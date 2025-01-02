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    Microsoft’un tüm çabalarına rağmen Chrome büyümeyi sürdürüyor

    Tarayıcı pazarında işler kızışmaya devam ediyor. Bir taraftan Microsoft’un diğer taraftan ise hükümetin baskılarıyla uğraşan Chrome, bu ortama rağmen büyümeye devam ediyor.

    Microsoft’un tüm çabalarına rağmen Chrome büyümeyi sürdürüyor Tam Boyutta Gör

    Google, uzun süredir Chrome tarayıcısını bünyesinde tutmaya çalışıyor ve Adalet Bakanlığı’nın Google’ın arama motoru tekelini kırmak maksadıyla tarayıcının satışı için başlattığı kampanyaya karşı direnç gösteriyor. Ancak Chrome, kullanıcı tabanını korumada oldukça başarılı ve son güncellemeler Microsoft ve Windows işletim sistemi için zorlayıcı bir durum yaratıyor. Microsoft, Chrome kullanıcılarını Edge tarayıcısına yönlendirmek için yoğun bir çaba harcıyor. Windows’ta, kullanıcıları rahatsız eden pop-up bildirimleri ve Chrome yüklemeleri sırasında devreye giren uyarılar bu çabaların bir parçası. Ancak bu yöntemler, genel olarak etkisiz kalıyor.

    Microsoft, özellikle kurumsal kullanıcıları Edge tarayıcısına geçmeye ikna etmek için güvenlik avantajlarını vurgulayan bir yaklaşım benimsedi. Şirket, iş yerinde Edge kullanan kullanıcıların, evde de aynı tarayıcıyı tercih edeceğini umuyor. Edge, masaüstü tarayıcı pazarında payını yüzde 13’e çıkararak yıllık bazda 2 puandan fazla bir artış elde etti. Ancak Chrome, zaten sahip olduğu geniş kullanıcı kitlesini daha hızlı büyütmeyi başardı. Son verilere göre Chrome, 2024 yılının sonunda pazar payını yüzde 66,88’e yükseltti ve yalnızca bir ayda 0,5 puan, yıllık bazda ise 1,65 puan artış sağladı. Bu durum, Microsoft’un Windows odaklı kampanyalarının yeterince etkili olmadığını ortaya koyuyor.

    Microsoft’un Edge’i varsayılan tarayıcı olarak ayarlamayı teşvik eden yeni reklamları tatil döneminden hemen önce gündeme geldi. Windows 11 kullanıcıları, sürekli çıkan bildirimler nedeniyle şikayetlerini dile getirdi. Ancak bu çabalar Chrome’un pazar liderliğine zarar verecek düzeye ulaşamadı. Google, tarayıcı ile ilgili ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik eleştirilerine rağmen kullanıcıların tarayıcının performans ve özelliklerini daha fazla önemsediğini gösteriyor. Örneğin, çerez takibi konusundaki düzenlemeler veya gizlilikle ilgili yapılan uyarılar, Chrome’un kullanıcı kitlesinde kayda değer bir düşüşe neden olmadı.

    2025 yılı ise tarayıcı pazarında önemli değişimlerin yaşanabileceği bir yıl olabilir. Amerika’daki antitröst kampanyasının sonuçları henüz netleşmedi ve Google’ın rakiplerinden bazıları Avrupa Komisyonu’na mektup göndererek, Microsoft Edge’in piyasada rekabeti engelleyen bir unsur olarak ele alınmasını talep etti. Ayrıca, bu mektupta Microsoft’un diğer işletmeleri zor durumda bırakan uygulamalarına karşı önlem alınması gerektiği belirtildi. Avrupa Birliği’nin bu taleplere nasıl yanıt vereceği, Microsoft ve Google gibi devlerin gelecek stratejileri üzerinde belirleyici olabilir.

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