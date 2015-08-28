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Google Chrome'dan otomatik oynatılan videolara çözüm

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
9,9b
1
13
Tarayıcılar
Oğuz Avcı
Editör
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Google Chrome'dan otomatik oynatılan videolara çözüm
 
Videolar internette en çok tüketilen içeriklerden birisi. Bir çok servise her saniye milyonlarca video yükleniyor ve bu videolar yine milyonlarca insan tarafından izlenip paylaşılıyor. Ancak belkide en büyük problemlerden birisi arka planda açtığımız bir videonun otomatik olarak oynatılması.
Bir çok kullanıcıyı aniden ürküten ve rahatsız eden bu duruma bazı oynatıcı özellikleriyle çözüm bulunabiliyor. Ancak bu çözümler her site için geçerli olmayacağından pek de kalıcı sayılmaz. Chrome ise bu işe el atarak kalıcı bir çözüm getirmiş durumda. Tarayıcının yeni özelliği sayesinde yeni açılan sekme arka planda ise videolar otomatik olarak oynatılmıyor. Kullanıcı bu sekmeyi öne aldığı zaman ise otomatik oynatma işlemi başlıyor.

Tarayıcı daha önce hangi sekmeden ses geldiğini gösteren bir özellik sayesinde yine kullanıcıların büyük problem yaşadığı bir sorunu çözmüştü. Bu yeni gelişme de sekme kargaşası yaşayan kullanıcılara rahat bir nefes aldıracak gibi gözüküyor.

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afavar 4 yıl en beğenilen
DH videolarındaki ansızın çıkan ve susturma seçeneği bile olmayan reklamlarda işe yarayabilir.
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Team McLaren 4 yıl
Kesinlikle gerekiyordu. Müzik dinlerken internette gezmek, haberlere bakmak çok can sıkıcı olmuştu bu yeni otomatik başlayan video furyası yüzünden. Teşekkürler Google.
Kesinlikle gerekiyordu. Müzik dinlerken internette gezmek, haberlere bakmak çok can sıkıcı olmuştu bu yeni otomatik başlayan video furyası yüzünden. Teşekkürler...
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Zuko 4 yıl
Donanımhaber'deki videolar gibi oynatmasa da arkada yüklemeye devam etmesinden kurtulacağız yani.
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MURATSPLAT 4 yıl
Allah razı olsun Google'dan
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Infinitum 4 yıl
Geçen DH'de bir video izleyecektim, yüklensin diye açıp başka sekmeye geçtim. Ben onu açtığımı bile unutmuşken bir anda videolu reklam çıktı. Seste sondaymış. Verdiğim tepkiyi tahmin etmişsinizdir. Firefox kullanıyorum ama sırf bu özellik için birkaç sekmeyi Chrome'da açarım artık.
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Nf 4 yıl
ben hiç videolu reklama rastlamadım, aşağıdaki arkadaştan ötürü olabilir:

chrome.google.com/...

addons.mozilla.org/...
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OverClocK1ng 4 yıl
Genelde videoları Youtube'dan izliyorum. Otomatik oynatma gibi bir sorunum yok.
Zira Magic Actions For Youtube kullandığım için, açılan videoları otomatik oynatmayı kapattım. Ama açılan videoları yükleme özelliğini de açtım.
Böylece istersem 50 sayfa açayım, videolar oynamıyor ama arkaplanda yükleniyor.
Yüzde olarak ne kadarının yüklendiğini de yazdığı için, izlenebilecek seviyeye geldiği zaman tıklayıp izliyorum...
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kadirirdem 4 yıl
bu çok iyi olmuş bazen dh de bile akşamları dh ye giriyorum haberler dolmuş sekmelerde açıyom hepsini 15-20 sekme açık ben birine bakarken ordan birinden videolu içerik varsa direk reklam sesi korkutuyor yada şarkı açık üstüne reklam sesi geliyor keyfimi bozuyor bu çok iyi olmuş.....
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face1tr 4 yıl
oa3355
Yıllardır safaride olan özelliği chromeun da kullanması gerçekten çok iyi.

safari kullanıcısıyım...
online film-dizi sitelerinde, örneğin çay alıp gelmek için diziyi duraklatıyorum ancak bir süre sonra dizi kaldığı yerden oynamaya devam ediyor?
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ozzy55ozzy 4 yıl face1tr
face1tr
oa3355
Yıllardır safaride olan özelliği chromeun da kullanması gerçekten çok iyi.

safari kullanıcısıyım...
online film-dizi sitelerinde, örneğin çay alıp gelmek için diziyi duraklatıyorum ancak bir süre sonra dizi kaldığı yerden oynamaya devam ediyor?

Sadece bir sitede oluyorsa problem o sitenin kullandigi media playerindan hepsinde oluyorsa
discussions.apple.com/...
Adresine konu acip sorunu bildirebilirsin. Benim bahsettigim olay mesela youtubedasin cmd tusuna basarak birkac tane videoya tiklayip arka planda actin onlar sen o sekmeye gecene kadar calismiyor.
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WarSaw 4 yıl
haber için çok teşekkürler yoğun bir chrome kullanıcı değilim sırf firefox daki flashblock tarzı eklentiler yüzünden firefox kullanıyordum hep. belki bu yeni eklenti sayesinde birçok kullanıcı chrome'a geçiş yapabilir.
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ozzy55ozzy 4 yıl
Yıllardır safaride olan özelliği chrome'un da kullanması gerçekten çok iyi.
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afavar 4 yıl en beğenilen
DH videolarındaki ansızın çıkan ve susturma seçeneği bile olmayan reklamlarda işe yarayabilir.
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Team McLaren 4 yıl
Kesinlikle gerekiyordu. Müzik dinlerken internette gezmek, haberlere bakmak çok can sıkıcı olmuştu bu yeni otomatik başlayan video furyası yüzünden. Teşekkürler Google.
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