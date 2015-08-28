Google Chrome'dan otomatik oynatılan videolara çözüm

Videolar internette en çok tüketilen içeriklerden birisi. Bir çok servise her saniye milyonlarca video yükleniyor ve bu videolar yine milyonlarca insan tarafından izlenip paylaşılıyor. Ancak belkide en büyük problemlerden birisi arka planda açtığımız bir videonun otomatik olarak oynatılması.
Bir çok kullanıcıyı aniden ürküten ve rahatsız eden bu duruma bazı oynatıcı özellikleriyle çözüm bulunabiliyor. Ancak bu çözümler her site için geçerli olmayacağından pek de kalıcı sayılmaz. Chrome ise bu işe el atarak kalıcı bir çözüm getirmiş durumda. Tarayıcının yeni özelliği sayesinde yeni açılan sekme arka planda ise videolar otomatik olarak oynatılmıyor. Kullanıcı bu sekmeyi öne aldığı zaman ise otomatik oynatma işlemi başlıyor.
Tarayıcı daha önce hangi sekmeden ses geldiğini gösteren bir özellik sayesinde yine kullanıcıların büyük problem yaşadığı bir sorunu çözmüştü. Bu yeni gelişme de sekme kargaşası yaşayan kullanıcılara rahat bir nefes aldıracak gibi gözüküyor.
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chrome.google.com/...
addons.mozilla.org/...
Zira Magic Actions For Youtube kullandığım için, açılan videoları otomatik oynatmayı kapattım. Ama açılan videoları yükleme özelliğini de açtım.
Böylece istersem 50 sayfa açayım, videolar oynamıyor ama arkaplanda yükleniyor.
Yüzde olarak ne kadarının yüklendiğini de yazdığı için, izlenebilecek seviyeye geldiği zaman tıklayıp izliyorum...
safari kullanıcısıyım...
online film-dizi sitelerinde, örneğin çay alıp gelmek için diziyi duraklatıyorum ancak bir süre sonra dizi kaldığı yerden oynamaya devam ediyor?
Sadece bir sitede oluyorsa problem o sitenin kullandigi media playerindan hepsinde oluyorsa
discussions.apple.com/...
Adresine konu acip sorunu bildirebilirsin. Benim bahsettigim olay mesela youtubedasin cmd tusuna basarak birkac tane videoya tiklayip arka planda actin onlar sen o sekmeye gecene kadar calismiyor.
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