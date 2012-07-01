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Google Docs artık çevrimdışı düzenlenebilecek

6 yıl
1,9b
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, hizmetleri arasında önemli bir yer tutan Docs için çevrimdışı desteğini geliştirmeye devam ediyor.

Bir süredir web platformu için çevrimdışı görüntüleme, Android platformu için ise çevrimdışı düzenleme desteği sunan Google, bu kez iOS ve Chrome tarayıcısı için de çevrimdışı düzenleme desteğini ekledi.

I/O 2012 konferansının ikinci gününde Google Apps ürün yöneticisi Clay Bevor, Google Drive içerisinde bir Docs dökümanı açarak çevrimdışı düzenleme özelliğini canlı olarak tanıttı.

Docs çevrimdışı düzenleme özelliği, belirli cihazların yanında iOS ve Chrome tarayıcısı için de başlamış durumda. Özellik şu an beta aşamasında ve test gruplarına gönderilmeye başlandı.

Çevrimdışı düzenleme özelliği masaüstü platformda sadece Chrome tarayıcısı üzerinde aktif olabiliyor. Bir Windows oturumunda sadece bir Google hesabının çevrimdışı düzenleme özelliğini kullanmasına izin veriliyor. İnternetinizin olmadığı durumlarda docs.google.com adresine gidebilir veya doğrudan çalıştığınız dökümanın adresini girerek çalışmaya başlayabilirsiniz.

İnternet bağlantınız olduğu anda da yerel olarak saklanan bilgiler sunucu ile senkronize oluyor.

http://mashable.com/2012/06/28/google-docs-offline-io/#72305Google-IO-2012-001 Yorum Yaz
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