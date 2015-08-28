Google Chrome'dan otomatik oynatılan videolara çözüm

Videolar internette en çok tüketilen içeriklerden birisi. Bir çok servise her saniye milyonlarca video yükleniyor ve bu videolar yine milyonlarca insan tarafından izlenip paylaşılıyor. Ancak belkide en büyük problemlerden birisi arka planda açtığımız bir videonun otomatik olarak oynatılması.

Tarayıcı daha önce hangi sekmeden ses geldiğini gösteren bir özellik sayesinde yine kullanıcıların büyük problem yaşadığı bir sorunu çözmüştü. Bu yeni gelişme de sekme kargaşası yaşayan kullanıcılara rahat bir nefes aldıracak gibi gözüküyor.

Bir çok kullanıcıyı aniden ürküten ve rahatsız eden bu duruma bazı oynatıcı özellikleriyle çözüm bulunabiliyor. Ancak bu çözümler her site için geçerli olmayacağından pek de kalıcı sayılmaz. Chrome ise bu işe el atarak kalıcı bir çözüm getirmiş durumda. Tarayıcının yeni özelliği sayesinde yeni açılan sekme arka planda ise videolar otomatik olarak oynatılmıyor. Kullanıcı bu sekmeyi öne aldığı zaman ise otomatik oynatma işlemi başlıyor.