette gezinebilmek için her kullanıcının mutlaka edinmesi gereken yazılımların başında geliyor. Ancak tarayıcıların bünyesinde bulunan muhtemel güvenlik açıkları da kullanıcılar için büyük riskler arz ediyor.





Google da, Chrome tarayıcısı üzerinde olması muhtemel açıkları bulan geliştiricilere farklı miktarlarda ödüller dağıtıyor. Firma yaptığı açıklamada tarayıcı üzerinde 14 farklı açığı ortaya çıkaran 4 geliştiriciye toplamda 47 000$ ödül verdiklerini açıkladı. En düşük ödül 500$ olurken, en yüksek ödül ise 3000$ oldu. 3 kere tek seferde verilen 10 000$'lık ödül ise Chrome tarayıcısının güvenliğine sıradışı katkı yapan 3 geliştiriciye verildi.





Geliştiricilerin ortaya çıkardığı açıklar ise 4 Mart tarihinde yayınlanan bir yama ile tamamen kapatıldı.





Google, tarayıcısı için asıl büyük ödülü bu hafta başlayacak CanSecWest güvenlik konferansında verecek. Google toplam 1 milyon dolarlık ödülü 3 farklı kategoride bulunan hatalar karşılığında dağıtacak.





Doğrudan Chrome tarayıcısı ile ilgili bulunan hatalara 60 000$, Windows 7 işletim sistemindeki bir sorun ile Chrome'daki bir hatanın birleşmesi ile ortaya çıkan güvenlik açıklarına 40 000$ ve son olarak tarayıcıdan bağımsız standart işletim sistemi ve eklentileri ile ilgili hatalara 20 000$ dolar ödül verilecek.





Geçen yıl Chrome tarayıcısına ilgi gösterilmemesi nedeniyle Google ödül miktarını bu yıl yükseltti.